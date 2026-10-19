Rozmawialiśmy o kształcie kieliszków, konkursach dla osób zajmujących się uprawą winorośli i sztuce bednarskiej — taki właśnie był zamysł naszej rozmowy: sezonowy, świąteczny. Październik, winobranie, młode wino. Było to nasze drugie spotkanie z legendą, wieloletnim szefem światowej sławy kombinatu winiarskiego „Massandra”. Jednak świąteczny nastrój nie nadszedł. Nad rozważaniami o niuansach fermentacji, tradycji Beaujolais i sztuce winiarstwa coraz wyraźniej zawisał cień innej historii — gorzkiej opowieści o zapomnieniu.

Mykoła Bojko pozostał w świecie, w którym gospodarował w SWOJEJ „Massandrze”; w świecie, w którym z jego rąk kieliszki najlepszego wina przyjmowali prezydenci i ministrowie, gdzie liczba 80, którą będzie obchodził 26 listopada, wydaje się jedynie formalnością w paszporcie, a jego syn ma zaledwie 13 lat. Co tak boli człowieka, który powinien dziś czerpać korzyści z doświadczenia całego życia? Nieprzytulny skraj ludzkiej pamięci, gdzie nikt nie pyta, jak pielęgnował swoje wina, jak przyjmował ważne osobistości z całego świata i jak dbał o każdy krzew winorośli. Boli go ludzka niepamięć, dziewięć lat ukraińskich sankcji i odebrana emerytura, rosyjskie sprawy karne oraz jego wyjątkowe, niepowtarzalne doświadczenie, które dziś nikomu nie jest potrzebne. Ale zaczęliśmy od poezji…

Poniżej publikujemy bezpośrednią wypowiedź Mykoły Bojki.

Najważniejszy w winiarstwie jest winogrodnik: poezja winorośli, subtelna sztuka przycinania i tytaniczna praca

Chciałbym zacząć od czterowiersza Wiery Inber. Była taka poetka, być może pamiętacie ją z piosenki: „On капитан, и родина его — Марсель...”. Napisała czterowiersz, który idealnie pasuje do naszego tematu:

„Już czuć w powietrzu chłód,

Dzień krótszy, noc się wzmaga,

JUŻ NADSZEDŁ CZAS WINOGRON

I spadających gwiazd”.

Chciałbym powiedzieć niektórym „cywilom”, że w winiarstwie najważniejszy jest winogrodnik. Ten człowiek pracy przez cały rok czeka na to święto. I nie tylko czeka — pracuje, żeby ono mogło się odbyć. Winogrodnik nie śpi nocami, martwi się, jaka będzie pogoda: jakie spadną deszcze, jakie powieją wiatry, czy nie będzie gradu, czy nadejdą silne mrozy albo wiosenne przymrozki, jakie choroby mogą zagrozić roślinom i jak je przed nimi ochronić. Pielęgnuje winorośl, bo trzeba ją odpowiednio przycinać. Czasami używa się określeń „przycinanie” czy „podcinanie”, ale chodzi o to samo. Nie wszyscy dziś wiedzą, jak należy to robić: jaki powinien być kąt cięcia i jakiej wysokości czop pozostawić nad pąkiem, żeby ten nie wysechł. Cięcie powinno być ukośne, aby pąk się nie „zaparzył”. Poza tym nie wszystkie odmiany winorośli zawiązują plon na dolnych pąkach. Są takie, które owocują dopiero na ósmym, dziewiątym czy dziesiątym pąku. Dlatego winorośl trzeba przycinać i przygotowywać z uwzględnieniem specyfiki każdej odmiany.

Po przycinaniu przychodzi czas na suche podwiązywanie — i tu również nie brakuje niuansów. Jeśli suchy pęd, czyli suchą łozę, jak mówimy, przymocuje się poziomo, jako pierwsze obudzą się skrajne górne pąki, a winorośl zacznie rozwijać się dzięki nim. Jeśli natomiast łozę podwiąże się ciasno, w kształcie łuku, pierwsze zaczną rosnąć te pąki, które znajdą się najwyżej. Potem przychodzą zielone zabiegi pielęgnacyjne przy krzewach i tak dalej, aż do samych zbiorów. Wszystko to jest potrzebne winorośli.

Bardzo ważne jest, ile krzewów rośnie na danym obszarze, jakie jest ich zagęszczenie na hektar i jaki sposób prowadzenia zostanie wybrany. Kluczowe znaczenie ma takie uformowanie krzewu, aby jego aparat liściowy był stale oświetlony słońcem. Najważniejsze są właśnie liście i ich powierzchnia. To w nich energia słoneczna zostaje przetworzona na substancje potrzebne roślinie. Nie wszyscy wiedzą, że hektar powierzchni, na której rośnie winorośl, to jedno, a powierzchnia liści przypadająca na ten sam hektar może być czasem dwu- lub trzykrotnie większa. Wszystko to robi sam winogrodnik. Jest człowiekiem kompetentnym, wie, jak się tym zajmować, i nieustannie martwi się o przyszłe zbiory.

W końcu mija tych jedenaście miesięcy, nadchodzi czas winobrania, a winogrodnik znów się niepokoi: jaka będzie pogoda podczas zbiorów, czy nie zerwie się silny wiatr? Nie wszystkie odmiany winorośli dobrze go znoszą — w przypadku niektórych silne podmuchy sprawiają, że jagody po prostu odrywają się od gron i same spadają na ziemię.

Wszystko to trzeba brać pod uwagę, wszystko trzeba wiedzieć. O pracy winogrodnika mógłbym opowiadać godzinami. Dziś w wielu niewielkich gospodarstwach, gdzie uprawia się pięć, dziesięć czy dwadzieścia pięć tysięcy krzewów, funkcje winogrodnika i winiarza łączy w jednej osobie enolog. Z równą biegłością zna się on zarówno na uprawie winorośli, jak i na produkcji wina. To idealne połączenie, bo przy dużej skali — gdy ma się milion krzewów albo sto tysięcy — podejście jest już zupełnie inne.

Niezwykły rok dla Ukrainy: zbiory w 2026 roku, zbieżność warunków klimatycznych i fenomen firmy „Szabo”

Pomimo wszystkich kataklizmów ukraińscy winogrodnicy wyhodowali w 2026 roku znakomite plony. To naprawdę niezwykłe. Moim zdaniem najlepsze gospodarstwo winiarskie znajduje się w obwodzie odeskim — to firma „Szabo”. Niedawno rozmawiałem z jej szefem, Wazhe Georgijewiczem Iukuridze. To patriota winorośli, patriota wina i wybitny znawca tej dziedziny. Mówi, że niezależnie od trudności, wiosennych przymrozków i innych problemów, zbiory są wyjątkowe, bardzo dobre, i mamy pełne prawo oczekiwać win bogatych, pełnych i intensywnych.

