Sztab Generalny potwierdził wprowadzenie zawieszenia broni od godziny 03:00 27 października w rejonie Oleszok

Od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego Ukraina wprowadza reżim zawieszenia ognia na wyznaczonym obszarze w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersonskim. Reżim ciszy ustanawia się wyłącznie w celu dostarczenia pomocy mieszkańcom miasta oraz przygotowania do swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej.

Siły obronne Ukrainy robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc mieszkańcom Oleszki oraz zapewnić im bezpieczeństwo i ratunek. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wzywa obywateli do zachowania ostrożności w zakresie informacji: „Korzystajcie z oficjalnych źródeł informacji. Nie ufajcie niepotwierdzonym doniesieniom, nie rozpowszechniajcie plotek dotyczących tras, czasu i miejsc przemieszczania się ludzi oraz konwojów humanitarnych”.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań w ramach operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszach potrwa od 5 do 7 dni po wejściu w życie zawieszenia ognia 29 października. Poinformował o tym główny doradca pierwszej damy USA Mark Beckman.

Ukraina uzgadnia z Rosją ostatnie szczegóły ewakuacji ludności cywilnej z Oleszek — Lubinec.

Wcześniej papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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