Biznes gazowy Mykoły Złoczewskiego, byłego ministra ekologii z czasów Wiktora Janukowycza, nie tylko z powodzeniem przetrwał wojnę na pełną skalę, ale także nadal zwiększa swoje zyski. Spółki powiązane z jego rodziną pozostają wśród największych eksporterów ukraińskiego gazu, mają możliwość sprzedaży po cenach europejskich i biorą udział w walce o nowe złoża.

Formalnie biznes Złoczewskiego już dawno został zarejestrowany na jego córki – Annę i Karinę. Każdego roku firmy powiązane z rodziną wydobywają około miliarda metrów sześciennych gazu, a ich łączny obrót w ostatnich latach przekroczył 55 mld hrywien. Podstawą tej działalności stały się specjalne zezwolenia na wydobycie gazu, z których część firmy otrzymały bez przetargów jeszcze w czasach, gdy sam Złoczewski stał na czele odpowiedniego ministerstwa. Chodzi w szczególności o złoże Rakitniańskie w obwodzie charkowskim, a także o złoża Nikłowickie i Semyginiwskie w obwodzie lwowskim.

W 2026 roku firmy należące do rodziny znalazły się w centrum uwagi z kilku powodów: rekordowej sprzedaży gazu za granicę, konfliktu z państwową spółką „Ukrnafta” wokół złoża Stynawskiego oraz nabycia niedokończonego wieżowca Sky Towers w stolicy.

Eksport gazu: kto zarobił najwięcej w październiku

W październiku 2026 roku 29 przedsiębiorstw wydobywających gaz sprzedało za pośrednictwem Ukraińskiej Giełdy Energetycznej 54,5 mln metrów sześciennych gazu za łączną kwotę 45,59 mln euro. Największym sprzedawcą okazała się firma „ESKO-Północ”, należąca do grupy Mykoły Złoczewskiego. Sprzedała ona 16,1 mln metrów sześciennych gazu za 13,83 mln euro.

Dla porównania: spółki DTEK Rinata Achmetowa sprzedały 12,75 mln metrów sześciennych za 9,36 mln euro. Łącznie te dwie grupy zapewniły prawie 53% całej giełdowej sprzedaży gazu na eksport. Oprócz wielkości sprzedaży znaczenie ma również cena. Średnia cena eksportowanego gazu wyniosła 78,63 euro za MWh. Jest to około 2,1 razy więcej niż średnie ceny na rynku ukraińskim, które wynosiły 37,47 euro za MWh.

Możliwość ta pojawiła się po podjęciu przez Radę Ministrów decyzji z dnia 7 października 2026 r. W rozporządzeniach nr 1251 i nr 1252 rząd formalnie utrzymał ogólny zerowy limit eksportu gazu, ale przewidział wyjątek dla niektórych ukraińskich producentów. Przedsiębiorstwa wpisane na odpowiedni wykaz Ministerstwa Energii uzyskały prawo do sprzedaży za granicę do 15% ilości gazu wprowadzonego do systemu przesyłowego w poprzednim miesiącu.

Według obliczeń ExPro i Ukraińskiej Giełdy Energetycznej październikowy eksport przyniósł producentom 23,9 mln euro dodatkowego zysku w porównaniu ze sprzedażą takiej samej ilości gazu na rynku krajowym.

Najwięcej na różnicy cen zarobiły trzy duże grupy przedsiębiorstw. Na struktury rodziny Złoczewskiego przypadło 7,4 mln euro, na spółki Achmetowa — 4,3 mln euro, a na biznes Kozyckiego — 3,7 mln euro. Kolejny zapis rządowego rozporządzenia nr 1251 przewiduje, że jeśli z powodu niedoboru gazu Komitet Kryzysowy przy Ministerstwie Energii zdecyduje o wstrzymaniu eksportu, ograniczenie to nie będzie miało zastosowania do zasobów, które zostały już sprzedane na giełdzie.

Oznacza to, że firmy, które zdążyły zawrzeć umowy, uzyskały dodatkową ochronę przed ewentualnym wstrzymaniem eksportu.