Oprócz wyzwań, z którymi winogrodnicy mierzą się na co dzień, w tym roku pojawił się jeszcze jeden zupełnie nieoczekiwany problem: winogron zebrano tak dużo, że gospodarstwa bez własnego zakładu przetwórczego po prostu nie są w stanie sprzedać całego surowca. Z kolei te, które mają własne przetwórnie, napotkały ograniczenia wynikające z pojemności piwnic i zbiorników. Ogólnie rzecz biorąc, to wyjątkowy, niezwykły rok.

Nie da się wyjaśnić tak obfitych zbiorów jedną przyczyną. Musi złożyć się na nie cały szereg czynników. Winorośl musi być zadbana i odpowiednio przygotowana. Opady powinny pojawić się dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne: zimą w postaci śniegu, wiosną jako deszcz, a latem powinny występować krótkotrwałe opady, ale nie nawałnice. Po gwałtownych ulewach zdarza się bowiem, że całe fragmenty winnic zostają zmyte. Natomiast w czasie samych zbiorów pogoda powinna być ciepła i sucha. W tym roku na Ukrainie wszystko idealnie się zgrało.

Jeśli chodzi o światowe winiarstwo i uprawę winorośli, pełnych danych statystycznych jeszcze nie ma, ponieważ w niektórych krajach zbiory już się zakończyły, a w innych dopiero się rozpoczynają. Warto śledzić oficjalne informacje Międzynarodowej Organizacji Winorośli i Wina (OIV). Jej siedziba mieści się obecnie we francuskim Dijon, wcześniej znajdowała się w Paryżu. Dokładne dane statystyczne można uzyskać dopiero po przeanalizowaniu informacji opublikowanych przez tę organizację.

Jednak w odniesieniu do naszego kraju mogę powiedzieć z całą pewnością: to wyjątkowo udany, niezwykły rok. A jeśli przywołuję przykład firmy „Szabo”, nie jest to odosobniony przypadek. Przed naszą rozmową udało mi się porozmawiać z wieloma ukraińskimi winogrodnikami. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tegoroczne zbiory będą najwyższej jakości.

Wszystkie obawy i kaprysy pogody w żaden sposób nie pogorszą walorów smakowych wina. Bardziej wyczerpią psychicznie i nerwowo ludzi, którzy pielęgnują winorośl. Na szczęście winorośl jest tak szlachetną i wdzięczną rośliną, że przy dobrej pielęgnacji zawsze odwdzięcza się człowiekowi za troskę. I właśnie do takich lat z pełnym przekonaniem zaliczamy ten rok.

Beaujolais to udana reklama i kapryśna moda: dlaczego Ukraina nie powinna rozpaczać z powodu młodych win

W światowej praktyce pojęcie „młodego wina” nie ma jednej ścisłej definicji. Ukraina dostosowuje dziś swoje prawo do przepisów Unii Europejskiej. W przypadku niektórych zagadnień proces ten przebiega bardzo szybko, w innych przewidziano długi okres przejściowy. Dlatego łatwiej mi odwoływać się do ukraińskich przepisów obowiązujących przed rozpoczęciem tego procesu. Otóż w tamtym ustawodawstwie również nie istniała jednoznaczna definicja młodego wina. Co mamy na myśli, mówiąc o młodym winie? To wino, które w możliwie najkrótszym czasie przeszło drogę od winogrona do gotowego produktu.

Aby jednak napój można było nazwać winem, musi on spełniać wymogi prawne obowiązujące w danym kraju. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie Beaujolais. We francuskim regionie Beaujolais od około stu lat winogrodnicy i winiarze wcześnie rozpoczynają sprzedaż tego rodzaju produktu. Wino może przejść wszystkie niezbędne etapy w ciągu zaledwie dwóch lub trzech miesięcy. Dawniej wina produkowane w tak krótkim czasie były dość rozpowszechnione, ale nie miały uregulowanego statusu prawnego. Oficjalnie zalegalizowano je dopiero 75 lat temu.

Trzeba zaznaczyć, że do produkcji wina w stylu Beaujolais potrzebna jest odpowiednia odmiana winorośli — Gamay. Winogrona muszą być zbierane ręcznie, a szczególnie ważne jest to, aby jagody pozostały całe, ponieważ technologia zakłada fermentację całych gron. Grona umieszcza się w kadziach i zachodzi tak zwana maceracja węglowa. To skomplikowany termin, który rzadko bywa objaśniany, ale sam proces przebiega w szczególny sposób.

Jedną z cech Beaujolais jest również niska zawartość alkoholu — 8, 9 lub 10 procent. Wino cenione jest przede wszystkim za niewielką ilość alkoholu, świeżość, młody charakter, wyraziste nuty owocowe i niską zawartość tanin. Przy tak krótkim czasie produkcji ze skórek nie zdążają się bowiem wyekstrahować wszystkie substancje garbnikowe.

Warto jednak mówić o tym jako o znakomitym przykładzie marketingu. We Francji produkuje się średnio 45–50 milionów litrów tego wina, czyli około 60 milionów butelek. To zaledwie kropla w morzu światowego winiarstwa. Beaujolais jest popularne nawet nie w całej Francji. Rynek wina jest niezwykle konkurencyjny, więc każdy musi znaleźć własny sposób na sprzedaż swoich produktów. Winiarze z regionu Beaujolais podeszli do tego bardzo rozsądnie: zaczęli promować tę tradycję na całym świecie.

Dopracowali każdy szczegół. Ustalono dokładnie, że wino może trafić do sprzedaży w listopadzie, w trzeci czwartek miesiąca. Gdy wybija pierwsza minuta piątku, można już je sprzedawać. W gruncie rzeczy chodzi o modę na nowy produkt, a moda jest bardzo kapryśną damą.

Kilka lat temu próbowano sprowadzić młode wino również na Ukrainę. Trzeba jednak przyznać, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na kulturę tego rodzaju win. Być może zresztą nie ma powodu, by szczególnie nad tym ubolewać. Przyzwyczailiśmy się do win, które dojrzewały przez dłuższy czas: rok, dwa, trzy, a czasem nawet pięć lat — jak tradycyjna madera z „Massandry”. To właśnie takie wina są znacznie bardziej atrakcyjne dla naszych konsumentów.

Kolejną cechą młodego wina jest to, że trzeba je wypić bardzo szybko — dosłownie w ciągu kilku tygodni lub paru miesięcy. Niska zawartość alkoholu i specyficzny sposób fermentacji sprawiają, że jest niestabilne i wymaga przechowywania w chłodzie. Zaleca się również podawanie go schłodzonego, do około 13–14°C, ponieważ jest całkowicie bezbronne wobec upływu czasu.

Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia związane z Beaujolais, to, mówiąc potocznie, „nie przypadło mi do gustu” i nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, o jakim zwykle się opowiada. W naszym kraju widzę na razie raczej nieudaną próbę zakorzenienia się tej mody.

