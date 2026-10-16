Jakie święto religijne obchodzi się 17 października 2026 r.: tradycje i modlitwa

W sobotę, 17 października, Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętego proroka Ozeasza.

Ten dzień przypomina o niezmienności Bożej miłości, znaczeniu pokuty oraz duchowym dziedzictwie jednego z wybitnych proroków Starego Testamentu.

Prorok Ozeasz żył w królestwie Izraela w VIII wieku p.n.e. Zgodnie z przekazami i jego własną księgą, Ozeasz został powołany, by prorokować swojemu ludowi o ich bałwochwalstwie i niewierności wobec Boga, pomimo dobrobytu i bogactwa, które skrywały moralny upadek.

Jego życie stało się żywym proroctwem: małżeństwo z niewierną kobietą symbolizowało relacje Boga z Izraelem, podkreślając, że miłość Boża jest wierna, cierpliwa i zawsze pragnie powrotu człowieka, pomimo jego zdrady. Ozjasz prorokował upadek Izraela, ale także jego przyszłe odrodzenie.

Modlitwa dnia

O, święty proroku Boży Ozeaszu! Zwracamy się do Ciebie z modlitwą i błagamy: proś Pana, aby umocnił nas w wierze, obdarzył nas duchem skruchy i skierował nasze serca ku prawdziwemu poznaniu Boga, tak jak Ty nas nauczałeś. Pomóż nam unikać grzechu i niewierności, abyśmy mogli zasłużyć na przebaczenie i błogosławieństwo od Wszechmogącego.

Amen.

Przypomnijmy, że październik jest szczególnym miesiącem w roku liturgicznym, ponieważ na jego początku przypada jedno z najbardziej czczonych wielkich świąt – Święto Pokrowa Najświętszej Maryi Panny, które ma głębokie znaczenie duchowe i historyczne dla narodu ukraińskiego. W ciągu tego miesiąca wierni czczą również pamięć świętych apostołów, męczenników oraz wielkiego męczennika Dimitrija z Solun.

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