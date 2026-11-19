Konflikt między właścicielem marki „Domino” Antonem Szuchninem a założycielką agencji nieruchomości The Yard Janą Rudkowską trwa już około półtora roku. Przyczyną sporu było zerwanie umowy najmu lokalu użytkowego w Kijowie oraz utrata 18 tysięcy dolarów zaliczki.

Pod koniec 2024 roku Szuchnin planował wynająć lokal o powierzchni 570 m² przy ulicy Werchoglaja w dzielnicy Pechersk.

Jednak umowa nigdy nie została podpisana. Przedstawiciele The Yard uzasadnili odmowę niechęcią do współpracy z biznesmenem ze względu na jego metody prowadzenia działalności.

Zgodnie z dokumentami przytoczonymi w artykule, 7 marca 2025 r. na konto Szuchnina przelano 368,1 tys. hrywien – część kwoty zadatku. W czerwcu „Kominbank” potwierdził, że płatność została zrealizowana i nie została zwrócona nadawcy.

Mimo to Szuchnin zwrócił się do organów ścigania ze zgłoszeniem o oszustwie. Sąd odmówił nałożenia aresztu na lokal. Rudkowska twierdzi również, że jest przedmiotem nacisków, gróźb oraz kampanii informacyjnej skierowanej przeciwko niej.

Osobno w artykule wspomniano o napaści na Szuchnina w maju 2025 roku. Policja zakwalifikowała ją jako zbiorowe chuligaństwo. Jednocześnie nie ma oficjalnych danych dotyczących udziału Rudkowskiej lub jej firmy w tej napaści.

Kolejnym przedmiotem sporu stał się dubajski projekt Oak Yard Residences, który realizuje firma One Yard przy udziale Rudkowskiej. W artykule stwierdza się, że projekt jest zarejestrowany w departamencie gruntów w Dubaju, posiada otwarte konto escrow, a na czerwiec 2026 roku jego stopień zaawansowania wynosił 26%. Zarejestrowano 112 transakcji sprzedaży, a zakończenie budowy zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku.

W publikacji wspomniano również o sporach sądowych dotyczących znaków towarowych JACOB COHEN i STEFANO RICCI, a także o firmie „Domino Group”, zarejestrowanej przez Szuchnina na Krymie zgodnie z rosyjskim prawem w latach 2014–2018.

Źródło: Absolution Leaks

Właściciel sieci butików Domino, Anton Szuchnin, znalazł się w centrum sporu sądowego z radą miejską Dniepru. Przedsiębiorca oskarża władze o bezprawne przejęcie lokalu na dachu budynku mieszkalnego w centrum miasta, który należał do niego na zasadzie własności. Według danych sądu powierzchnia lokalu przekracza 300 metrów kwadratowych.

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