Ogólnie rzecz biorąc, napój staje się winem dopiero po przejściu wszystkich obowiązkowych zabiegów przewidzianych w instrukcji technologicznej. Każde wino przygotowuje się według własnych zasad. Na przykład młode wino może dojrzewać nawet dwa lata, a mimo to nadal będzie uznawane za młode. Madera po pięciu latach dojrzewania również może być zaliczana do młodych win przez kolejne trzy lata, zanim uzyska status starego wina kolekcjonerskiego. W każdym kraju zasady te regulowane są inaczej, a do tradycji należy podchodzić z dużym szacunkiem. Francuscy winiarze wykonali świetną pracę, tworząc tak wyrazisty produkt, ale potrzeba czasu, by zrozumieć, jaka przyszłość czeka tego rodzaju wina.

Miażdżenie winogron stopami to element widowiska: porto, portugalskie Vinho Verde i gruzińskie Madżari

Winogrona miażdżone stopami w otwartej kadzi to przede wszystkim element świątecznego widowiska. We współczesnym winiarstwie przemysłowym nie ma już takiej konieczności. Aby lepiej zrozumieć ten proces, trzeba pamiętać, że jagoda winogrona składa się ze skórki, soku i pestek. Jeśli pestki zostaną rozgniecione, wino nabiera nadmiernej goryczy i niepożądanej taniczności. Ludzka stopa nie jest natomiast w stanie rozgnieść twardej pestki, dlatego miażdżenie winogron nogami pozwala uniknąć tego problemu.

Taki sposób był kiedyś idealny do produkcji tradycyjnego portugalskiego porto. Nie wyglądało to jednak tak beztrosko jak w komedii filmowej z Celentano. Była to niezwykle ciężka i wyczerpująca praca. Robotnicy wchodzili do kadzi na cztery, pięć, a nawet sześć godzin z rzędu, po czym zastępowała ich kolejna zmiana. Godzinami chodzili w kółko, aby równomiernie przerabiać całą masę winogron.

Dziś człowieka zastąpiły nowoczesne urządzenia, w których próbuje się odwzorować nacisk stopy za pomocą silikonu lub innych miękkich materiałów. Działają one równie delikatnie i nie uszkadzają pestek. Dlatego do tradycji miażdżenia winogron stopami należy podchodzić spokojnie, ale zarazem z poczuciem święta. W wielu kulturach dojrzewanie plonów i produkcja pierwszego wina są barwnym widowiskiem: ludzie dekorują wozy, zaprzęgają konie i przy muzyce miażdżą winogrona. To piękna tradycja, ale trzeba jasno rozumieć jej obrzędowy charakter.

Jeśli chodzi o inne interesujące przykłady oficjalnie uznanych młodych win, warto wspomnieć o Portugalii i jej słynnym Vinho Verde, czyli „zielonym winie”. Produkuje się go mniej więcej dwa razy więcej niż francuskiego Beaujolais i jest znacznie bardziej popularne na świecie. Wyróżnia się ono specyficzną technologią produkcji. Winogrona na Vinho Verde uprawia się w najbardziej wysuniętej na północ części Portugalii, gdzie występują największe opady. Aby winorośl nie zachorowała na mączniaka rzekomego, który jest jej głównym wrogiem, konstrukcje podtrzymujące pędy umieszcza się bardzo wysoko, a w niektórych miejscach winorośl po prostu pnie się po drzewach. Nawet dziś w tym regionie można zobaczyć winogrodnika, który przystawia do drzewa drabinę i zbiera grona na wysokości dwóch lub trzech metrów. To rzadko spotykany sposób uprawy, ale zgodnie z portugalskim prawem wino może przejść pełny cykl produkcyjny i uzyskać oficjalny status już po trzech–pięciu miesiącach.

Z perspektywy codziennego życia młode wino można znaleźć niemal w każdym wiejskim gospodarstwie, w którym rośnie winorośl. Zazwyczaj nie przechowuje się go długo. Urodziłem się we wsi Błahodatne w Kraju Stawropolskim. Wieś, której historia liczy ponad 200 lat, została założona przez osadników z obwodów połtawskiego i żytomierskiego, a kulturę uprawy winorośli przejęli oni od miejscowych niemieckich kolonistów. Mieliśmy nawet swoisty konkurs: produkowaliśmy takie młode, jeszcze niestabilne wino, które zwykle znikało przed Nowym Rokiem. Sąsiedzi chodzili od domu do domu, degustowali i rozstrzygali, komu udało się zrobić najlepsze.

W wielu domach w Mołdawii, na Ukrainie, a zwłaszcza w Gruzji, takie młodziutkie domowe wina są niezwykle popularne. Gospodarze na pewno poczęstują was napojem o nazwie Madżari. Dla Gruzinów nie jest to jeszcze do końca wino, lecz fermentujący moszcz o zawartości alkoholu zaledwie 2–4 procent. Przy suto zastawionym stole można wypić go całkiem sporo.

Przypomnijmy sobie malarza Niko Pirosmaniego, który przedstawiał uczty i książąt z kielichami tego wina. Albo Bułata Okudżawę i jego niezwykłą piosenkę „Nikołaj naljet”, w której padają przejmujące słowa: „Niech Bóg da lekkiego kaca po długiej biesiadzie…”. Właśnie o takiej atmosferze mowa — ludzie zasiadali do stołu rano i nie było wiadomo, kiedy skończą.

Rogu do wina nie da się odstawić — trzeba wypić go do końca: gruzińska gościnność i odpowiednie kieliszki

Ukraińscy winogrodnicy zawsze utrzymywali serdeczne relacje z kolegami z całego świata. Mogliśmy przyjechać do innego kraju, znając tam tylko jedną osobę. W Gruzji już jedna znajomość w zupełności wystarczała, żeby od razu poczuć się jak wśród swoich.

Podczas takich uczt zawsze zwraca uwagę jeden szczegół: tamada nalewa wino do rogu i podaje go osobie, którą wybierze. Nie jest to inscenizowane widowisko, lecz żywa tradycja, która przetrwała do dziś. Jeśli zagłębić się w historię, zwyczaj picia wina z rogu liczy już dziesiątki tysięcy lat. To ten sam pradawny „róg obfitości”, z którym wciąż czujemy więź. Najważniejsze jest to, że rogu nie można postawić na stole, a więc wino trzeba wypić do samego dna. Jego pojemność bywa różna: może pomieścić całą butelkę, mniej, a czasem nawet znacznie więcej.

Istotna jest tu moc napoju. Jeśli ludzie zasiadają do długiej biesiady, a w kieliszkach lub rogu podaje się im lekki trunek o niewielkiej zawartości alkoholu, taki jak Madżari, świętowanie może trwać godzinami.

Jeśli chodzi o naczynia do wina, to rzeczywiście złożona i delikatna kwestia. W swojej pracy zawsze kierowałem się doświadczeniem przeciętnego konsumenta, ponieważ to właśnie na niego przypada ponad 90 procent światowego rynku. To prawda, że to samo wino w kieliszkach o różnych kształtach może ujawniać odmienne cechy i prezentować różne oblicza. Jeśli jednak w domu macie osobny kieliszek do wina musującego, deserowego i wzmacnianego, do wina wytrawnego, a także kieliszek do koniaku i szklankę do whisky, nie musicie zaprzątać sobie głowy dodatkowymi niuansami. Te wyrafinowane szczegóły zostawcie sommelierom i wąskiej grupie specjalistów. Dla zwykłego miłośnika wina taki podstawowy zestaw w zupełności wystarczy.

