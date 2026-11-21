„W dzielnicy Solomjanska część bojowa wrogiego drona o wadze 50 kg spadła między pięciopiętrowymi budynkami mieszkalnymi. Policjanci przeprowadzili jej rozbrojenie, a następnie przetransportowali ją na specjalny plac wybuchowy” – podano w komunikacie służby prasowej opublikowanym w sobotę na kanale Telegram.

W Kijowie fragmenty drona spadły na teren przedsiębiorstwa w dzielnicy Solomjanska.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, a w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani.