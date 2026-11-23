Dowiedzieć się, kim byli przodkowie dwa wieki temu, znaleźć potwierdzenie rodzinnych opowieści i zapoznać się z dokumentami osób, które przeżyły represje radzieckie – właśnie od takich poszukiwań rozpoczęły się dla Igora Bogaka badania nad własnym drzewem genealogicznym. Początkowo wypytywał babcie i dziadków, przeglądał stare zdjęcia i zapiski krewnych. Następnie zwrócił się do archiwów państwowych i udało mu się prześledzić jedną z linii rodowych aż do 1796 roku.

W archiwum SBU Igor uzyskał dostęp do dwóch akt dotyczących krewnych skazanych przez władze radzieckie pod zarzutem powiązań z OUN i UPA. Wśród dokumentów znalazły się protokoły przesłuchań, opisy skonfiskowanego mienia, a nawet odcisk palca jednego z przodków. Inne materiały potwierdziły historię o prapradziadku, który trafił do niewoli podczas I wojny światowej.

UA.News rozmawiało z Ihorem Bogakiem o pierwszych krokach w genealogii, kosztach i dostępności ukraińskich archiwów, trudnościach związanych z pracą z dokumentami historycznymi, rodzinnych historiach z czasów wojen i represji oraz o tym, dlaczego nie warto odkładać poszukiwań przodków na później.

Od opowieści prababć do pasji genealogicznej

Zainteresowanie historią rodziny pojawiło się u Igora na długo przed pierwszą wizytą w archiwum. W dzieciństwie i młodości lubił słuchać starszych krewnych, zwłaszcza prababć, które jeszcze zdążył poznać. Jednak wtedy traktował ich opowieści raczej jako część rodzinnej pamięci, a nie jako początek poważnych badań.

Impulsem były filmy Centrum Badań Genealogicznych „Praszczur” w mediach społecznościowych. Igor zaczął śledzić materiały organizacji, której przewodniczy Wiktor Dolecki, i stopniowo zainteresował się tym, jak odnaleźć dokumenty dotyczące swoich przodków.

„Obejrzałem bardzo wiele ich filmów i, że tak powiem, zainspirowały mnie właśnie ich prace. Zacząłem też odczuwać coraz większą chęć do głębszego badania swojego rodu” – opowiedział Ihor Bohak.

Podobne poszukiwania prowadził już jego dziadek, który gromadził informacje o linii matczynej. Ihor postanowił prześledzić gałęzie rodowe po obu stronach.

Pierwsze znaleziska archiwalne: jak udało się dotrzeć do roku 1796

Igor zaczął od rozmów z bliskimi. Wypytywał rodziców, babcie i dziadków, zapisywał znane nazwiska i porównywał ich wspomnienia. Następnie próbował szukać wskazówek w Google i ChatGPT. Według Igora wyszukiwarki i sztuczna inteligencja czasami pomagały ustalić, gdzie mogą znajdować się potrzebne dokumenty, ale nie zastępowały pracy z pierwotnymi źródłami. Nie uzyskał tam konkretnych odpowiedzi na temat przodków, a część wskazówek okazała się niedokładna.

Pierwsze konkretne wyniki przyniosło zwrócenie się do Archiwum Państwowego obwodu iwano-frankowskiego. Udało się porównać zapisy archiwalne z tym, co wcześniej zebrał dziadek. W jednej z linii rodowych Ihor znalazł informacje sięgające 1796 roku — końca XVIII wieku.

Część badań dotyczy wsi Seredni Majdan i Hlinki w obwodzie iwano-frankowskim, dla których zachowały się dawne księgi metryczne – kościelne rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. Właśnie takie zapisy często pozwalają prześledzić kilka pokoleń jednej rodziny.

Igor podkreśla, że nie zawsze ma się tyle szczęścia: w przypadku innych wsi księgi mogą być zagubione lub niekompletne.

