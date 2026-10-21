Imieniny, czyli Dzień Anioła, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji prawosławnej tego dnia wspomina się jego życie i duchowy przykład.

Zgodnie z kalendarzem Cerkwi Prawosławnej Ukrainy 21 października przypada wspomnienie czcigodnego Hilariona Wielkiego. Tego dnia wspomina się również męczenników Gajusza, Dasjusza i Zotykusa. W kalendarzach imienin na tę datę znajdują się również inne imiona męskie i żeńskie.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Pelageja

Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i oznacza „morska”. Wywodzi się od słowa pelagios, związanego z morzem. Jest to starożytne imię, które zachowało się w tradycji prawosławnej.

Taisia

Imię to pochodzi ze starożytnej greki. Kojarzy się z imieniem Taïs, które tradycyjnie tłumaczy się jako „poświęcona Izydzie”. W tradycji prawosławnej znana jest święta Taissia Egipska.

Elżbieta

Imię to ma starożytne pochodzenie hebrajskie i oznacza „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Jest ono znane dzięki wielu postaciom biblijnym i chrześcijańskim. Elżbieta to jedno z imion, które można znaleźć w kalendarzach imieninowych na 21 października.

Maria

To imię ma starożytne żydowskie pochodzenie. Jego znaczenie wyjaśnia się na różne sposoby: wśród wariantów znajdują się „pożądana”, „ukochana” oraz „gorzka”. Imię Maria ma szczególne znaczenie w chrześcijaństwie dzięki Dziewicy Marii, matce Jezusa Chrystusa.

Nadija

Ukraińskie imię, które odpowiada greckiemu imieniu Elpis i dosłownie oznacza „nadzieję”. Symbolizuje wiarę w lepsze jutro i oczekiwanie na pozytywne zmiany. W tradycji prawosławnej imię to wiąże się ze świętą męczenniczką Nadieją.

Tatiana

Imię to ma starożytne rzymskie pochodzenie. Kojarzy się z imieniem rodowym Tatia i tłumaczy się je jako „założycielka” lub „porządkująca”. Jedną z najbardziej znanych świętych noszących to imię jest męczennica Tatiana Rzymska.

Imiona męskie i ich znaczenie

Hilarion

Imię to pochodzi od greckiego słowa hilaros, oznaczającego „wesoły”, „radosny”. 21 października prawosławni wierni czczą czcigodnego Hilariona Wielkiego — chrześcijańskiego ascetę, który żył w IV wieku i zasłynął ascetycznym życiem.

Anatolij

Imię to ma greckie pochodzenie i oznacza „wschód słońca” lub „wschodni”. Jest związane ze słowem „anatolē”, które oznacza wschód, świt. W kalendarzach kościelnych figurują święci o tym imieniu.

Arkadiusz

Imię to pochodzi z języka greckiego i oznacza „mieszkaniec Arkadii” — historycznego regionu w Grecji. Z czasem stało się samodzielnym imieniem męskim, rozpowszechnionym w krajach prawosławnych.

Wasil

Imię to ma starożytne greckie pochodzenie i oznacza „cesarski” lub „królewski”. Wywodzi się od słowa basileios. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest Wawrzyniec Wielki – teolog i jeden z Ojców Kościoła.

Wiktor

Imię to pochodzi od łacińskiego słowa „victor”, oznaczającego „zwycięzca”. Symbolizuje zwycięstwo i pokonywanie trudności. W tradycji chrześcijańskiej znani są święci męczennicy o tym imieniu.

Włodzimierz

Imię to ma starosłowiańskie pochodzenie. Kojarzy się ze słowami „władzać” i „pokój”, dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „ten, który panuje nad światem” lub „władca pokoju”. Imię to jest dobrze znane w historii Ukrainy dzięki księciu Włodzimierzowi Wielkiemu.

Georgij

Imię pochodzi od greckiego słowa geōrgos i oznacza „rolnik”. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest wielkimęczennik Jerzy Zwycięzca, czczony w tradycji prawosławnej.

Demian

Imię to ma pochodzenie greckie. Kojarzy się ze słowem oznaczającym „poskramiać” lub „podbijać”. W chrześcijaństwie znani są święci Kosma i Damian, czczeni jako bezsrebrnicy i uzdrowiciele.

