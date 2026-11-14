Generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka został wezwany na posiedzenie komisji parlamentarnej w sprawie Kartaginy

Tymczasowa komisja śledcza Rady Najwyższej ds. zbadania ewentualnych naruszeń przepisów w dziedzinie obronności wzywa generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Dukę do udziału w swoim posiedzeniu. Jest on jedną z osób objętych śledztwem w sprawie „Kartagina”.

Poinformował o tym przewodniczący komisji Oleksij Honczarenko.

Według Gonczarenki posiedzenie odbędzie się w środę, 18 listopada, o godz. 13:00, a oficjalne pisemne zaproszenie zostanie wysłane do Duki w poniedziałek.

„Komisja śledcza wzywa generała majora Siergieja Dukę na posiedzenie w środę o godz. 13:00. Siergiej Duka, po wyjściu z aresztu śledczego, oświadczył, że chciałby przyjść na posiedzenie komisji śledczej i przedstawić swoją wersję wydarzeń. W takim razie czekamy” – oświadczył Gonczarenko.

Przypomnijmy, że przed murami aresztu śledczego generał SBU Siergiej Duka przedstawił swoją wersję wydarzeń dotyczących wszczęcia przeciwko niemu postępowania.

Przypomnijmy, że po godz. 16.00 w piątek, 13 listopada, generał SBU Serhij Duka wyszedł na wolność z aresztu śledczego w Kijowie.

Kilka dni temu NABU i SAP poinformowały o postawieniu zarzutów pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajdują się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę.

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