Złoże Stynawskie: dlaczego „Ukrnafta” nie może uzyskać koncesji

W związku z tym eksport zwiększają prywatne firmy, podczas gdy państwowa „Ukrnafta” napotkała problemy podczas prób uzyskania nowych obszarów wydobywczych. W 2026 roku doszło do konfliktu wokół złoża ropy i gazu w Stynawie w obwodzie lwowskim. Po unieważnieniu – w wyniku sankcji – specjalnego zezwolenia poprzedniego użytkownika, Borysławskiej Spółki Naftowej, „Ukrnafta” dwukrotnie próbowała wystawić ten perspektywiczny obszar na otwartą aukcję.

Jednak Państwowa Służba Geologii i Zasobów Podziemnych pozostawiła wnioski bez rozpatrzenia. Wyjaśnienie urzędu polegało na tym, że granice złoża Stynawskiego rzekomo pokrywają się z terytorium sąsiedniego złoża Semyginowskiego. Specjalne zezwolenie na jego eksploatację posiada spółka „Pari Naftogaz”, której ostatecznymi beneficjentami, poprzez cypryjską spółkę Semigin Holdings Limited, są Anna i Karina Złoczewskie.

Ekspert ekonomiczny Borys Kuszniruk zwrócił uwagę na dane „Geoinformu” oraz Państwowej Komisji ds. Zasobów Surowców Mineralnych. Według niego złoża na tych obszarach znajdują się na różnych głębokościach, dlatego sam fakt sąsiedztwa złóż nie oznacza, że nie można ich eksploatować oddzielnie. Przyczynę obecnego problemu wiąże on ze zmianami wprowadzonymi w 2022 roku podczas ponownego wydania specjalnego zezwolenia dla „Pari Naftogaz”. Wówczas z dokumentów zniknęły ograniczenia dotyczące głębokości wydobycia. W związku z tym granice działki kontrolowanej przez spółkę należącą do rodziny Złoczewskich zaczęły pokrywać się z terytorium, które państwo planowało wystawić na aukcję.

Konsekwencje mogą odbić się na budżecie. Według szacunków ekspertów i parlamentarnej tymczasowej komisji śledczej ponad jedna trzecia powierzchni złoża Stynawskiego może zostać wyłączona z aukcji, co obniży cenę wywoławczą działki o 35–40%, a budżet państwa, według wstępnych szacunków, może stracić ponad miliard hrywien.

Sytuacją zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która zażądała przeprowadzenia kontroli służbowych w odpowiednich organach państwowych. Warto zauważyć, że informacje o konflikcie wokół złoża nie pojawiały się we wszystkich mediach, a niektóre publikacje z czasem znikały ze stron internetowych.

Londyńskie konta, amerykańska polityka i rekordowa łapówka

Obecnej skali działalności gazowej Złoczewskiego trudno rozpatrywać w oderwaniu od jego wcześniejszej historii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nazwisko byłego ministra wielokrotnie pojawiało się w postępowaniach karnych, międzynarodowych skandalach i dochodzeniach. Żadna z tych spraw nie doprowadziła jednak do utraty jego głównych aktywów biznesowych.

Po Rewolucji Godności brytyjskie organy ścigania zablokowały około 23,5 mln dolarów na rachunkach spółek Złoczewskiego – Brociti Investments i Burisma Holdings – w londyńskim oddziale BNP Paribas. Środki te zostały poddane kontroli pod kątem ewentualnego prania brudnych pieniędzy. Wówczas strona brytyjska zwróciła się do ukraińskiej Prokuratury Generalnej z wnioskiem o utworzenie wspólnej grupy śledczej. Jednak ukraiński organ pod kierownictwem Olega Machnickiego i Witalija Jaremy przekazał dokumenty, w których zaznaczono, że Złoczewski nie ma statusu podejrzanego. Następnie zablokowane środki zostały odblokowane.

Później w odtajnionej korespondencji amerykańskiego dyplomaty George’a Kenta pojawiła się informacja o możliwej łapówce z maja 2014 r., związanej z zamknięciem tego postępowania. Pod koniec 2016 roku ukraińskie postępowania dotyczące nielegalnego wzbogacenia się zostały zamknięte, a firma Burisma zapłaciła 180 mln hrywien kary podatkowej.

