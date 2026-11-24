Generał major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka, oskarżony w sprawie „Kartagina”, zgłosił sześć domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania karnego podczas przeszukania w jego domu, które detektywi Narodowego Biura ds. Zwalczania Korupcji (NABU) przeprowadzili 4 listopada. Swoje uwagi poparł nagraniem wideo oraz protokołem przeszukania. Jednocześnie w NABU podkreślają, że działali na podstawie postanowienia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (VAKS).

Jako pierwsze naruszenie generał wymienia przeszukanie w nocy (cz. 4 art. 223 oraz cz. 2 art. 236 Kodeksu postępowania karnego). Zgodnie z protokołem przeszukanie rozpoczęło się o godz. 05:20. Duka twierdzi, że w rzeczywistości o tej porze miało miejsce „uzbrojone wtargnięcie do mieszkania”, a nie ma uzasadnienia dla pilności działania. „Zamiast zminimalizować szkody, śledczy stworzył zagrożenie dla życia pracowników obu służb” – napisał.

Drugie naruszenie: detektywi nie okazali postanowienia sądu (art. 236 ust. 3 Kodeksu postępowania karnego). Według generała, zamiast okazać postanowienie i wręczyć jego kopię, przeszukanie rozpoczęło się od szturmu na ogrodzenie przez uzbrojonych ludzi w ciemnościach.

Po trzecie: prawa zostały wyjaśnione z opóźnieniem (ust. 3 art. 223 Kodeksu postępowania karnego). Jak zauważa Duka, uczyniono to dopiero o godz. 08:38, przed przeszukaniem samego budynku, czyli 3 godziny i 18 minut po oficjalnym rozpoczęciu czynności śledczych.

Po czwarte: naruszono porządek wykonywania postanowienia (ust. 1 art. 236 Kodeksu postępowania karnego). Generał twierdzi, że przeszukanie faktycznie rozpoczęli funkcjonariusze Zarządu Operacji Specjalnych NABU, a na nagraniu wideo nie widać, by śledczy sprawował nadzór procesowy. Wręcz przeciwnie, po nieudanej próbie wtargnięcia funkcjonariusz sił specjalnych sam zwraca się do śledczego: „Proszę podjąć decyzję”.

Po piąte: uczestnicy nie zostali poinformowani o nagrywaniu (ust. 2 art. 107 Kodeksu postępowania karnego). Według Duki na nagraniu nie ma wcześniejszego ostrzeżenia. Słychać jedynie okrzyki podczas wymiany zdań: „Wszystko jest nagrywane” oraz pytania między pracownikami NABU: „Czy kamera nagrywa?”.

Po szóste: brak zainteresowania świadków budzi wątpliwości (ust. 7 art. 223 Kodeksu postępowania karnego). Duka twierdzi, że adresy świadków wskazane w protokole pokrywają się z adresem akademii policyjnej. KPK zabrania angażowania jako świadków pracowników organów ścigania oraz osób zainteresowanych wynikiem postępowania. Generał uważa, że należy osobno sprawdzić, czy świadkowie nie liczą na dalszą pracę w NABU. Powołał się na informację o przypadku, w którym osoba, która wcześniej została powołana jako świadek, później znalazła zatrudnienie w biurze.

„Są to konkretne przepisy Kodeksu postępowania karnego, czas odnotowany w protokole oraz działania zarejestrowane na nagraniu wideo. Ostateczną ocenę prawną wyda sąd” – podsumował Duka.

Stanowisko NABU

W NABU podkreślano wcześniej, że przeszukanie przeprowadzono na podstawie postanowienia sędziego śledczego WAKS. Szef Pierwszego Głównego Oddziału Detektywów biura Oleksandr Abakumow w programie „UP Chat” powiedział, że dla zapewnienia bezpieczeństwa detektywi zaangażowali czterech–pięciu funkcjonariuszy sił specjalnych NABU. Według jego słów, gdy jeden z nich próbował przeskoczyć przez ogrodzenie, aby otworzyć furtkę, wycelowano w niego broń z celownikiem laserowym.

Na nagraniu z przeszukania, które 23 listopada opublikował poseł Oleksij Honczarenko, według doniesień wielu mediów słychać, jak detektywi przedstawiają się i informują o postanowieniu sądu. Duka twierdzi natomiast, że z tego nagrania „wycięto niekorzystny fragment”.

Informacja ta pochodzi z wpisu Duki na Facebooku.

Przypomnijmy, że Duka oświadczył, iż nie otrzymał rozkazu zwolnienia ze stanowiska w SBU.

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