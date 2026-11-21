Zdjęcie: W dzielnicy Solomjanska w Kijowie zneutralizowano część bojową rosyjskiego drona o wadze 50 kg
21 listopada w dzielnicy Solomjanska w Kijowie policjanci unieszkodliwili część bojową wrogiego drona o wadze 50 kilogramów, która spadła między pięciopiętrowymi budynkami mieszkalnymi. Po rozbrojeniu niebezpieczny ładunek został przetransportowany na specjalny poligon wybuchowy – poinformowała służba prasowa policji w Kijowie.
„W dzielnicy Solomjanska część bojowa wrogiego drona o wadze 50 kg spadła między pięciopiętrowymi budynkami mieszkalnymi. Policjanci przeprowadzili jej rozbrojenie, a następnie przetransportowali ją na specjalny plac wybuchowy” – podano w komunikacie służby prasowej opublikowanym w sobotę na kanale Telegram.
W Kijowie fragmenty drona spadły na teren przedsiębiorstwa w dzielnicy Solomjanska.
W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, a w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.