Dwuletnia historia jednej z najbardziej wpływowych i tajemniczych postaci ukraińskich śledztw antykorupcyjnych ostatnich lat znalazła swój ostateczny finał w sądzie. Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę z organami śledczymi w sprawie byłego doradcy Biura Prezydenta i byłego wysokiego rangą urzędnika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Artema Szila.

Szila został uznany za winnego zakrojonych na szeroką skalę machinacji związanych z zamówieniami „Ukrzaliznyci” i skazany na osiem lat pozbawienia wolności. Nie trafi jednak do więzienia, ponieważ sąd zwolnił go z rzeczywistego odbywania kary, nakładając trzyletni okres próby oraz zakaz pełnienia funkcji w organach siłowych przez ten sam okres.

Od momentu zatrzymania urzędnika w kwietniu 2024 roku i jego zwolnienia za kaucją w wysokości 30 milionów hrywien sprawa przebiegała tradycyjną ścieżką – od kategorycznego zaprzeczania winie i oświadczeń o bezpodstawności zarzutów do pełnego przyznania się do winy i współpracy ze śledztwem. Cena tej wolności okazała się dla oskarżonego astronomiczna, ponieważ łączna wartość nakładanych sankcji, skonfiskowanego mienia, grzywien i odszkodowań sięga około 670–700 milionów hrywien.

Warto zauważyć, że rekompensata finansowa dla państwa to tylko część ugody. Kluczowa wartość tej decyzji leży gdzie indziej: Szilo zgodził się przekazać organom ścigania obciążające zeznania dotyczące swoich wspólników oraz innych wysokich urzędników, co już wywołało poważne zaniepokojenie w kręgach władzy.

Kim jest Artem Szyło z Charkowa

To postać, bez przesady, o ogromnym znaczeniu. Aby zrozumieć, jak dobrze orientuje się on w kuluarowych procesach, warto przyjrzeć się chronologii jego kariery. Od 2012 roku Artem Szyło budował swoją karierę w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Zaczynał w Charkowie, a następnie przeniósł się do stolicy, gdzie stanął na czele jednego z kluczowych działów w Departamencie ds. Zwalczania Cyberprzestępczości.

W 2021 roku urzędnik oficjalnie opuścił służbę i od razu objął stanowisko doradcy zewnętrznego w Biurze Prezydenta. Szybko znalazł się w wąskim kręgu wpływowych osób, utrzymując bliskie relacje z szefami struktur siłowych. W tym samym okresie zyskał reputację nieoficjalnego kuratora i „nieformalnego nadzorcy” strategicznych przedsiębiorstw państwowych, takich jak „Ukrzaliznytsia”.

Jak inaczej można by wyjaśnić, że na wysokie stanowiska w „Ukrzaliznicy” zatrudniono ludzi Shila: stanowisko szefa Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego i Informacyjnego „Ukrzaliznicy” objął rodzinny partner biznesowy Shila, Oleksandr Popowski, a obok niego w tej samej jednostce ds. bezpieczeństwa zatrudniono również osobistego kierowcę Shila, Witalija Olijnyka.

Latem 2022 roku, w obliczu wojny na pełną skalę, Shilo powraca do SBU na zaproszenie szefa służby Wasyla Maluka. Obrócił on na czele Głównego Zarządu „I”, jednostki odpowiedzialnej za ochronę obiektów infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom gospodarczym. Pełniąc tę funkcję, brał udział w naradach na najwyższym szczeblu państwowym z udziałem prezydenta i szefów organów ścigania, a także nadzorował rynki technologii obronnych, aktywów kryptograficznych oraz kompleksu paliwowo-energetycznego.

Jak Szilo knuł swoje machinacje: polityka, służby specjalne, hazard i „pralnia” środków z branży kosmetycznej

Jak ustaliły NABU i SAP, w systemie zamówień publicznych „Ukrzaliznyci” od lat działał dobrze zorganizowany sojusz korupcyjny: Artem Shilo zapewniał wsparcie siłowe i eliminację konkurentów dzięki autorytetowi SBU, poseł Wiktor Bondar zapewniał polityczne przykrycie i angażował kontrolowane przez siebie przedsiębiorstwa, takie jak fabryka „Ukrkabel”, a biznesmen Włodzimierz Kotляр organizował sieć fikcyjnych firm, zarządzał dokumentacją i rozdzielał przepływy finansowe. Schemat działał precyzyjnie: kontrolowane przedsiębiorstwa wygrywały przetargi po cenach zawyżonych o 30–60 procent, po czym wypłacały „back-office” Shila stałą prowizję w wysokości od 5 do 7 procent wartości kontraktów. Wszystkie nielegalne zyski były dzielone między uczestników zmowy, w którą zaangażowanych było łącznie co najmniej 16 osób, w tym bliscy krewni oskarżonych, tacy jak matka posła Bondarja, Galina.

