Ukraińska prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk, która zagra w nadchodzącym filmie noworocznym „Dwa Boże Narodzenia. Jedna Lesia”, udostępniła zdjęcia ze spaceru ze swoim synem Oskarem pod koniec jesieni. Na nowych zdjęciach gwiazda pokazała również twarz malucha. Obecnie prezenterka wraz z synem przebywa w Chmielnickim ze względu na trudną sytuację bezpieczeństwa w Kijowie. W tym mieście mieszkają rodzice Lesi.

Lesia Nikitiuk pokazała syna

Prezenterka telewizyjna wybrała się na spacer z małym Oskarem. Chłopiec szedł za mamą i prawdopodobnie niósł coś w rękach. Oskar miał w ustach smoczek.

Ponieważ rodzice starannie ukrywają twarz dziecka przed opinią publiczną, to najnowsze zdjęcie stało się praktycznie ekskluzywnym materiałem, na którym można częściowo go dostrzec.

Syn Lesi Nikitiuk miał na sobie niebieską kurtkę, brązową czapkę i spodnie.

Na ulicy panowała temperatura jednego stopnia powyżej zera.

Narzeczony Lesi Nikitiuk po operacji pokazał syna i opowiedział o dalszych planach.

Ukrainska prezenterka telewizyjna i blogerka Lesia Nikitiuk opowiedziała, co pomaga jej odzyskać siły podczas napiętego harmonogramu zdjęć w tym trudnym dla Ukrainy okresie. Według gwiazdy największą energię dodają jej zdjęcia małego synka oraz rozmowy z kolegami.