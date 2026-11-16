Komik i prezenter telewizyjny Jewgienij Janowicz zaproponował wszystkim chętnym, aby zadzwonili do zwycięzcy aukcji „Kyivstar” z unikalnym numerem i zapytali: „Co tam?”.

Cena wywoławcza numeru składającego się z siedmiu identycznych cyfr wynosi 3,5 mln hrywien. Po opublikowaniu wpisu przez Janowicza użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli proponować własne warianty powitań, w szczególności dzwonić i pytać: „Śpisz?”.

Niektórzy żartowali, że nowy właściciel będzie musiał ustawić filtr połączeń lub w ogóle wyłączyć telefon.

Źródło: Jewhen Janowicz

Operator komórkowy „Kyivstar” wystawił na aukcję jeden z najrzadszych numerów telefonicznych na Ukrainie — +380 77 777 77 77. Rozpoczęcie licytacji zaplanowano na 9 grudnia, a jego cena wywoławcza wynosi 3,5 mln hrywien.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła atak na siedzibę Kyivstar w Kijowie — The Hindu International.

„Kyivstar” przejął dostawcę usług internetowych Shtorm w obwodzie kirowogradzkim.

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