Cienkie krawędzie, bezbarwne szkło i kształt tulipana: kieliszki do białego i czerwonego wina

Różnice między kieliszkami do białego i czerwonego wina wynikają przede wszystkim z temperatury podawania. Białe wina zazwyczaj serwuje się mocniej schłodzone, dlatego kieliszki do nich mają dłuższą nóżkę, aby trunek nie ogrzewał się od ciepła dłoni. W przypadku czerwonych win optymalna jest temperatura zbliżona do pokojowej lub nieco niższa.

Kształt kieliszka rzeczywiście może zmienić odbiór napoju do tego stopnia, że czasem trudno określić, co właściwie się z nim stało. Te niuanse najlepiej jednak pozostawić specjalistom — sommelierom i kolekcjonerom. Zwykłemu konsumentowi wystarczy podstawowy zestaw.

Niedawno natknąłem się na wypowiedź Jancis Robinson, znanej brytyjskiej ekspertki, która zajmuje się tą dziedziną od niemal 50 lat. Nie znam jej osobiście, ale głęboko szanuję ją zarówno jako autorkę cenionych podręczników i książek o winie, jak i osobę, która zawsze wyraża własne zdanie, nie próbując nikomu się przypodobać. Robinson zauważa, że w niektórych sytuacjach w zupełności wystarczy jeden kieliszek. Jeśli jesteście w podróży i nie macie możliwości rozstawienia przed sobą całej gamy naczyń do różnych odmian wina, jeden dobrej jakości kieliszek będzie całkowicie wystarczający.

Temat kieliszków jest niezwykle obszerny i można go zgłębiać bez końca. Na świecie są uznani producenci eleganckiego szkła, tacy jak austriacka firma Riedel, która historycznie rozpoczynała działalność na terenie Czech. W ostatnim czasie również Słowacy wprowadzili na rynek znakomite produkty.

Obowiązuje tu kilka złotych zasad. Po pierwsze, szkło musi być bezbarwne i przezroczyste, aby nie zniekształcało koloru wina. Po drugie, krawędzie kieliszka powinny być jak najcieńsze — na co zwraca uwagę również Jancis Robinson. Po trzecie, kieliszek powinien mieć kształt zbliżony do tulipana, czyli zwężać się ku górze. Pozwala to wychwycić wszystkie niuanse aromatu, szczególnie jeśli lekko zakręcimy winem w kieliszku, uwalniając jego bukiet. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku win deserowych.

Podsumowując: istnieje mnóstwo rodzajów kieliszków i rzeczywiście wpływają one na odbiór napoju. Przeciętny konsument nie ma jednak żadnego powodu, by nadmiernie się tym przejmować.

„Massandra” była nie tylko zakładem produkcyjnym — to była prawdziwa szkoła: konkursy bednarzy i działalność edukacyjna

„Massandrę” należy postrzegać jako rozbudowaną szkołę — nie tylko budynek czy przedsiębiorstwo, lecz cały system rozwijania kultury i rzemiosła. Niegdyś na Krymie organizowano głośne konkursy dla osób zajmujących się przycinaniem winorośli, ale w naszym zakładzie podejście było jeszcze bardziej wszechstronne. W „Massandrze” regularnie odbywały się konkursy na najlepszego przycinającego: kto sprawniej i szybciej przytnie więcej krzewów, nie szkodząc przyszłym zbiorom. Kiedy przechodziliśmy na szczepione podkładki, organizowaliśmy również konkursy dla osób zajmujących się szczepieniem. Oceniano szybkość pracy i skuteczność przyjmowania się szczepów.

Osobnym powodem do dumy były konkursy bednarzy. „Massandra” miała własną szkołę produkcji beczek. Bednarze rywalizowali o to, kto szybciej i lepiej wykona beczkę o ściśle określonej pojemności. Wymagało to ogromnej kultury technicznej: rzemieślnik już po pierwszym cięciu klepki musiał umieć przewidzieć przyszłą pojemność beczki. Im precyzyjniej potrafił zachować określoną objętość — czy to 400, czy 500 litrów — tym wyższe były jego kwalifikacje.

Oprócz konkursów stricte produkcyjnych „Massandra” zawsze prowadziła działalność edukacyjną. Nie ograniczaliśmy się do produkcji i sprzedaży wina. Otwieraliśmy stare piwnice, tworzyliśmy sale degustacyjne i zapraszaliśmy ludzi, mówiąc: „Próbujcie, pytajcie, poznawajcie!”. Ta praca edukacyjna była i nadal jest niezwykle ważna, ponieważ prawdziwą kulturę wina i uprawy winorośli w naszym społeczeństwie będziemy musieli budować jeszcze przez wiele lat.

Powinni mnie trząść jak Buratino, ale szerszej publiczności nie ma

Jeśli chodzi o moją stronę na Instagramie i pytania, które zadają ludzie, prawdopodobnie was rozczaruję. Mam tak duże doświadczenie w dziedzinie winiarstwa, że podobnych specjalistów pozostało w naszej branży może dwóch lub trzech. W moim wyobrażeniu powinni mną „trząść jak Buratino” — pamiętacie, jak jego prześladowcy go schwytali i próbowali wytrząsnąć z niego każdą monetę? Myślałem, że młodzi winiarze i koledzy z branży będą zasypywać mnie pytaniami, próbując dowiedzieć się wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach: „Jak pan to osiągnął? Jak udało się panu uczestniczyć w sześciu międzynarodowych aukcjach i przetargach? Jak udało się zwiększyć eksport «Massandry» do 65 procent? Jak udało się wprowadzić ukraińskie wino nawet do tak odległych krajów jak Nepal i Tajwan?”

…Niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Czasami zgłaszają się pojedyncze osoby, którym zależy na tej dziedzinie, ale są to odosobnione, prywatne przypadki. Nie ma szerszego zainteresowania. Publikujemy teraz materiały na ważne tematy związane z winiarstwem i uprawą winorośli, licząc po prostu na to, że okażą się dla kogoś interesujące i przydatne. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę społeczeństwa zarówno na winorośl, jak i na winiarstwo oraz kulturę spożywania wina.

Jeśli chcemy dogłębnie przyjrzeć się rozwojowi naszej branży, musimy koniecznie uwzględnić warunki klimatyczne kraju. Na północy mamy chłodniejszy region, gdzie istnieje zapotrzebowanie na mocniejsze napoje, natomiast na południu większe znaczenie mają wysokiej jakości wina wytrawne. Obecnie jednym z najpopularniejszych i najbardziej harmonijnych modeli na świecie jest format „Château”. Bez własnej winnicy w ogóle nie da się stworzyć prawdziwego wina. Model „Château” łączy wszystko w jeden kompleks: własne plantacje winorośli, produkcję i butelkowanie, salę degustacyjną, w której można spróbować win, firmowy sklep, restaurację z własną kartą win oraz przytulny hotel, w którym można wygodnie odpocząć i przenocować po degustacji.

