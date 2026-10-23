Igor Smiliansky oświadczył, że przed podjęciem decyzji przez Radę Ministrów nie znał nazwisk nowych członków rady nadzorczej Ukrposzty

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła nowy skład rady nadzorczej spółki akcyjnej „Ukrposhta”, jednak kierownictwo firmy nie brało udziału w procesie selekcji kandydatów. Dyrektor generalny przedsiębiorstwa Ihor Smilianskyj oświadczył, że poznał nazwiska nowo mianowanych członków rady nadzorczej dopiero po podpisaniu odpowiedniej decyzji rządu.

Według dyrektora generalnego mianowanie członków rady nadzorczej należy do kompetencji akcjonariusza spółki – Ministerstwa Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy. Właśnie dlatego „Ukrposhta” nie komentuje decyzji kadrowej Rady Ministrów.

Jednocześnie Smiljanski z zadowoleniem przyjął utworzenie nowego składu rady nadzorczej i zaznaczył, że spółka jest gotowa do rozpoczęcia współpracy z jej członkami po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur.

Szczególną uwagę szef przedsiębiorstwa poświęcił procedurze wyboru kandydatów. Jego zdaniem stała się ona przykładem przestrzegania zasad niezależnego zarządzania korporacyjnego.

„Wybór członków rady nadzorczej był, moim zdaniem, wzorcowy z punktu widzenia ładu korporacyjnego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne kontrowersje dotyczące powoływania rad nadzorczych w innych instytucjach państwowych” – oświadczył Smilanskii.

Jak wyjaśnił dyrektor generalny, selekcję przeprowadziła komisja ds. nominacji przy Radzie Ministrów oraz niezależna agencja rekrutacyjna. Działalność tej ostatniej sfinansowali partnerzy z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Smiliansky podkreślił, że kierownictwo „Ukrposhty” nie znało nazwisk kandydatów i nie miało wpływu na proces selekcji.

„Przez cały czas trwania procesu nie znaliśmy ani nazwisk kandydatów, ani w żaden sposób nie braliśmy udziału w selekcji i nie mieliśmy wpływu na jej przebieg. Jest to również moje zasadnicze stanowisko” – podkreślił.

Według dyrektora generalnego nazwiska nowo mianowanych członków rady nadzorczej poznał dopiero po podpisaniu decyzji Rady Ministrów.

Igor Smilianski wyjaśnił, że obecnie nie jest w stanie ocenić doświadczenia zawodowego nowych członków rady nadzorczej, ponieważ prawie ich nie zna osobiście. W sprawie odpowiednich wyjaśnień zaproponował zwrócenie się do akcjonariusza spółki lub przedstawicieli firmy rekrutacyjnej.

Jednocześnie dyrektor generalny zaznaczył, że dobrze zna przedstawiciela państwa Jewgienija Dubogryza, z którym regularnie współpracuje.

Ponadto Smiliansky spotkał się wcześniej z Olegiem Tymkivem podczas jego pracy w firmie PwC – około siedmiu–ośmiu lat temu. Od tamtej pory jednak nie utrzymywali kontaktu.

Osobno szef firmy podkreślił przejrzystość zarządzania korporacyjnego w „Ukrposcie” w ciągu dziesięciu lat swojego kierownictwa.

Według Smilanskiego w tym okresie nie pojawiły się żadne pytania dotyczące przejrzystości, uczciwości czy działań korupcyjnych w firmie. Powiązał to również ze wsparciem partnerów międzynarodowych.

Smilanski ma nadzieję, że powołanie nowego składu rady nadzorczej przyczyni się do dalszego wzmocnienia ładu korporacyjnego „Ukrposhty” i pomoże firmie kontynuować działalność na rzecz milionów Ukraińców.

Informację tę przekazał Smilianskyj.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła kandydatury pięciu członków rady nadzorczej spółki akcyjnej „Ukrposhta”.

„Ukrposhta” postanowiła rozszerzyć sieć wewnętrznych automatów pocztowych ponad pierwotnie planowany zakres. Po zainstalowaniu 601 urządzeń firma zdecydowała się dodać nowe automaty pocztowe oraz zwiększyć liczbę komórek w już istniejących, ze względu na rosnący popyt na samodzielny odbiór przesyłek. Do 1 listopada planowane jest zainstalowanie kolejnych 32 urządzeń, a w 38 oddziałach – dodatkowych modułów z komórkami.

30 września spółka akcyjna „Ukrposhta” podjęła decyzję o niezmienianiu taryf za dostawę przesyłek do końca 2026 roku. W ten sposób operator wręcza klientom świąteczny prezent, ponieważ czwarty kwartał to szczytowy okres zakupów.

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