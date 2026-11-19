Prokuratura doprowadziła na drodze sądowej do przywrócenia do własności gminnej 1,9278 ha rezerwatu krajobrazowego „Hreniwski” na terenie gminy Blagowieszczenka.

Działka została bezprawnie przekazana do własności prywatnej w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego, mimo że posiada status obszaru chronionego.

Sąd uznał decyzje o przekazaniu gruntu za nieważne, unieważnił rejestrację prawa własności prywatnej i zobowiązał właściciela do zwrotu działki gminie.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Kirowogradzie.

Działkę o powierzchni 0,4 ha, położoną przy ulicy Stusa 8 w Ternopilu, na której wcześniej stał dom zniszczony przez rosyjską rakietę, sprzedano na aukcji.

45-letni mężczyzna posłużył się sfałszowanym paszportem mieszkańca Charkowa z własnym zdjęciem, aby podać się za właściciela działki o powierzchni 5 hektarów we wsi Demydów w obwodzie kijowskim.

Policja krajowa zdemaskowała siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

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