Dlaczego Ihor bada jednocześnie kilka gałęzi rodowych

W przeciwieństwie do badaczy, którzy konsekwentnie analizują jedną linię, Ihor pracuje jednocześnie z kilkoma nazwiskami. Sam przyznaje, że takie podejście nie zawsze jest wygodne, jednak pozwala kontynuować poszukiwania, gdy wyczerpują się informacje o konkretnej osobie.

„Gdy w badaniach nad jakąś linią rodową lub konkretnymi osobami trafiam, że tak powiem, w ślepy zaułek, zaczynam szukać informacji o innych” – wyjaśnił nasz rozmówca.

Obecnie jego poszukiwania obejmują nie tylko obwód iwano-frankowski. Część dokumentów stara się uzyskać z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, ponieważ materiały historyczne dotyczące jednej rodziny mogą znajdować się w zbiorach różnych instytucji.

1600 hrywien za poszukiwania archiwalne: jak działa Archiwum Państwowe obwodu iwano-frankowskiego

Przed pierwszą wizytą Ihor spodziewał się, że będzie przeglądał stare akta w czytelni. Jednak w jego przypadku poszukiwania przeprowadzili pracownicy archiwum.

Igor wskazał, jakich konkretnie osób szuka, i złożył wniosek. Mniej więcej po dwóch tygodniach zadzwoniono do niego i poinformowano o wynikach. Wraz ze znalezionymi informacjami otrzymał zaświadczenia archiwalne z odniesieniami do konkretnych zbiorów, opisów i akt.

„Na początku nawet nie wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Myślałem, że przyjdę do nich, napiszę jakiś wniosek, wpuszczą mnie do czytelni i dadzą dokumenty. W rzeczywistości wszystko przebiegało nieco inaczej” – wspomina Ihor Bohak.

Za zbadanie jednej linii rodowej zapłacił około 1600 hrywien. Według rozmówcy taka kwota go zadowoliła, ponieważ pracownicy archiwum zdołali znaleźć znaczną ilość informacji o poprzednich pokoleniach.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów, wyjaśnia Ihor, trzeba przede wszystkim znać przynajmniej przybliżone miejsce zamieszkania przodka. Następnie można zwrócić się do odpowiedniego archiwum obwodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, podać znane imiona i daty oraz ustalić sposób otrzymania materiałów.

Z archiwum we Lwowie Ihor na razie współpracuje zdalnie: nie zawsze ma możliwość pojechać tam w ciągu tygodnia roboczego.

Archiwum SBU: jak udało się uzyskać akta dwóch represjonowanych krewnych

Jedną z najbardziej osobistych części badań była praca z archiwum SBU. Ihor od dzieciństwa wiedział, że dwoje jego przodków było represjonowanych przez władze radzieckie, a zatem mogły zachować się ich akta karne.

Po złożeniu pisemnego wniosku uzyskał dostęp do dwóch akt — dotyczących prababci i jej ojca — i sfotografował potrzebne strony.

„Dwie sprawy przygotowano dla mnie wcześniej. Trzymałem je dosłownie w rękach. Zaproszono mnie do archiwum i pozwolono mi się z nimi zapoznać. Sfotografowałem je” – opowiedział.

Igor już wcześniej wiedział nieco o losach swojej prababci. Z rodzinnych opowieści wynikało, że została skazana na dziesięć lat obozów za powiązania z OUN i UPA. Była łączniczką podziemia, przekazywała informacje i dostarczała żywność jego członkom. Jak twierdzi rozmówca, kobieta spędziła w więzieniu osiem lat, a następnie wróciła do rodzinnej wsi.

Natomiast sprawa jej ojca dostarczyła znacznie więcej nowych informacji. W materiałach radzieckiego śledztwa pojawia się Iwan Chomeniec — prapradziadek Igora. Z protokołów wynika, że oskarżano go o działalność związaną z OUN: werbowanie ludzi do organizacji oraz opłacanie składek członkowskich. Wśród odnotowanych szczegółów znajduje się składka w wysokości siedmiu złotych miesięcznie.