Szczególną uwagę na firmę zwróciła amerykańska polityka. W 2014 roku do rady dyrektorów Burisma dołączył Hunter Biden, syn ówczesnego wiceprezydenta USA Joe Bidena. Wśród członków rady znalazł się również były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Z czasem działalność firmy Burisma stała się jednym z przedmiotów sporów politycznych w USA. Donald Trump domagał się zbadania jej działalności na Ukrainie, a republikanie wielokrotnie powracali do tego tematu podczas debat politycznych. W tym samym okresie Złoczewski nadal utrzymywał kontakty z przedstawicielami ukraińskiej elity politycznej. Widywano go na spotkaniach w Europie i Monako w towarzystwie wpływowych polityków, w szczególności byłego posła Igora Kononenko.

Najgłośniejszy incydent miał miejsce w czerwcu 2020 roku. Wówczas osoby zaufane Złoczewskiego próbowały przekazać kierownictwu NABU i SAP 6 milionów dolarów w gotówce. Pieniądze miały służyć zamknięciu sprawy dotyczącej sprzeniewierzenia środków z refinansowania Narodowego Banku. Była to największa udokumentowana łapówka w historii ukraińskich organów antykorupcyjnych.

Jednak w sierpniu 2023 roku Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy. Złoczewski uniknął rzeczywistej kary pozbawienia wolności: zapłacił 68 tysięcy hrywien grzywny i przekazał około 660 mln hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach projektu „Armia dronów”.

Spółki cypryjskie i powiązania z ukraińskim biznesem

Kolejną ważną częścią działalności biznesowej rodziny Złoczewskich są cypryjskie spółki, za pośrednictwem których sprawowana jest kontrola nad poszczególnymi ukraińskimi aktywami. Temat ten był również omawiany na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej pod przewodnictwem Ołeksija Honczarenka. Były ambasador Ukrainy na Cyprze Siergiej Nizhynski, który pełnił tę funkcję w latach 2025–2026, opowiadał o sieci pośredników finansowych na wyspie, którzy obsługiwali przedstawicieli otoczenia Janukowycza.

Ponadto powiązał on z Złoczewskim zatrzymanie przez cypryjską policję pierwszego sekretarza ambasady Ukrainy, Konstantyna Iwaszczenki. Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas posiedzenia dyplomatę zatrzymano w restauracji w Larnace podczas odbioru 10 tysięcy euro w gotówce.

Sky Towers: kolejny aktyw w Kijowie

Branża gazowa nie jest jedyną dziedziną, w której rodzina Złoczewskiego powiększa swoje aktywa. W kwietniu 2026 roku podmioty powiązane z jego córkami uzyskały możliwość nabycia niedokończonego centrum biznesowego Sky Towers w Kijowie. Jest to kompleks składający się z dwóch wieżowców o wysokości 47 i 34 pięter, o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych. Przez wiele lat obiekt ten był zastawiony na rzecz państwowego „Ukreximbanku” z powodu niespłaconego kredytu w wysokości 3 mld hrywien.

Sprzedaż odbyła się za pośrednictwem państwowej platformy SETAM. Podczas aukcji uczestnicy nie podbijali ceny, dlatego budynek sprzedano za cenę wywoławczą 560,47 mln hrywien, czyli około 15 mln dolarów.

Zwycięzcą została spółka „Tech Invest Postach Plus”, zarejestrowana na Romana Chumaka. Dziennikarskie śledztwa ujawniły powiązania tej spółki ze strukturami „Skyfall Finance” i „Storens”, których ostatecznymi beneficjentami są Anna i Karina Złoczewskie.

Tak więc nawet w warunkach wojny biznes rodziny byłego ministra nadal zarabia na wydobyciu i eksporcie gazu, ubiega się o nowe złoża i nabywa duże nieruchomości.

Historia Złoczewskiego pokazuje, że liczne postępowania karne i głośne skandale nie stały się przeszkodą w rozwoju jego biznesu. Firmy, które uzyskały dostęp do ukraińskich zasobów naturalnych jeszcze w czasach, gdy pracował on w rządzie, pozostają wśród największych graczy na rynku gazu. A decyzje organów państwowych nawet dzisiaj mają bezpośredni wpływ na to, ile ten biznes może zarobić i jakie nowe aktywa otrzyma.

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