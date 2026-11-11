Przewodniczący AMKU wyjaśnił w sądzie pochodzenie niezgłoszonego majątku o wartości 72 milionów hrywien

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) przesłuchał przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (AMKU) Pawła Kyrylenka, którego oskarża się o bezprawne wzbogacenie się na kwotę 72 mln hrywien (1 582 417 dolarów) oraz o podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym.

Podczas rozprawy prokuratorka zadała pytania dotyczące korzystania przez rodzinę z różnych dóbr — w szczególności z miejsc parkingowych w kijowskim kompleksie mieszkaniowym, samochodu BMW X3, domu w Chotianówce oraz nieruchomości w Użhorodzie.

Kyrylenko oświadczył, że dowiedział się o zakupie domu w Chotianówce dopiero po zawarciu transakcji, a brak informacji o tym mieszkaniu w oświadczeniu wyjaśnił tym, że żona nie poinformowała go o dokładnej liczbie dni pobytu w tym miejscu (przekraczającej ustawowy limit 183 dni). Podróże rodziny do Użhorodu, gdzie – według danych śledztwa – nabywano nieruchomość, urzędnik wyjaśnił potrzebą osobistego przekazania mu niepomiętych garniturów na wyjazd służbowy do Paryża. Obecnie toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie.

Źródło: Transparency International Ukraine.

Przekazana w zeszłym roku do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego sprawa dotycząca niezgłoszenia majątku przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy Pawła Kyrylenka przeciąga się. Jej rozpatrzenie może rozpocząć się od nowa, ponieważ dwóch sędziów, którzy ją rozpatrywali, objęło nowe stanowiska.

Przed sądem stanie poseł, który rzekomo pożyczył 800 tysięcy dolarów rodzinie szefa AMKU Kyrylenka.

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