Z jednej odmiany stworzyć wino w trzech kolorach: niezrealizowane pomysły, wygodne butelki na podróż i przyszłość ukraińskich win

Model „Château” dopiero zaczyna się rozwijać i stawiać pierwsze kroki w ukraińskiej branży winiarskiej. Jeśli w kraju powstanie tysiąc takich gospodarstw i ludzie zaczną masowo je odwiedzać, informacje oraz kultura wina będą rozprzestrzeniać się znacznie szybciej. Niektóre zmiany nastąpią natychmiast, inne będą wymagały czasu, ale proces się rozpocznie.

Rzeczywiście, do niedawna nie udało mi się zrealizować wszystkich swoich pomysłów, mimo że przez długi czas pracowałem w tej branży. Już po zakończeniu pracy w „Massandrze” pojawił się pomysł wykorzystania odmiany Cabernet Sauvignon do stworzenia win w trzech kolorach: czerwonego, różowego i białego z tych samych winogron. Piękna idea, ale trudna do zrealizowania, szczególnie jeśli chodzi o produkcję białego wina z odmiany Cabernet Sauvignon. Udało mi się jednak urzeczywistnić ten pomysł w Mołdawii, wspólnie z moim partnerem i przyjacielem Jewhenem Moraru. Rozpoczęliśmy eksperyment, ale nie został on jeszcze doprowadzony do końca.

Drugi kierunek to wino w butelkach o różnych pojemnościach i kształtach. Kartony typu Tetra Pak służą przede wszystkim do pakowania tańszych win niższej jakości, ponieważ nie ma w nich szklanej butelki, naturalnego korka, etykiety ani kontretykiety. Mnie chodziło natomiast o różnorodność opakowań szklanych. Na przykład podczas lotu samolotem podaje się wam buteleczkę o pojemności 150–250 mililitrów. Mogłaby być płaska, aby wygodnie mieściła się w kieszeni, albo mieć inny ergonomiczny kształt. Takie opakowanie można zamknąć płaską zakrętką z odrywaną zawleczką: wystarczy ją zerwać i otworzyć butelkę — korkociąg nie jest potrzebny. To niezwykle wygodne rozwiązanie w podróży.

Oczywiście moim głównym celem zawsze było rozszerzanie geografii sprzedaży. Krym i Ukraina jako całość tworzyły i nadal mogą tworzyć niezwykłe wina. Bardzo chciałem zapoznać z nimi cały świat. Nie udało się jeszcze zrealizować tego celu w pełni, ale, jak mawiają filozofowie, historia nie zna trybu warunkowego, więc nie ma sensu nadmiernie żałować.

Z przyjemnością podzielę się swoim doświadczeniem i pomysłami, których nie zdążyłem zrealizować. Bardzo podoba mi się na przykład działalność firmy „Szabo” w obwodzie odeskim. Pracują tam naprawdę kreatywni ludzie, którzy patrzą dalej niż na codzienność. Zaczęli produkować sherry, czego wcześniej w tym regionie nie robiono, a co więcej — wytwarzają je z lokalnej, rodzimej odmiany winorośli. Przed ukraińskim winiarstwem stoją również inne zadania: stworzenie własnej madery, której obecnie nikt w kraju nie produkuje, oraz rozszerzenie oferty win deserowych z odmian Pinot Gris, muskatów, Traminer i Bastardo. Przed nami ogrom pracy, aby ukraińskie winiarstwo mogło pokazać pełnię swoich możliwości, a wyobrażenia o porto czy winach deserowych wykraczały poza przestarzałe stereotypy. Ukraińska ziemia jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające gusta miłośników wina.

Wydawało się, że oto mamy szczęście: pierwsze wino w wieku 15 lat, beczki w piwnicach i utracony raj

Zacząłem trochę opowiadać o swojej drodze do winiarstwa, ale potem odszedłem od tego tematu. W miejscu, w którym się urodziłem, kultura uprawy winorośli była obecna na każdym podwórku. Pierwsze wino zrobiłem sam, w domu, tak jak w tamtej scenie z Celentano — miażdżyłem winogrona stopami. Miałem wtedy chyba nie więcej niż 15 lat. Wcześniej zajmowali się tym moi rodzice i dziadkowie. Wino było stałym, naturalnym elementem naszego życia, choć nie przechowywano go długo, ponieważ było to młode, wytrawne wino, które szybko wypijano.

Wiążą się z tym pewne niuanse: takie wytrawne, niestabilne wino trzeba przechowywać w całkowicie pełnej beczce. Jeśli odleje się z niej choć trochę, trzeba natychmiast dolać takiego samego wina albo przelać pozostałą część do mniejszego naczynia i przechowywać ją wyłącznie w piwnicy.

Później był instytut rolniczy, gdzie tematy winorośli i wina towarzyszyły nam każdego dnia. Przez kilka kolejnych lat podczas praktyk zbieraliśmy plony na plantacjach, a tam, gdzie są winogrona, jest też wino. Potem los tak pokierował moim życiem, że poświęciłem winorośli i winiarstwu najlepsze lata swojej kariery zawodowej.

Dziś wokół mojej biografii i przeszłości narosło wiele przekłamań. Nie chcę teraz wszystkiego wyjaśniać. Powiem tylko, że swoją drogę zawodową rozpocząłem na Krymie, w rejonie kirowskim, w jednym z gospodarstw o nazwie kołchoz „Ukraina”. Podobnych gospodarstw było kilka, w różnych rejonach. Wtedy po prostu nie sposób było sobie wyobrazić, że dożyjemy dzisiejszego koszmaru. Niczego podobnego nawet nie przeczuwaliśmy.

Wszystko wokół dźwięczało, wszystko śpiewało! Zbieraliśmy olbrzymie plony winogron, produkowaliśmy mnóstwo wspaniałego wina, uprawialiśmy owoce… Wydawało się, że oto mamy szczęście. Ale z wiekiem, kiedy porównujemy to, co przeżyliśmy, z dzisiejszą rzeczywistością, zaczynamy wyraźnie rozumieć…

— Szczęście już wtedy było, prawda?

— Tak. Właśnie wtedy było szczęście.

„Po tych wizytach koszula była mokra”: wizyta premiera Chin, degustacje dla przywódców państw i dyplomacja „Massandry”

Przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałem sobie pewien ciekawy fakt, o którym wcześniej po prostu nie miałem czasu opowiedzieć. Premierem Chin był kiedyś Li Peng. I oto przyjeżdża do nas z wizytą. Oczywiście bardzo się denerwujemy: wysocy rangą goście, czerwony dywan, dziewczęta w strojach ludowych z chlebem i solą. Samochód się zatrzymuje, premier wysiada, patrzy na nas — nieco przestraszonych — i nagle pyta po rosyjsku: „No i jak tam u was?”

