Firma domaga się od byłego bankiera Jewgienija Berezowskiego zapłaty kwoty 13,7 mln hrywien na podstawie umowy pożyczki zawartej w sierpniu 2021 roku. Firma złożyła pozew cywilny w Sądzie Rejonowym Holosiivskyi w Kijowie, a następnie złożyła na policji zawiadomienie o możliwym oszustwie. W zgłoszeniu przedstawiciele firmy proszą o zbadanie okoliczności otrzymania środków oraz ustalenie, czy pożyczkobiorca od początku nie miał zamiaru zwrócić pieniędzy.

Zgodnie z dokumentami, które znajdują się w posiadaniu redakcji, 21 października 2026 r. Sąd Rejonowy w Holosiivsku w Kijowie wszczął postępowanie w sprawie pozwu spółki przeciwko Jewgienijowi Berezowskiemu o windykację należności. Wstępna rozprawa sądowa została wyznaczona na 29 stycznia 2027 roku.

Osobno 23 października 2026 r. adwokat spółki zwrócił się do Komendy Policji w dzielnicy Holosiivskij w Kijowie ze zgłoszeniem dotyczącym możliwego przestępstwa. W zgłoszeniu przedstawiciele firmy przedstawili swoją wersję okoliczności zawarcia umowy i przekazania środków, prosząc organy ścigania o sprawdzenie ewentualnych oznak oszustwa.

Jak powstało zadłużenie Jewgienija Berezowskiego w wysokości 13,7 mln hrywien

W zgłoszeniu skierowanym do policji zaznaczono, że 9 sierpnia 2021 r. spółka i Jewgienij Berezowski zawarli umowę pożyczki na kwotę 8,2 mln hrywien. Już 20 sierpnia strony podpisały aneks, na mocy którego zwiększyły kwotę do 13,7 mln hrywien.

Środki nie były przekazywane bezpośrednio Berezowskiemu, lecz na konto spółki. Zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu, 10 sierpnia 2021 r. firma przelała 8,2 mln hrywien, a 27 sierpnia – kolejne 5,5 mln hrywien. Łączna kwota obu płatności wyniosła 13,7 mln hrywien.

Pieniądze zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań Berezowskiego. Jednocześnie w umowie pożyczki przewidziano obowiązek zwrotu całej kwoty do 31 stycznia 2022 r.

Według firmy Berezowski nie spłacił kwoty głównej pożyczki. Właśnie to stało się podstawą do wystąpienia do sądu z żądaniem wyegzekwowania zadłużenia.

Spółka zwraca się o zbadanie okoliczności zawarcia umowy z Berezowskim

W zgłoszeniu skierowanym do policji przedstawiciele firmy zwracają uwagę nie tylko na fakt niezwrócenia środków, ale także na warunki, na jakich zawarto umowę. W szczególności, jak twierdzą, Berezowski zapewniał o swojej wypłacalności oraz braku innych zobowiązań, które mogłyby mieć pierwszeństwo przed spłatą pożyczki.

Firma uważa, że okoliczności te wymagają zbadania, biorąc pod uwagę wcześniejsze zobowiązania finansowe byłego bankiera. W oświadczeniu przywołano postanowienie Kijowskiego Sądu Apelacyjnego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nr 752/24858/18, w którym, zgodnie z danymi przedstawionymi przez wnioskodawcę, rozstrzygnięto kwestię egzekucji od Berezowskiego ponad 107,7 mln hrywien zadłużenia oraz opłat sądowych.

Orzeczenie to poprzedzało zawarcie umowy pożyczki. W związku z tym spółka zwraca się do organów ścigania o ustalenie, jakie zobowiązania finansowe miał Berezowski w momencie otrzymania środków, czy jego zapewnienia zawarte w umowie odpowiadały rzeczywistości oraz czy mogły istnieć oznaki zamiaru przywłaszczenia sobie pieniędzy w drodze oszustwa.

W oświadczeniu przedstawiciel spółki zwraca się z prośbą o wpisanie odpowiednich informacji do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych oraz o wszczęcie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 190 Kodeksu karnego Ukrainy – oszustwa.

Obecnie mamy zatem do czynienia z dwoma odrębnymi postępowaniami: powództwem cywilnym, w ramach którego spółka stara się odzyskać zgłoszone zadłużenie w wysokości 13,7 mln hrywien, oraz wnioskiem skierowanym do policji z prośbą o sprawdzenie ewentualnych oznak oszustwa. Ostateczną decyzję w sprawie roszczeń spółki ma podjąć sąd, a ocenę prawną okoliczności przedstawionych we wniosku – organy ścigania.

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