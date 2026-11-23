Prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pyszny stanął na czele delegacji, która udała się do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Turcji. Podróż ta odbywa się w kontekście śledztwa prowadzonego przez NABU, w ramach którego w październiku przeprowadzono czynności śledcze w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy.

Jak poinformowała służba prasowa NBU, jednym z zadań tej podróży służbowej jest przygotowanie się do międzynarodowego postępowania arbitrażowego oraz udział w nim w związku z pozwem spółki ABH Holdings S.A. przeciwko Ukrainie. Rozprawy w sprawie byłych właścicieli znacjonalizowanego Sense Banku mają się rozpocząć 30 listopada w Stambule. Powodowie domagają się od Ukrainy odszkodowania przekraczającego 1 mld dolarów.

Program wizyty przewiduje również konsultacje z doradcami prawnymi oraz spotkania z kierownictwem wiodących instytucji finansowych.

Podróż wzbudziła zainteresowanie w związku z działaniami śledczymi NABU i SAP, które miały miejsce 21 października w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy, a według doniesień mediów – w szczególności w gabinecie Pyshnego. Według doniesień mediów jedna z potencjalnych kwestii objętych śledztwem dotyczy rekomendacji kandydatury Wasyla Veselogo do rady nadzorczej Sense Bank.

Sam Pyszny oświadczył, że postępowanie karne nie dotyczy działalności Narodowego Banku Ukrainy ani jego pracy na stanowisku prezesa organu regulacyjnego. Poinformował również, że podczas przeszukań nie znaleziono dowodów na popełnienie przestępstw ani przez niego, ani przez pracowników NBU.

Poseł Jarosław Żelezniak sugerował wcześniej, że Pyszny może zostać objęty podejrzeniem, jednak na dzień 23 listopada nie zapadła taka decyzja procesowa. Sam fakt wyjazdu zagranicznego nie świadczy o zamiarze prezesa NBU uniknięcia śledztwa.

Źródło: Ukraińskie ubezpieczenia. Prawda

Przypomnijmy, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zwróciło się do Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie przeszukania w samochodzie marki Hyundai Staria, z którego korzysta prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj. Samochód należy do NBU.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Banku Narodowego 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie postępowania przygotowawczego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji związanej z przedsiębiorstwami „Karpatnaftochim” i „Sens Bank”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się postać Wasyla Wesołego, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Veselego do banku.

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