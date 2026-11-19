Piłkarz reprezentacji Ukrainy Georgij Sudakow otwiera własną firmę w Portugalii
Ukraiński pomocnik Georgij Sudakow przygotowuje się do uruchomienia niezwykłego projektu biznesowego w Lizbonie. Piłkarz portugalskiej „Benfiki” ogłosił otwarcie własnego klubu gier.
W nowym lokalu stworzone zostaną warunki dla miłośników gier komputerowych, konsol do gier oraz wirtualnych wyścigów.
Jak będzie wyglądał klub gier Sudakowa
Klub otrzymał nazwę RAIZ i będzie mieścił się w stolicy Portugalii.
Według piłkarza, pomysł polegał na stworzeniu przestrzeni, w której ludzie będą mogli nie tylko pograć, ale także spędzić czas z przyjaciółmi.
„Wszystko zaczęło się od prostego pomysłu: stworzyć w Lizbonie miejsce, w którym chce się pograć, zaprosić przyjaciół i zostać jeszcze na ”
Klub zostanie wyposażony w nowoczesne komputery dla graczy, konsole PlayStation 5 oraz symulatory wyścigów. Do dyspozycji gości będzie również strefa VIP, oddzielny pokój VIP oraz bar.
W ten sposób RAIZ będzie pozycjonowany nie tylko jako klub komputerowy, ale jako przestrzeń do relaksu i spotkań towarzyskich.
Kiedy zostanie otwarty lokal ukraińskiego piłkarza
Oficjalne otwarcie RAIZ zaplanowano na grudzień 2026 roku. Lokal będzie działał w dzielnicy Moscavide w Lizbonie.
Co ciekawe, Sudakow rozwija własną działalność równolegle z występami w jednym z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Portugalii.
W bieżącym sezonie Ukrainiec rozegrał dla Benfiki 20 meczów. Na jego koncie znajdują się trzy strzelone bramki i dwa asysty.
O rozpoczęciu działalności gospodarczej Sudakow poinformował na swoim profilu na Instagramie.
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