Okazuje się, że już w 1953 roku studiował w Moskwie w instytucie energetycznym i wtedy jakoś trafił do „Massandry”. Od tamtej pory, a minęło przecież ponad pół wieku, stale marzył o tym, żeby tam wrócić. Kiedy jego oficjalna wizyta na Ukrainie stała się faktem, a protokół zapytał o życzenia dotyczące programu, odpowiedział jasno: „Zorganizujcie mi wizytę w «Massandrze»”.

Po jego prostym pytaniu poczułem ogromną ulgę i dalsza część wizyty przebiegła spokojnie, zgodnie z pełnym programem. Spotkanie zakończyło się degustacją win kolekcjonerskich z roku jego urodzenia oraz z roku urodzenia jego żony, która mu towarzyszyła. Co ciekawe, w składzie delegacji był jego osobisty lekarz, który nieustannie szeptał mu do ucha i próbował go powstrzymać: „Nie wolno panu, nie wolno!”. Premier jednak nie zrezygnował z ani jednego kieliszka. Po tej wizycie wszystkie kolejne chińskie delegacje — prokuratorzy, wojskowi, urzędnicy, politycy — obowiązkowo odwiedzały „Massandrę”.

Dziś można wspominać o tym spokojnie, ale wtedy wiązało się to z ogromnym napięciem i stresem. Przed każdym spotkaniem nie mogłem znaleźć sobie miejsca, ponieważ odpowiedzialność była olbrzymia: należało przyjąć gości najwyższej rangi tak, by nie narazić na szwank honoru kraju i sprostać pokładanemu we mnie zaufaniu. Praktycznie wszyscy ukraińscy prezydenci prosili o zorganizowanie podobnych przyjęć.

Zazwyczaj przed takimi wizytami przyjeżdżała ochrona i pytała: „Co będziecie pokazywać? Przy której beczce się zatrzymacie? Ile minut będziecie tu stać?”. Wszystko próbowano wtłoczyć w sztywne ramy protokołu. W praktyce jednak nigdy się go ściśle nie przestrzegało, ponieważ wszyscy goście, niezależnie od najwyższych stanowisk, okazywali się zwykłymi ludźmi. Nie widziałem u żadnego z nich wyższości ani pogardy. Wręcz przeciwnie, czuło się głęboki szacunek dla naszej pracy.

Przyznam, że po każdej takiej wizycie moja koszula była po prostu mokra. Potem długo dochodziłem do siebie po stresie, ponieważ taki już jestem — wszystkim przejmuję się całym sercem.

„Za każdym razem było to wydarzenie i próba”: stres przed wybitnymi gośćmi i propozycja Islama Karimowa

Nigdy nie przyzwyczaiłem się do takich wizyt i nigdy nie stałem się wobec nich obojętny. Za każdym razem się denerwowałem, niezależnie od tego, kto do nas przyjeżdżał: wybitni przedstawiciele świata kultury, tacy jak Bohdan Sylwestrowycz Stupka, Jelena Obrazcowa czy Jurij Bohatikow, czy też najwyżsi rangą przywódcy państw. Nigdy nie osiągnąłem pełnego spokoju ani żelaznej pewności siebie. Za każdym razem było to dla mnie wydarzenie i poważna próba.

Podczas takich spotkań trzeba zawsze wyczuwać delikatną granicę: co można powiedzieć, a czego lepiej nie mówić. To przecież subtelna dyplomacja — trzeba wiedzieć, jak odpowiedzieć na konkretne pytanie.

Do dziś pamiętam wizytę prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa, który przyjechał razem z Leonidem Kuczmą. Karimow zadał mi bardzo wiele fachowych pytań, czym ogromnie mnie zaskoczył. Interesowało go absolutnie wszystko: sposób formowania krzewów winorośli, szerokość międzyrzędzi, sprzęt do pielęgnacji plantacji. Rozmawialiśmy jak równorzędni profesjonaliści — o przycinaniu, pielęgnacji i technologiach. Rozmowa trwała długo. Nagle Karimow odwrócił się i powiedział: „Leonidzie Danyłowyczu, oddajcie mi go, bardzo potrzebuję takich specjalistów”. Kuczma uśmiechnął się i odpowiedział: „Nie, nam samym się jeszcze przyda”.

Różnica intelektualna rzucała się w oczy: obserwacje dotyczące Janukowycza i Miedwiediewa oraz spotkania z prezydentami różnych krajów

Z Wiktorem Janukowyczem spotykałem się, gdy pełnił funkcję prezydenta, a w pamięci szczególnie utkwiły mi dwa momenty. Podczas tych spotkań bardziej skupiałem się na kwestiach zawodowych, ale obok mnie, pod pretekstem pracy w „Massandrze”, była moja żona, która później podzieliła się ze mną swoimi obserwacjami.

Było to podczas wspólnej wizyty Janukowycza i Dmitrija Miedwiediewa. Wszyscy znają różnicę wzrostu między nimi — Janukowycz był znacznie wyższy. Jednak gdy zaczęli rozmawiać, najpierw Miedwiediew, a potem Janukowycz, obraz natychmiast się zmienił. Miedwiediew jakby urósł w naszych oczach, a Janukowycz niemal się zgarbił. Różnica poziomu intelektualnego była po prostu kolosalna i od razu rzucała się w oczy. Choć, sądząc po dzisiejszych wypowiedziach Miedwiediewa, z jego dawnego intelektu niewiele już zostało.

Ogólnie rzecz biorąc, z niektórymi przywódcami państw spotykałem się kilkakrotnie. Bardzo cenię sobie rozmowy z prezydentem Azerbejdżanu Hejdarem Alijewem — to niezwykle mądry człowiek. Kilka razy spotkałem się również z Aleksandrem Łukaszenką. Nie wspominając już o Leonidzie Kuczmie i Wiktorze Juszczence. Słowacja była natomiast jedynym krajem, którego dwóch różnych prezydentów przyjmowaliśmy w różnym czasie: drugiego prezydenta Rudolfa Schustera oraz jego następcę Ivana Gašparoviča.

Wspominanie tego wszystkiego i kiwanie głową nad ogromem przeżyć jest cenne i niezwykle interesujące. Jestem człowiekiem, który stale wątpi i analizuje, ale przez te wszystkie lata naprawdę nagromadziło się wiele podobnych historii.

Zachowaliśmy „Massandrę” aż do ostatniego krzewu, ale ocena tego okazała się gorzka

Dziś znacznie ostrożniej dobieram słowa. Zawsze szczerze uważałem, że wykonuję niezwykle ważną pracę, zachowując dla państwa wyjątkowe perły światowej „Massandry”. Razem z kolegami udało nam się ocalić wszystko, aż do ostatniego krzewu. Zachowaliśmy kadry, ludzi i wielowiekowe tradycje.

