Prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj poinformował, że nie planuje opuszczać stanowiska i nie złożył wniosku o dymisję w związku z doniesieniami o próbach niektórych posłów do Rady Najwyższej, by poddać pod obrady kwestię jego odwołania.

Zwrócił uwagę na długotrwałą presję polityczną, manipulacje oraz skoordynowaną kampanię mającą na celu zdyskredytowanie jego osoby, podkreślając, że prawo gwarantuje siedmioletnią kadencję prezesa NBU w celu ochrony niezależności tej instytucji. Pyszny podkreślił gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za decyzje Narodowego Banku Ukrainy w czasie wojny na pełną skalę i zaznaczył, że osobiście poinformuje społeczeństwo, gdy zdecyduje się zakończyć swoją kadencję.

Źródło: wpis prezesa NBU na Facebooku.

W obliczu głośnych skandali prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj stracił poparcie ze strony Kancelarii Prezydenta, gdzie podjęto już decyzję o pozbyciu się go. Poinformowały o tym źródła Ua.News w Kancelarii Prezydenta. Z dostępnych informacji wynika, że w otoczeniu Zełenskiego panuje niezadowolenie z polityki NBU w związku z gwałtownym spadkiem wartości hrywny i podejrzewa się, że Pyszny może nie wrócić na Ukrainę z kolejnej konferencji zagranicznej. A to grozi władzom nowym skandalem wizerunkowym.

Przypomnijmy, że ostatnio plotki o dymisji Pysznego krążyły 21 października, kiedy to NABU przeprowadziło przeszukania w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. Przeszukania były związane z nadużyciami dotyczącymi aktywów „Karpatnaftochim” oraz znacjonalizowanego Sens Banku, za pośrednictwem którego korupcjoniści „wybielali” skradzione środki. W szczególności osoby objęte operacją specjalną „Forest Gump” zorganizowały legalizację 150 mln hrywien. Następnie pieniądze te wpłacono jako kaucję za byłego ministra Hermana Haluszenkę, aresztowanego w ramach operacji „Midas”.

UA.News przypomina o serii skandali politycznych i korupcyjnych, które ciągną się za Andriejem Pysznym: od „Mindichgate” po bezpodstawne wielomilionowe kary dla wiodących firm niebankowych.

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