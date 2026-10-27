Zdjęcie: W strefie czarnobylskiej znaleziono rzadki grzyb przypominający kalafior

W strefie czarnobylskiej odkryto rzadki grzyb o niezwykłym kształcie, przypominającym kalafior. Jego owocnik może osiągać średnicę 30–40 cm i ważyć kilka kilogramów.

Na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery specjaliści odkryli Sparassis crispa — rzadki grzyb wpisany do Czerwonej Księgi Ukrainy ze statusem „zagrożony wyginięciem”.

Jak poinformowano w rezerwacie, grzyb znaleziono w Rozsokowskim Ośrodku Badawczo-Ochronnym, położonym w południowej części strefy wykluczenia.

„To odkrycie to nie tylko ciekawa obserwacja. Po raz kolejny przypomina nam, jak ważna jest systematyczna praca naukowa. Każde potwierdzone odkrycie rzadkiego gatunku uzupełnia naszą wiedzę na temat bioróżnorodności rezerwatu, pomaga precyzować jego zasięg występowania oraz stanowi podstawę dla dalszych badań i decyzji dotyczących ochrony przyrody” – podkreślają naukowcy.

Jak twierdzą, natura nie zawsze od razu odkrywa swoje tajemnice. Czasami wymaga to lat obserwacji, dbałości o najdrobniejsze szczegóły i umiejętności dostrzegania tego, co łatwo przeoczyć.

Jak zauważają naukowcy, liściak kręty to niezwykłe znalezisko. Nazywany jest również sparasisem krętym, grzybem-baranem lub grzybową kapustą.

„I nie bez powodu! Zamiast zwykłego kapelusza — kuliste ciało owocowe złożone z licznych falistych, rozgałęzionych łopatek. Przypomina koronkę, bujne loki lub główkę kalafiora. Prawdziwe dzieło naturalnej architektury!” — podkreślają w rezerwacie.

Specjaliści podali kilka ciekawych faktów na temat tego grzyba. Jego owocnik może osiągać 30–40 cm średnicy, a waga dużych okazów — kilka kilogramów.

Najczęściej grzyb ten rośnie u podstawy starych sosen, rozwijając się na korzeniach i powodując zgniliznę korzeni. Na Ukrainie gatunek ten występuje sporadycznie, zwłaszcza na Polesie i w obwodach zachodnich.

„Jeśli natraficie na tę niezwykłą «grzybową kapustę», nie spieszcie się z jej zrywaniem. Liściasta kędzierzawa jest wpisana do Czerwonej Księgi Ukrainy, więc najlepsze, co można zrobić, to podziwiać ją, sfotografować i pozostawić w miejscu wzrostu” — podkreślają naukowcy.

Źródło: Czarnobylski Rezerwat Biosfery Radiacyjno-Ekologicznej

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