Co radzieccy śledczy zapisali o prapradziadku i dlaczego nie powrócił on z wygnania

W sprawie karnej, jak twierdzi Igor, opisano różne epizody z życia jego krewnego. W szczególności zaznaczono, że w 1941 roku, podczas okupacji niemieckiej, przebywał on przez około miesiąc w lokalnej milicji. Czy była to służba dobrowolna, czy przymusowa, nie udało się ustalić na podstawie materiałów dostępnych rozmówcy.

W dokumentach wspomniano również o roku 1943, kiedy to mężczyzna, według wersji radzieckiego śledztwa, zaangażował się w działalność OUN. Osobny epizod dotyczy oskarżenia o napaść na radzieckich żołnierzy w 1945 roku. Ihor podkreśla, że zapoznał się z materiałami sprawy karnej, ale nie ma niezależnego potwierdzenia wszystkich okoliczności przedstawionych w protokołach przesłuchań.

Prapradziadek został skazany na 15 lat. Z wygnania już nie powrócił. Według Igora rodzina do dziś nie zna dokładnego miejsca i daty jego śmierci, dlatego poszukiwanie dokumentów dotyczących ostatnich lat jego życia pozostaje otwarte.

Nie mniej ważne okazały się szczegóły, które zazwyczaj pozostają poza zakresem wielkich badań historycznych. W aktach zachowały się opisy wyglądu osób przesłuchiwanych, wykazy mienia, które u nich skonfiskowano, a także odcisk palca pradziadka.

„Można jeszcze dowiedzieć się takich informacji o swoich przodkach. Mamy odcisk palca prapradziadka” – powiedział Igor Bogak.

Prapradziadek w niewoli podczas I wojny światowej: jak potwierdziła się rodzinna historia

Kolejne archiwalne odkrycie wiąże się z I wojną światową. Dziadek opowiadał Ihorowi, że jeden z ich przodków trafił do niewoli i znalazł się bardzo daleko od domu. Droga powrotna, zgodnie z rodzinnymi wspomnieniami, była długa i trudna.

Podczas poszukiwań Igor znalazł odpowiednie nazwisko na historycznych listach jeńców wojennych. Pozwoliło mu to potwierdzić sam fakt niewoli, o którym wcześniej wiedział jedynie ze słów starszych krewnych. Jednocześnie wciąż ustala dokładne miejsce pobytu przodka oraz okoliczności jego powrotu.

Obecnie mój rozmówca pracuje również z listami rannych i innymi dokumentami wojskowymi, z których część pochodzi z austriackich źródeł archiwalnych. Ponieważ materiały są napisane w innych językach i znajdują się w różnych źródłach, badania wymagają dodatkowego czasu.

„To mój dziadek mi o tym opowiadał, a niedawno potwierdziłem tę informację, znajdując listy jeńców wojennych z czasów I wojny światowej. Jak jednak wrócił stamtąd, na razie nie wiadomo” – opowiedział Ihor.

Historia o uratowaniu żydowskiej dziewczyny i krewnych, którzy wyjechali do Ameryki

Wśród rodzinnych opowieści, które Ihor próbuje zweryfikować, znajduje się historia o jego prababci. Według rodzinnej tradycji podczas niemieckiej okupacji ukrywała ona w swoim domu przyjaciółkę pochodzenia żydowskiego. Obie były wówczas jeszcze dziećmi. Niemcy poszukiwali tej dziewczyny, a prababcię, jak wspominali krewni, bili i żądali, by powiedziała, gdzie ona się znajduje.

„Niemcy szukali tej Żydówki i bardzo mocno bili prababcię, aby ją wydała. Ale ona jej nie wydała” – opowiedział Ihor historię, którą słyszał w rodzinie.

Na razie nie dysponuje dokumentami archiwalnymi, które potwierdzałyby ten epizod, dlatego traktuje go właśnie jako rodzinne świadectwo, wymagające dalszych poszukiwań.

