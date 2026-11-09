Zdjęcie: W Ukrainie ujawniono 24 przypadki nielegalnej legalizacji pobytu cudzoziemców

W ramach ogólnokrajowej operacji „Migrant” organy ścigania wykryły na Ukrainie 24 schematy nielegalnej legalizacji cudzoziemców. W ramach wszczętych postępowań karnych zatrzymano 35 osób, a kolejnym 112 osobom postawiono zarzuty.

Jak działały schematy legalizacji cudzoziemców

Według danych policji organizatorzy tych machinacji tworzyli fikcyjne podstawy do legalnego pobytu cudzoziemców na Ukrainie.

W tym celu wykorzystywano sfałszowane dokumenty, fikcyjne zatrudnienie, naukę, wolontariat oraz małżeństwa. W niektórych przypadkach do schematów angażowano urzędników organów państwowych.

Dzięki wykryciu 24 schematów organy ścigania zapobiegły nielegalnemu wystawieniu dokumentów uprawniających do pobytu na Ukrainie 739 cudzoziemcom.

W ramach śledztwa przeprowadzono 275 przeszukań, zatrzymano 35 osób powiązanych ze sprawą oraz postawiono zarzuty 112 osobom.

Urzędnicy, fikcyjne małżeństwa i nauka

Policja podała kilka przykładów ujawnionych schematów.

W obwodzie winnickim funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali grupę urzędników państwowych, którzy – według ustaleń śledztwa – w zamian za łapówki pomagali cudzoziemcom w nielegalnym uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy. W tym celu wykorzystywano fikcyjne zatrudnienie oraz angażowanie osób do organizacji charytatywnych.

W Kijowie ujawniono dyrektorkę centrum edukacji międzynarodowej jednego ze stołecznych uniwersytetów. Według wersji śledztwa zorganizowała ona nielegalną legalizację pobytu cudzoziemców pod pozorem studiów.

W Odessie policjanci udokumentowali działalność 38-letniego mężczyzny, który według organów ścigania werbował kobiety do zawierania fikcyjnych małżeństw z obcokrajowcami. Małżeństwa te wykorzystywano do uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy.

W obwodzie lwowskim ujawniono pracownicę centrali Państwowej Służby Migracyjnej, którą podejrzewa się o udział w organizowaniu nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową.

Wyniki kontroli na terenie całej Ukrainy

Ogólnokrajowa akcja „Migrant” trwała od 22 maja do 30 października 2026 roku.

W tym czasie policja wykryła 232 przestępstwa popełnione przez cudzoziemców. Łącznie cudzoziemcom postawiono zarzuty popełnienia 443 przestępstw, a akta dotyczące 345 przestępstw przekazano do sądu.



Ponadto funkcjonariusze organów ścigania wykryli 3712 wykroczeń administracyjnych z udziałem cudzoziemców oraz odnaleźli 130 cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy ukrywali się przed organami ścigania.

Policja zainicjowała również:

977 decyzji o przymusowym odesłaniu cudzoziemców i bezpaństwowców do krajów pochodzenia;

729 zakazów wjazdu na terytorium Ukrainy;

190 unieważnień zezwoleń na pobyt czasowy;

98 unieważnień zezwoleń na pobyt stały;

96 unieważnień zezwoleń na imigrację;

108 decyzji o skróceniu okresu tymczasowego pobytu na Ukrainie.

Wszystkie te decyzje zostały podjęte przez organy ścigania w drodze skierowania odpowiednich wniosków i pism do uprawnionych organów.

Poinformował o tym Departament Policji Migracyjnej Narodowej Policji Ukrainy.



Na Ukrainie przeprowadzono operację „Migrant”, w wyniku której wykryto ponad 600 nielegalnych imigrantów.

W Winnicy zatrzymano poszukiwanego przez Interpol cudzoziemca.



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