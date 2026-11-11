Inflacja na Ukrainie wzrosła do 11%: co najdrożej podrożało w październiku

Inflacja konsumencka na Ukrainie w październiku 2026 r. przyspieszyła do 11% w ujęciu rocznym, w porównaniu z 10% we wrześniu. W ciągu miesiąca ceny na rynku konsumenckim wzrosły o 1,8%.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego inflacja bazowa w październiku wyniosła 1,4% w porównaniu z wrześniem i 9,7% w ujęciu rocznym.

Na rynku konsumenckim ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w ciągu miesiąca o 2%. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku ich wartość wzrosła o 9,3%.

Najbardziej w ciągu miesiąca, o 10,2%, podrożały warzywa. Również o 5,5–1,2% wzrosły ceny produktów przetwórstwa zbożowego, cukru, ryż, smalec, produkty mleczno-kwaśne, mleko, sery, ryby i produkty rybne, makarony, mięso drobiowe, napoje bezalkoholowe, chleb i masło.

Jednocześnie niektóre produkty potanieły. W szczególności ceny jaj spadły o 4,6%, a wieprzowiny — o 0,3%.

W październiku ceny mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu i innych rodzajów paliw wzrosły o 1,3%. Główną przyczyną był wzrost opłat za niektóre usługi komunalne:

zaopatrzenie w wodę — o 10,1%;

kanalizacja — o 8,8%.

W ujęciu rocznym koszt tej grupy usług wzrósł o 7,4%.

Ceny usług w sektorze opieki zdrowotnej wzrosły w ciągu miesiąca o 1,7%. W szczególności ceny usług ambulatoryjnych wzrosły o 2%, a produktów farmaceutycznych — o 1,7%. W porównaniu z październikiem 2025 r. ogólny wzrost cen w sektorze opieki zdrowotnej wyniósł 5,2%.

Ceny usług edukacyjnych wzrosły w październiku o 0,3%, a w skali roku — o 19,8%.

Jeden z największych wzrostów cen odnotowano w sektorze transportowym. W październiku ceny paliw i smarów wzrosły o 5,3%, a opłaty za przejazdy w samochodowym transporcie pasażerskim – o 2%.

W ujęciu rocznym ceny usług transportowych i towarów tej kategorii wzrosły o 30,1%. W szczególności ceny paliw i smarów wzrosły o 53,9%.

W sektorze telekomunikacyjnym ceny wzrosły w ciągu miesiąca o 1,8%. Wynika to przede wszystkim z podwyżki taryf za łączność komórkową o 2,3%.

W skali roku koszt usług telekomunikacyjnych wzrósł o 16,1%.

Państwowa Służba Statystyczna wyjaśniła, że podane dane nie uwzględniają terytoriów Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską, a także części terytoriów, na których toczą się lub toczyły się działania wojenne.

Świadczą o tym dane Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy.

W Ukrainie inflacja przyspieszy do końca 2026 roku, jednak już w przyszłym roku powróci do stopniowego spadku. Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy pod koniec 2027 roku inflacja wyniesie 7,3%, a w 2028 roku — 5%.

We wrześniu 2026 r. ceny konsumpcyjne na Ukrainie wzrosły o 2,1%, podczas gdy w sierpniu wzrost wyniósł 0,1%, a w lipcu — 0,3%. Według danych za wrzesień roczna inflacja przyspieszyła do 10%.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

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