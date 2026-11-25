Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna przybył w środę, 25 listopada, z oficjalną wizytą do Kijowa. Szef estońskiego resortu spraw zagranicznych opublikował film z przejazdu ulicą Chreszczatyk obok Majdanu Niepodległości, składając pozdrowienia stolicy Ukrainy.

Ponadto, w ramach wizyty dyplomata przypomniał o Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i potępił systematyczne wykorzystywanie przez Rosję przemocy seksualnej jako broni wojennej przeciwko Ukrainie, wzywając do zbadania tych zbrodni i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Dzień dobry, Kijowie https://t.co/iA5TmFzpIF — Margus Tsahkna (@Tsahkna) 25 listopada 2026 r.

Źródło: wpis ministra spraw zagranicznych Estonii Margusa Tsahkny w serwisie społecznościowym X.

24 listopada premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że Ukraina otrzymała ostrzeżenie o ryzyku zanieczyszczenia ekologicznego Morza Bałtyckiego w wyniku ataków na rosyjskie tankowce.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Estonię o wspieranie ukraińskich ataków na północny zachód Federacji Rosyjskiej i zagroziło temu krajowi bałtyckiemu bezpośrednią konfrontacją militarną.

Estonia ogłosiła całkowite zamknięcie od 1 grudnia wszystkich przejść granicznych na granicy państwowej z Federacją Rosyjską w związku z niedawną próbą sabotażu w zakładzie zbrojeniowym Threod Systems.

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