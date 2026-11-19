Ukraiński pomocnik Georgij Sudakow przygotowuje się do uruchomienia niezwykłego projektu biznesowego w Lizbonie. Piłkarz portugalskiej „Benfiki” ogłosił otwarcie własnego klubu gier.

W nowym lokalu stworzone zostaną warunki dla miłośników gier komputerowych, konsol do gier oraz wirtualnych wyścigów.

Jak będzie wyglądał klub gier Sudakowa



Klub otrzymał nazwę RAIZ i będzie mieścił się w stolicy Portugalii.



Według piłkarza, pomysł polegał na stworzeniu przestrzeni, w której ludzie będą mogli nie tylko pograć, ale także spędzić czas z przyjaciółmi.



„Wszystko zaczęło się od prostego pomysłu: stworzyć w Lizbonie miejsce, w którym chce się pograć, zaprosić przyjaciół i zostać jeszcze na chwilę” – opowiedział Sudakow.

Klub zostanie wyposażony w nowoczesne komputery dla graczy, konsole PlayStation 5 oraz symulatory wyścigów. Do dyspozycji gości będzie również strefa VIP, oddzielny pokój VIP oraz bar.



W ten sposób RAIZ będzie pozycjonowany nie tylko jako klub komputerowy, ale jako przestrzeń do relaksu i spotkań towarzyskich.

Kiedy zostanie otwarty lokal ukraińskiego piłkarza



Oficjalne otwarcie RAIZ zaplanowano na grudzień 2026 roku. Lokal będzie działał w dzielnicy Moscavide w Lizbonie.

Co ciekawe, Sudakow rozwija własną działalność równolegle z występami w jednym z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Portugalii.

W bieżącym sezonie Ukrainiec rozegrał dla Benfiki 20 meczów. Na jego koncie znajdują się trzy strzelone bramki i dwa asysty.



O rozpoczęciu działalności gospodarczej Sudakow poinformował na swoim profilu na Instagramie.

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