Z jednej strony rozumiem tych, którym „Massandra” przypadła później na tacy, w całości i bez uszczerbku. Aby zrozumieć skalę: niegdyś na Krymie było 150 tysięcy hektarów winnic. Do lat 2013–2014 pozostało ich już tylko 23 tysiące. Z tego „Massandra” posiadała cztery tysiące hektarów. W 2014 roku zachowaliśmy wszystkie nasze cztery tysiące hektarów, nie tracąc ani jednego krzewu. Wymagało to ogromnego wysiłku i miało olbrzymią wartość.

Dlatego niewymownie boli mnie to, jak mnie potraktowano. W lutym 2015 roku opuściłem Krym i zacząłem mieszkać na Ukrainie kontynentalnej. W kwietniu 2015 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko objął mnie sankcjami. Pod koniec roku poinformowano mnie o zwolnieniu. Chodziło o zakończenie mojego formalnego statusu dyrektora generalnego krymskiego przedsiębiorstwa.

Przez dziesięć lat byłem objęty ukraińskimi sankcjami, aż w końcu sprawę zbadano i uznano, że nie jestem winny. Ale „Massandry”, takiej, jaką zostawiłem, nie da się już odzyskać…

Staram się patrzeć na to filozoficznie i pogodzić się z rzeczywistością. Spieszę się, bo osiemdziesiąt lat to już poważny wiek. Bardzo chciałbym, żeby ktoś się mną zainteresował i zadał mi wiele fachowych pytań, abym zdążył opowiedzieć o tym, co może być przydatne dla przyszłych pokoleń.

O niewydanych wspomnieniach

Myślałem o napisaniu wspomnień i przygotowywałem pierwsze szkice książki. Mam jedną dużą, piękną książkę o wybitnych gościach „Massandry”, a także dwie broszury poświęcone miejscom, w których pracowałem. Przygotowywałem kolejne wydanie. W moim gabinecie, na biurkach i fotelach, leżały stosy wspomnień oraz archiwalne fotografie, które zamierzałem wykorzystać. To jednak kolejny pomysł, którego nie udało się zrealizować.

Po tym, jak potraktowali mnie ukraińscy urzędnicy, wyraźnie straciłem entuzjazm i przycichłem. Powstała dziwna i bolesna sytuacja: w 2009 roku Wiktor Juszczenko odznacza mnie najwyższym odznaczeniem państwowym, a w 2015 roku Petro Poroszenko pozbawia mnie wszystkich tytułów i zasług… Coś we mnie pękło. Kiedy przyszły rosyjskie władze okupacyjne, również szukały pretekstu, żeby się do mnie przyczepić, ale nie znalazły żadnych podstaw. Wtedy oparły się na roku 2013, czyli okresie ukraińskim, i na podstawie wyolbrzymionych, zmyślonych naruszeń z tamtego czasu wszczęły przeciwko mnie sprawy.

To wszystko… Gdyby wziąć butelkę lekkiego wina i wypić po kieliszku, o tym bólu można byłoby rozmawiać przez dziesięć godzin bez przerwy. Uraza nadal głęboko we mnie tkwi. Nie o wszystkim, co wiem, chciałbym dziś mówić publicznie. Rana wciąż boli. Wszystko jest zbyt skomplikowane i bolesne.

„Będą się ze mnie śmiać, bo piję ukraińskie wino”: wstyd Poroszenki za własne produkty i przyjęcia rządowe

Kiedy Petro Ołeksijowycz Poroszenko uczestniczył w naszych wydarzeniach jako sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, częstowałem go naszymi winami. Mieliśmy znakomitą stołówkę, w której podawano czerwone „Ałusztę”, jedno z najlepszych na świecie win wytrawnych. Mówię to bez fałszywej skromności, ponieważ z powodzeniem sprzedawaliśmy je na międzynarodowej aukcji Sotheby’s. Eksperci z całego świata zachwycali się tym winem i nadal się nim zachwycają. Poroszenko próbował go i również mu smakowało. Kiedy jednak zaproponowałem, żeby kupował je i pił także później, odpowiedział: „Nie będę pił waszego wina podczas przyjęć towarzyskich, bo będą się ze mnie śmiać. Jak to — piję ukraińskie wino?”.

A jeśli wspomnieć wybitnego prezesa Akademii Nauk, Borysa Jewhenowycza Patona, z którym łączyły nas bardzo serdeczne relacje… Gdy miał około stu lat, podczas jednego ze spotkań skarżył się i oburzał: „Zaproszono mnie na oficjalne przyjęcie rządowe. I wiecie, co tam zobaczyłem? Wszystko na stole, nawet woda pitna, było zagraniczne, nie nasze, nie ukraińskie”. Był tym oburzony do głębi.

Właśnie przez takie lekceważące podejście do własnego dorobku wszystko u nas się rozpada. Trzeba o tym pamiętać, żeby nigdy więcej nie dopuszczać do podobnych sytuacji. Mamy znakomite krajowe wody, choćby Morszynśką czy Szajańśką. Niepodanie własnych produktów podczas oficjalnego spotkania najwyższej rangi jest zdradą własnego kraju. Takie negatywne zjawiska narastały przez lata i stopniowo przyćmiły początkowy, pełen optymizmu entuzjazm.

Wszystkie decyzje podejmowałem z wątpliwościami: analityczne podejście, nieśmiałość i opowiadania

Nigdy nie byłem bezmyślnym optymistą. Wręcz przeciwnie, stale się wahałem i analizowałem. Co to oznacza? Pojawia się konkretne zadanie produkcyjne: trzeba opryskać winorośl albo sad brzoskwiniowy. Gałęzie na podporach opadły zbyt nisko i traktor ma problem z przejazdem między rzędami. Siadam więc i analizuję: pierwsze rozwiązanie — robimy tak, drugie — inaczej, trzecie — jeszcze w inny sposób. Zawsze musiałem się porządnie zastanowić, żeby znaleźć najskuteczniejsze wyjście. Do niemal każdego zagadnienia podchodziłem z wątpliwościami i namysłem. Czasami decyzje podejmowałem natychmiast, ale najczęściej musiałem uruchomić na pełnych obrotach cały analityczny ośrodek swojego umysłu, aby decyzja okazała się trafna.

Do tego dochodzi moja naturalna nieśmiałość. Być może z zewnątrz nie jest ona aż tak widoczna, ale żeby naprawdę poznać człowieka i otworzyć się przed nim, muszę się z nim dobrze „nażyć”.

Kiedyś przeczytałem opowiadanie niezwykłego gawędziarza Iraklija Andronnikowa zatytułowane „Pierwszy raz na estradzie” — nieprawdopodobnie zabawne. Autor opisywał w nim, że jego cechą charakterystyczną była właśnie nieśmiałość. Przeczytałem to, rozpoznałem w nim samego siebie i od razu poczułem ulgę: okazuje się, że nie jestem jedyny.