Dmytro

Imię to pochodzi od greckiego Demetrios i oznacza „poświęcony Demeter” – starożytnej greckiej bogini rolnictwa i płodności. W tradycji prawosławnej szczególnie znany jest wielkimęczennik Dmytro Soluński.

Zachariasz

Jest to imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które oznacza „Bóg pamiętał” lub „pamięć Pana”. Ma ono biblijne korzenie i występuje w chrześcijańskich kalendarzach świętych.

Iwan

Imię to wywodzi się od starożytnego imienia żydowskiego Johanan i oznacza „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Jest rozpowszechnione w wielu krajach i ma wielu świętych patronów.

Mikołaj

Imię to ma pochodzenie greckie i składa się ze słów oznaczających „zwycięstwo” oraz „lud”. Jego znaczenie to „zwycięzca narodów”. Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Mikołaj Cudotwórca.

Aleksander

Imię to wywodzi się od greckich słów oznaczających „bronić” i „ludzie”. Jego tradycyjne znaczenie to „obrońca ludzi”. W prawosławnym kalendarzu świętych znajduje się wielu świętych o imieniu Aleksander.

Aleksy

Imię to ma greckie pochodzenie i oznacza „obrońca” lub „ten, który chroni”. Jest związane ze słowem alexein — „bronić”. W tradycji ukraińskiej jest to jedno z popularnych imion męskich.

Paweł

Imię to pochodzi od łacińskiego słowa paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Najbardziej znaną postacią o tym imieniu w chrześcijaństwie jest apostoł Paweł, który odegrał ważną rolę w szerzeniu wiary chrześcijańskiej.

Piotr

Imię to pochodzi od greckiego słowa petros — „kamień” lub „skała”. Symbolizuje ono wytrzymałość i stabilność. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się z apostołem Piotrem.

Serafim

Imię to ma starożytne żydowskie pochodzenie i wiąże się ze słowem „serafini” – nazwą niebiańskich istot w tradycji biblijnej. Często interpretuje się je jako „płomienny” lub „ognisty”.

Fedir

Jest to ukraińska forma greckiego imienia Teodor, które oznacza „dar Boży”. Pochodzi od słów theos – „Bóg” i doron – „dar”. Imię to ma długą historię i wielu świętych patronów.

Gaj

Rzadko spotykane imię pochodzenia łacińskiego, które tradycyjnie kojarzy się ze znaczeniem „radosny” lub „ten, który się raduje”. 21 października w tradycji prawosławnej wspomina się męczennika Gaja z Nikomidii.

Dasius

Starożytne imię, znane dzięki męczennikowi Dasijowi z Nikomidii, którego czci się 21 października. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie ma powszechnie przyjętej interpretacji.

Zotik

Imię pochodzi od greckiego słowa zōtikos, oznaczającego „ożywiający” lub „pełen życia”. Tego dnia wspomina się męczennika Zotyka z Nikomidii. Listę imion męskich i żeńskich na 21 października można znaleźć w kalendarzach imieninowych, w szczególności w zestawieniach uwzględniających święta kościelne i tradycje różnych wspólnot prawosławnych.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin to nie tylko okazja do otrzymania prezentów czy zebrania się przy świątecznym stole. Dla prawosławnych chrześcijan jest to przede wszystkim dzień pamięci świętego patrona, do którego zwracają się w modlitwie.

Tego dnia można odwiedzić świątynię, pomodlić się o zdrowie bliskich lub po prostu spędzić czas z najbliższymi. Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości: czasami wystarczy szczera rozmowa, telefon lub drobny gest uwagi.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin mogą być krótkie i serdeczne: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański patron cię chroni, pomaga czerpać siłę w trudnych chwilach i prowadzi do dobrych decyzji. Życzę zdrowia, pokoju, miłości i spokoju ducha”.

Jeszcze jedna propozycja: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej radości, dobrych ludzi i miłych wiadomości. Życzę Bożego błogosławieństwa, ciepła w sercu i spełnienia najważniejszych marzeń”. Najważniejsze w dniu imienin jest to, by pamiętać o tej osobie, życzyć jej wszystkiego najlepszego i poświęcić jej trochę uwagi. To właśnie szczere słowa często stają się najprzyjemniejszą częścią tego święta.