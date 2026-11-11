Harmonogramy przerw w dostawie prądu na 12 listopada 2026 r.: które regiony pozostaną bez prądu

W czwartek, 12 listopada, w szeregu regionów Ukrainy wprowadzone zostaną przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Wynikają one z uszkodzeń infrastruktury energetycznej spowodowanych rosyjskimi atakami.

Ograniczenia wynikają ze skutków rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Czas obowiązywania ograniczeń:

Dla wszystkich kategorii odbiorców – harmonogramy godzinowych przerw w dostawach obejmujące od 1 do 3 tur (od 4 do 12 godzin dziennie);

Dla przemysłu – harmonogramy ograniczeń mocy.

„Aktualne harmonogramy przerw w dostawach energii należy sprawdzać na oficjalnych stronach internetowych operatora systemu dystrybucji” – dodano w „Ukrenergo”.

Zaktualizowano o godz. 22:15

Informację tę podaje „Ukrenergo”.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

Pracownicy sektora energetycznego nadal pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej i przywróceniem światła w domach Ukraińców, pomimo znacznego obciążenia.

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