Osobnym i niezwykle dochodowym kierunkiem działalności dla Artema Shila stała się branża hazardowa i kasyna internetowe. W okresie, gdy kierował on oddziałem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ds. ochrony infrastruktury krytycznej, a mianowicie w 2022 roku, właśnie wtedy, gdy okupanci wycofali się z obwodu kijowskiego, na ukraiński rynek hazardowy pewnie wkroczył założony przez Rosjan bukmacher 1XBET, uzyskując oficjalną licencję za pośrednictwem ukraińskiego przedstawicielstwa spółki „Twoja firma bukmacherska”. Jak ustalili śledczy, kancelarie prawne powiązane z Shilem świadczyły usługi doradcze i obsługiwały kasyno, a sam urzędnik miał bezpośredni interes w zakresie regulacji i kontroli rynku hazardowego. Przepływy finansowe pochodzące z obsługi branży hazardowej oraz kontrolowanych przez niego kancelarii prawnych były również przeznaczane na zakup elitarnych nieruchomości oraz rejestrację nowych aktywów rodziny.

Równolegle z organizowaniem machinacji przetargowych i obsługą branży hazardowej Shilo zajmował się legalizacją własnych nielegalnych dochodów, które w ciągu lat służby przekroczyły 175 milionów hrywien. Do prania pieniędzy wykorzystywano sieć ekskluzywnych salonów kosmetycznych 365 Studio, zarejestrowaną na jego ówczesną żonę Irynę. Przez tę kosmetyczną „pralnię” pod pozorem zwykłych wpływów gotówkowych przepuszczono prawie 18 milionów hrywien.

Zgromadzone środki zostały przekształcone w potężne imperium nieruchomości i biznesu, a łączna wartość zajętego majątku osób objętych postępowaniem wyniosła ponad 1,4 miliarda hrywien. Na liście wykrytych aktywów znalazły się: dom pod Kijowem, zarejestrowany na ojca, dwa trzypokojowe mieszkania, mieszkanie dwupokojowe oraz 360 metrów kwadratowych powierzchni komercyjnej w elitarnym kompleksie mieszkaniowym „Nowopecherskie Lipki”, dwupiętrowy penthouse o powierzchni 444 metrów kwadratowych, wart około 40 milionów hrywien, ukryty za firmą deweloperską, oraz cztery mieszkania o łącznej wartości 30 milionów, zarejestrowane zbiorczo na żonę rodnego brata Iryny. Ponadto znaleziono dwa mieszkania w kompleksie mieszkaniowym „Aura”, zarejestrowane na Władysława Smirnowa (partnera biznesowego i osobistego kierowcy Shila), a także zagraniczne nieruchomości w Dubaju: osiem mieszkań, pokój hotelowy, a także udział w wysokości 5,8 mln dolarów w dużym przedsiębiorstwie rolnym zajmującym się morskim eksportem zboża. Próby zachowania majątku poprzez fikcyjny rozwód i wykorzystanie osób figurantów okazały się daremne. Oznaki fikcyjnego rozwodu Artema i Iryny wynikają z faktu, że to właśnie jej przypadł cały majątek i nieruchomości, ale Artem Shilo nadal korzysta z „mercedesów” swojej byłej żony, a całkiem niedawno przepisał na nią również swoją kancelarię prawną

Likwidacja IBOX Bank: jak Szyło znalazł się na „czarnej liście” Alony Szewcowej

Właścicielka IBOX Banku Aliona Szewcowa

Nie chodzi tylko o przetargi i kasyna. W swoim dorobku Szyło ma jeszcze jedną znamienną historię dotyczącą likwidacji IBOX Banku. W 2023 roku pod pretekstem formalnych naruszeń przepisów dotyczących monitoringu finansowego instytucja ta została wyeliminowana z rynku w interesie innych uczestników rynku.

Właścicielka zlikwidowanego IBOX Banku Alona Szewcowa bezpośrednio oskarżyła byłego funkcjonariusza SBU o udział w zniszczeniu banku i wywieranie presji na biznes, prowadząc własny „czerwony dziennik pamięci” pod nazwą „P-2023”, w którym wpisała nazwisko Szilo jako osoby, która powinna ponieść odpowiedzialność za popełnione czyny.

„To rok, w którym odebrano mi bank, w którym wszczęto przeciwko mnie bezprawne postępowanie karne, które moim zdaniem zostało sfałszowane, w którym proponowano mi nawet rodzenie dziecka w areszcie śledczym. Chcę, aby każde z tych pytań znalazło odpowiedź – nie w mediach społecznościowych, ale w ramach niezależnego śledztwa i sprawiedliwego postępowania sądowego”.