Kolejnym nieoczekiwanym odkryciem były opowieści o dalekich krewnych, którzy w swoim czasie wyjechali do Ameryki. Część z nich rzekomo wróciła, inni pozostali za oceanem. Jednak Ihor nie zdążył jeszcze ustalić wszystkich nazwisk i tras migracji.

Dlaczego nazwisko Bogać mogło wcześniej brzmieć jak Bolgak

Odtworzenie historii własnego nazwiska stało się dla Igora kolejnym ważnym osiągnięciem. Przypomina sobie, że dziadek opowiadał o dawniejszej pisowni — „Bolgak”, z literą „ł”. Według rodzinnej wersji zniknęła ona z dokumentów w okresie radzieckim.

Przez długi czas pozostawało to jedynie opowieścią. Jednak podczas poszukiwań aktów urodzenia poprzednich pokoleń Ihor natrafił na inną pisownię rodowego nazwiska. Jego zdaniem to odkrycie potwierdziło, że opowieść dziadka miała uzasadnienie.

Jednocześnie nie wszystkie opowieści o przodkach znalazły potwierdzenie. Igor wciąż weryfikuje historię o Oleksie Bolhaku, który według krewnych był sołtysem wsi – lokalnym wójtem. Nie znalazł jeszcze potrzebnych dokumentów. Część poszukiwań dotyczy wsi Stare Krywotule, w sprawie której udało mu się przejrzeć jedynie ograniczoną liczbę materiałów.

Księgi metrykalne w języku polskim i łacińskim: dlaczego stare zapisy są trudne do odczytania

Nawet jeśli zachowała się poszukiwana księga metryczna, znalezienie w niej imienia przodka bywa trudne. Ihor pracuje głównie z dokumentami z terenów zachodniej Ukrainy, gdzie zapisy kościelne z różnych okresów prowadzono w języku polskim i łacińskim.

Trudność wynika również z charakteru pisma. Księża zapisywali imiona, daty, miejsca zamieszkania i powiązania rodzinne odręcznie. Jeśli pismo jest nieczytelne, przejrzenie kilku stron może zająć sporo czasu. Stopniowo badacz przyzwyczaja się do specyfiki konkretnego pisma, ale kolejna księga może być napisana zupełnie inaczej.

„Wiele zależy od tego, jakim pismem ksiądz spisał księgę metryczną. Kiedy pracuje się z nią przez kilka dni, czytanie staje się łatwiejsze. Ale gdy przechodzi się do innej wsi — znów trzeba rozszyfrowywać słowa litera po literze” — wyjaśnił Ihor.

Sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy poszukiwana księga nie zachowała się. Podał przykład poszukiwań pradziadka, który urodził się w 1924 roku: istnieją zapisy archiwalne z lat 1923 i 1925, ale z poszukiwanego roku 1924 — nie ma.

Ta luka zatrzymała badania nad tą gałęzią rodziny. Według Igora czasami wpis udaje się znaleźć w ciągu godziny, a czasami poszukiwania trwają miesiącami.

FamilySearch, „Kaczyński Inspektor” i ChatGPT: jak szukać przodków w Internecie

Badanie drzewa genealogicznego nie musi wiązać się z ciągłymi wizytami w archiwach. Część dokumentów historycznych jest już dostępna w formie elektronicznej, dlatego informacji o przodkach można szukać również w domu. W szczególności w Internecie publikowane są zdigitalizowane księgi metryczne, listy jeńców wojennych i inne materiały archiwalne.

Do wyszukiwania Ihor korzysta z kilku wyspecjalizowanych zasobów. Wśród nich jest „Kaczyński Inspektor”, który pomaga znaleźć zdigitalizowane akta archiwalne, oraz FamilySearch — międzynarodowa platforma genealogiczna zawierająca dokumenty historyczne i narzędzia do tworzenia drzewa genealogicznego.

Jednak dostęp do dokumentów nie gwarantuje jeszcze wyniku. Jak mówi Igor, czasami trzeba przeglądać setki stron starych zapisów, rozszyfrowywać skomplikowane pismo i szukać potrzebnego nazwiska wśród ogromnej liczby podobnych imion.

