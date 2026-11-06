Hrywna umocniła się względem dolara: NBU ustalił oficjalny kurs na poniedziałek, 9 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na poniedziałek, 9 listopada, oficjalny kurs dolara na poziomie 45,32 hrywny. W porównaniu z poprzednim wskaźnikiem hrywna umocniła się o 12 kopiejek.

Kurs hrywny względem euro ustalono na poziomie 50,65 hrywny za euro.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej organu regulacyjnego hrywna umocniła się również w stosunku do euro. Oficjalny kurs waluty europejskiej na poniedziałek ustalono na poziomie 50,65 hrywny za jedno euro, co oznacza, że hrywna umocniła się o 39 kopiejek.

Na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy o godz. 16:00 notowania hrywny względem dolara ustabilizowały się na poziomie 45,31/45,34 UAH/USD, a względem euro – 50,60/50,62 UAH/EUR.



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