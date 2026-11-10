Dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na radnego Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokołowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Na kobietę zarejestrowanych jest 17 pojazdów, w tym ciężarówki i naczepy. Należy do niej również czerwony samochód sportowy Chevrolet Corvette z 2020 roku, zarejestrowany w obwodzie kijowskim. Taki samochód może kosztować około 100 tysięcy dolarów, podczas gdy cena uszkodzonego pojazdu z USA może być o połowę niższa. Warto zauważyć, że tablica rejestracyjna samochodu sportowego zawiera kombinację cyfr 0001, która powtarza się również na tablicy rejestracyjnej Rolls-Royce’a. Ponadto emerytka jest właścicielką czarnego SUV-a Toyota Land Cruiser z 2023 roku, którego wartość może sięgać 95 tysięcy dolarów.

W rejestrach znaleziono również pięć wpisów dotyczących nieruchomości w Dnieprze i w obwodzie dnieprzkim. Rodzaj i powierzchnia każdej z nich wymagają jeszcze doprecyzowania.

Na opublikowanych zdjęciach widać luksusowe wnętrza, które bardziej przypominają pałac niż zwykłe miejskie mieszkanie. Wśród detali – masywne marmurowe kolumny, wykończenia imitujące złoto, wielopoziomowe pomieszczenia, wykwintne meble oraz kryty basen. Szczególną uwagę przyciąga terrarium z żywym krokodylem.

W artykule wspomniano również o Rolls-Royce’u Cullinan — jednym z najdroższych seryjnych SUV-ów na świecie. W zależności od roku produkcji, stanu i wyposażenia taki samochód może kosztować kilkaset tysięcy dolarów.

Mowa o penthouse’ie w Dnieprze, gdzie cena podobnego mieszkania w tej okolicy może sięgać 1,5 mln dolarów. Jednocześnie jest to jedynie orientacyjna wycena oparta na ofertach rynkowych. Sam penthouse i Rolls-Royce nie są zarejestrowane ani na Sokolowa, ani na jego matkę. Natomiast Chevrolet Corvette jest zarejestrowany właśnie na 73-letnią Natalię Michajłowna.



Władysław Sokołow – były kandydat na deputowanego do Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, sportowiec i biznesmen, którego wiąże się z handlem metalem. Zdjęcia jego wielopoziomowych apartamentów z basenem, krokodylem i dużą ilością złocenia obiegły ogólnokrajowe media ukraińskie.

Informacje na ten temat pojawiły się na kanale Telegramowym Absolution Leaks.

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