„Można pracować nad 140 stronami ksiąg metrycznych z trudnym do odczytania pismem, a wszystko to już się miesza w głowie. A potem nic nie można znaleźć. To taka gorzka prawda, z którą borykają się badacze genealogii” – zauważył rozmówca.

Dodatkowe informacje na temat miejsc przechowywania dokumentów Ihor czasami wyszukuje za pomocą ChatGPT. Jednak otrzymane wskazówki weryfikuje, ponieważ głównym źródłem informacji pozostają dla niego zapisy archiwalne. W przyszłości planuje również zwrócić się do archiwów w Polsce i Austrii, gdzie mogą znajdować się dokumenty dotyczące poprzednich pokoleń jego rodziny.

Jak badania genealogiczne zmieniły postrzeganie historii Ukrainy

Badanie drzewa genealogicznego pozwoliło Ihorowi spojrzeć na historię własnej rodziny z nowej perspektywy. Chociaż zawsze interesowała go przeszłość Ukrainy, dokumenty archiwalne i opowieści krewnych pomogły mu lepiej zrozumieć, jak wydarzenia historyczne wpływały na życie jego przodków.

„Moje postrzeganie historii nie zmieniło się aż tak bardzo, bo zawsze interesowałem się historią. To tylko znalazło potwierdzenie w doświadczeniach mojej własnej rodziny” – opowiedział Ihor Bohak.

Szczególne miejsce w historii rodziny zajmują wydarzenia z 1939 roku, kiedy to na Zachodnią Ukrainę wkroczyły władze radzieckie. Według Igora starsi krewni opowiadali o represjach, okrucieństwie radzieckich sił bezpieczeństwa oraz strachu, z jakim borykała się wówczas miejscowa ludność.

Właśnie tym wyjaśnia, dlaczego część mieszkańców Zachodniej Ukrainy początkowo postrzegała przybycie wojsk niemieckich jako potencjalną ulgę po represjach radzieckich.

„Witali Niemców jako mniejsze zło, tak właśnie sobie myśleli” – zauważył Ihor, przekazując wspomnienia starszych pokoleń swojej rodziny.

Jego zdaniem bez zrozumienia wydarzeń, które poprzedziły niemiecką okupację, trudno jest wyjaśnić nastroje części ówczesnej ludności lokalnej. To właśnie rodzinne relacje i odnalezione dokumenty pomogły mu lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich musieli żyć jego przodkowie.

„Nie zwlekaj”: od czego zacząć badania nad własną rodziną

Igor radzi zacząć od rozmów z najstarszymi członkami rodziny, a dopiero potem przejść do archiwów.

Zaleca on wypytywanie nie tylko bezpośrednich krewnych, ale także przedstawicieli bocznych gałęzi rodziny. Informacje mogą posiadać bracia i siostry babć, kuzyni oraz inne osoby, z którymi rodzina rzadko utrzymuje kontakt. Szczególnie ważne jest, aby poprosić ich o wskazanie osób widocznych na starych zdjęciach.

Dla samego Igora takie zdjęcia stały się jedną z najcenniejszych części badań. Przechowuje on zdjęcia, które mają około stu lat, przygląda się ubraniom i wyglądowi przodków oraz próbuje ustalić, kto dokładnie jest na nich przedstawiony.

„To bardzo cenne i bardzo przyjemne, kiedy bierzesz do ręki zdjęcie, które ma sto lat. I kiedy ktoś może ci powiedzieć, kto jest na nim przedstawiony” – powiedział.

A co najważniejsze, podkreśla, nie należy czekać, aż pojawi się więcej wolnego czasu. Z każdym rokiem maleje szansa na rozmowę z osobami, które osobiście pamiętają wydarzenia z przeszłości.

„Dzisiaj jeszcze możecie zapytać najstarszych członków rodziny, a jutro taka możliwość może już nie istnieć. Dlatego lepiej zająć się badaniami dzisiaj niż jutro” – podsumował Ihor Bohak.

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