Alona Szewcowa podkreśliła osobno, że będzie domagać się zbadania działalności Artema Szyła i innych zaangażowanych urzędników na drodze sądowej, ponieważ żadne stanowiska, powiązania ani wysokie gabinety nie powinny gwarantować dożywotniej bezkarności za niszczenie ukraińskiego biznesu.

Za co został przyłapany Artem Szyło: machinacje związane z transformatorami i łapówki za kable

Podstawą do zatrzymania Szilo w kwietniu 2024 roku były dwa konkretne przypadki strat poniesionych przez „Ukrzaliznycę” na łączną kwotę ponad 240 milionów hrywien.

Pierwszy przypadek dotyczył zakupu transformatorów mocy w 2022 roku, co spowodowało straty w wysokości 95 milionów hrywien. Kiedy w otwartym przetargu pojawili się ukraińscy dostawcy ze znacznie tańszymi ofertami, Shilo osobiście skierował do operatora kolejowego oficjalne pismo od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W dokumencie stwierdzono istnienie „zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego” oraz rzekome powiązania uczciwych oferentów z krajem-agresorem. W rezultacie korzystniejsze oferty zostały odrzucone, a zamówienie przyznano firmie kontrolowanej przez obywatela Białorusi posiadającego powiązania z Federacją Rosyjską. Podmiot ten nabył sprzęt w Uzbekistanie za pośrednictwem firmy bułgarskiej i odsprzedał go kolejom z podwójną marżą.

Drugi epizod dotyczył zakupu produktów kablowo-przewodowych, gdzie kwota strat przekroczyła 140 milionów hrywien, a członkowie grupy systematycznie otrzymywali 7-procentową łapówkę od każdej podpisanej umowy.

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Na czym polega ugoda z organami śledczymi i rozliczenie finansowe

Instytucja ugody o przyznaniu się do winy w ukraińskim prawie stanowi kompromis procesowy, w ramach którego oskarżony w pełni przyznaje się do winy, rekompensuje szkodę i składa zeznania przeciwko innym uczestnikom przestępstwa, a państwo unika wieloletnich sporów sądowych i ma gwarancję zwrotu środków do budżetu.

Zgodnie z wyrokiem sądu i obliczeniami analityków łączna kwota zobowiązań finansowych Shila wynosi od 670 do 700 milionów hrywien. Z tej kwoty 204 miliony hrywien stanowią maksymalną grzywnę karną, która jest wypłacana w ciągu roku w czterech ratach po 51 milionów co kwartał. Kolejne 325,7 mln hrywien podlega specjalnej konfiskacie w postaci środków pieniężnych oraz trzech luksusowych mieszkań w kompleksie mieszkaniowym „Nowopecherskie Lipki”. Ponadto ugoda przewiduje 60 milionów hrywien bezpośredniego odszkodowania dla „Ukrzaliznyci” oraz 80 milionów hrywien obowiązkowej wpłaty na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy za pośrednictwem fundacji „Powróć żywy”. Majątek, którego nie można skonfiskować w pierwotnej postaci, jest egzekwowany od skazanego w ekwiwalencie pieniężnym.

O czym Artem Szyło opowiedział śledczym i jakie będą konsekwencje

Zwolnienie z rzeczywistej kary pozbawienia wolności za tak zakrojone nadużycia wywołało znaczny oddźwięk w społeczeństwie. Jednak głównym warunkiem zatwierdzenia ugody dla organizatora schematu jest obowiązkowe ujawnienie innego organizatora lub urzędnika o równorzędnym lub wyższym stanowisku.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami SAP, Szyło podjął zobowiązania procesowe do złożenia zeznań obciążających wobec innych pracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz wysokich urzędników zaangażowanych w schematy korupcyjne, a także do pełnego ujawnienia w ciągu dwóch miesięcy szczegółów innego, odrębnego przestępstwa, które obecnie bada Narodowa Agencja ds. Zwalczania Korupcji (NABU). Większość zeznań oraz nazwiska osób wymienionych w sprawie pozostają utajnione w celu zachowania tajemnicy śledztwa przedprocesowego. Przypominamy, że przez lata swojej działalności Artem Szyło dysponował informacjami na temat niejawnych przepływów finansowych, operacji kryptowalutowych oraz wewnętrznych, ukrytych porozumień najwyższych urzędników państwowych, czyli jego zeznania mogą stać się podstawą całej serii nowych zarzutów i głośnych zatrzymań już w najbliższym czasie. Nadchodzi nowy sezon.

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