„Co powiedziałaby na to mama?”: cena stentu sercowego

W pracy nieustannie zadawałem sobie pytanie: „Jak zareagowałaby na to moja mama?”. To osobisty motyw, który przez całe życie mi towarzyszył. Chciałem, żeby podobało jej się to, co robię, i żeby nie musiała się wstydzić swojego syna. Towarzyszyło mi to na każdym etapie życia. Nawiasem mówiąc, moja mama dożyła 105 lat i zdążyła mi powiedzieć, że jest ze mnie dumna, kiedy dowiedziała się o wszystkich moich osiągnięciach.

A ja przez lata wyczerpywałem się troskami: „Czy pracownicy gospodarstwa dostali wynagrodzenie? A jaka dokładnie jest jego wysokość? A co z premiami? Czy wystarczy nam paliwa na cały sezon? Czy traktory będą mogły spokojnie pracować w polu, czy mamy olej napędowy? Jak zorganizować pracownikom badania lekarskie?”.

W mojej głowie mieściło się tyle codziennych zmartwień, że sam się dziwię, jak zdołałem to wytrzymać. Każdą drobną i poważną sprawą przejmowałem się całym sercem. Być może dzisiejszą „nagrodą” za wszystkie lata wyczerpującej pracy i nieustannego stresu są trzy stenty w moim sercu. Czy to jest zapłata? Sam nie wiem… Na pewno nie państwowe odznaczenia.

Zamiast tabletki nasennej — kilka kieliszków białego wytrawnego wina

To bardzo głęboki i delikatny temat, nad którym mógłbym rozmyślać godzinami. Pozwolę sobie odwołać się do medycyny. Wraz z wiekiem w organizmie człowieka zmienia się właściwie wszystko, a poziom cukru we krwi, niestety, zaczyna rosnąć. Był czas, kiedy mogłem bez problemu wypić kieliszek legendarnego Muszkatu Białego Czerwonyj Kamień, w którym zawartość cukru — glukozy, fruktozy i sacharozy — wynosi aż 23 procent. Z czasem jednak poczułem, że organizm zaczyna się buntować: „Nie rób tego!”. Serce zaczyna mocniej i szybciej bić, coś przestaje działać jak należy: „Zatrzymaj się, to już za dużo”.

Dlatego ostatnio wieczorem na moim stole stoi białe wytrawne wino. Najczęściej są to lekkie wina w stylu portugalskiego Vinho Verde: mają zaledwie 6, 8 lub 9 procent alkoholu, są młode, lekko musujące i organizm wyjątkowo dobrze je toleruje.

Co ciekawe, potwierdzają to statystyki medyczne: jeśli wypije się dwa kieliszki takiego białego wytrawnego wina mniej więcej dwie godziny przed snem, nie będzie potrzebna żadna tabletka, żeby zasnąć. Chociaż w moim przypadku samo „spanie” jest pojęciem względnym. Zdarza mi się obudzić w środku nocy, wziąć kartkę papieru i ołówek, a następnie zapisywać swoje myśli.

Zamiast epilogu: ukośny deszcz Mykoły Bojki

Niedługo Mykole Kostantynowyczowi Bojce stuknie 80 lat. Całą tę rozmowę można byłoby poświęcić jubileuszowi, ponownie wspomnieć „Massandrę”, hektary winnic i wszystko, co zrobił dla ukraińskiego winiarstwa. Mykoła Kostantynowycz nie czeka jednak na uroczystości. Tym bardziej nie oczekuje oficjalnych gratulacji.

Nawet z datą jego urodzenia wiąże się dziwna historia, którą pamięta z opowieści matki.

„W paszporcie mam wpisaną datę urodzenia 2 stycznia 1947 roku. Mama opowiadała jednak, że w rzeczywistości urodziłem się 26 listopada 1946 roku o godzinie czwartej po południu. Na polecenie ojca zapisano mnie jako młodszego o rok. Ojciec przeszedł całą wojnę. Był nieco starszy od innych i na własne oczy widział, jak na froncie ginęli zupełnie młodzi chłopcy w wieku 18–19 lat. Mówił, że wszyscy żyli wówczas w przekonaniu, iż każde kolejne pokolenie będzie musiało iść na wojnę. Uważał, że dodatkowy rok odroczenia służby wojskowej może mieć ogromne znaczenie dla uratowania życia.

Jeśli chodzi o życzenia urodzinowe, nie oczekuję ich od nikogo poza rodziną i najbliższymi”.

Mykoła Kostantynowycz mówi o jubileuszu spokojnie, a zaraz potem jakby składa obietnicę:

„Kiedyś dojdziemy do momentu, w którym otworzę kolejną stronę tej historii: opowiem, jak to się stało, że ja — człowiek, który ocalił «Massandrę», jej kulturę i strukturę — byłem prześladowany przez rosyjskich okupantów, którzy wszczęli przeciwko mnie sześć spraw karnych. I jak to się stało, że moja ojczyzna, Ukraina, przez dziewięć lat utrzymywała mnie na listach sankcyjnych, aż w dziesiątym roku w końcu ustalono, że nie jestem niczemu winny. Dopiero trzy miesiące temu przywrócono mi emeryturę, której nie wypłacano przez jedenaście lat. To bardzo osobista i bolesna sprawa”.

Jedenaście lat bez emerytury. Dziewięć lat sankcji. Sześć spraw karnych wszczętych przez okupantów. Nawet po tym wszystkim nie mówi o pieniądzach. Kiedy pytam, czy państwo uwzględniło lata tej przymusowej przerwy przy ustalaniu wysokości świadczenia, Mykoła Kostantynowycz cicho wzdycha. Nie chce rozmawiać o swoim majątku w czasie wojny. Mówi, że są teraz ważniejsze sprawy. Potem przypomina sobie o tych, którym poszczęściło się znacznie mniej.

„Nic na nic nie czekam, zwłaszcza teraz, kiedy nasz kraj przeżywa tak okrutny i straszliwy dramat. Rozmawianie dziś o sprawach osobistych wydaje się nie do końca właściwe. Z drugiej strony, kiedy czyta się, że były przewodniczący Sądu Konstytucyjnego otrzymuje emeryturę w wysokości 390 tysięcy hrywien, a nauczyciel czy dyrektor szkoły, który przepracował 40–50 lat, dostaje trzy tysiące, robi się naprawdę smutno…”.

Mówi o tym bez oburzenia, po prostu stwierdza fakt. Jakby przez wszystkie te lata nauczył się już nie dziwić temu, jak państwo potrafi potraktować człowieka, który całe życie dla niego pracował. A potem nagle przechodzi do poezji.

„Niedawno Majakowski objawił mi się z zupełnie innej strony. Napisał czterowiersz, który poruszył mnie do głębi:

«Chciałem być zrozumiany przez swój kraj.

Nie będę — cóż, trudno.

Przez ojczysty kraj przejdę bokiem,

jak przechodzi ukośny deszcz».

Miał znacznie więcej problemów, ale w moim życiu również nie brakuje ran. Nie wiem, czy o wszystkim warto mówić głośno. Po prostu chcę, żebyście o tym wiedzieli”.