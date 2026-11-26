W dniu 26 listopada Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego rozpatruje skargę obrony byłego pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki. Adwokaci kwestionują decyzję o zatrzymaniu generała w areszcie z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 65 mln hrywien.

Na posiedzeniu pod przewodnictwem sędziego Andrieja Nikiforowa obecni są sam generał Duka, trzej jego obrońcy, a także prokurator SAP Mykoła Karas.

Adwokat Jurij Suchow na początku posiedzenia sądowego złożył wniosek o udostępnienie stronie obrony pełnego nagrania wideo z przeszukania jego podopiecznego. Uzasadnił to tym, że w mediach pojawiają się fragmenty początku czynności śledczych u generała, których obrona nie posiada.

Obrona wnioskuje również o zdjęcie z Duki elektronicznego urządzenia monitorującego, ponieważ, jak zauważył adwokat, dla żołnierza wiąże się to z ryzykiem w czasie stanu wojennego.

Źródło: Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego

Wcześniej generał SBU Duka zgłosił sześć naruszeń ze strony NABU podczas przeszukania w jego domu.

Przypomnijmy, że Duka oświadczył, iż nie otrzymał rozkazu o zwolnieniu ze stanowiska w SBU.

Wideo: Generał SBU Siergiej Duka opuścił areszt tymczasowy po wpłaceniu kaucji w wysokości 65 mln hrywien.

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