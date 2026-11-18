W Czerniowcach wykryto ośrodek rehabilitacyjny, w którym pacjenci uzależnieni od narkotyków i alkoholu byli izolowani i zmuszani do pracy. Pięciu osobom postawiono zarzuty handlu ludźmi pod pozorem świadczenia usług rehabilitacyjnych.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa działalność placówki zorganizował 52-letni mężczyzna wraz z czterema znajomymi. Ośrodek działał mniej więcej od czerwca 2024 roku do listopada 2026 roku. Łącznie przebywało tam 29 osób.

Krewni pacjentów co miesiąc płacili za leczenie uzależnień od 30 do 60 tysięcy hrywien. Jednak zamiast zapewnić odpowiednią rehabilitację, osoby te były izolowane i zmuszane do wykonywania prac na potrzeby samego ośrodka.

Pacjenci sprzątali pomieszczenia, strefy sanitarne, przygotowywali posiłki itp. W przypadku odmowy pracy lub naruszenia ustalonych zasad stosowano wobec nich przemoc fizyczną i presję psychologiczną. Warunki pobytu ograniczały również swobodę poruszania się osób. Na oknach zamontowano kraty, drzwi nie miały wewnętrznych klamek, a teren ośrodka ogrodzono drutem kolczastym. Pacjentów karmiono przeterminowaną żywnością.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania wykryli 29 osób: 24 mężczyzn i 5 kobiet. Skonfiskowano noże, pałki, dwa pistolety nieśmiercionośne oraz środki lecznicze, których termin przydatności upłynął ponad trzy lata temu.

Organizator oraz czterech jego wspólników zostało zatrzymanych. Postawiono im zarzuty na podstawie części 2 art. 149 Kodeksu Karnego Ukrainy. Wobec wszystkich pięciu podejrzanych zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

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