Iryna Soponaru po raz pierwszy opowiedziała, dlaczego zdecydowała się opuścić „Kwartał 95”

Ukraińska aktorka Iryna Soponaru opowiedziała o prawdziwych powodach swojej decyzji o odejściu z projektu „Kwartał 95”. Opisała również, jak przeżywała ten trudny krok, na który zdecydowała się prawie rok temu.

Dlaczego Soponaru odeszła z „Kwartalu”

Według aktorki, wtedy zdała sobie sprawę, że musi iść dalej.

„W ogóle nie żałuję swoich decyzji. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o czymś… Nie da się dwukrotnie wejść do tej samej rzeki – czy to w związkach, czy w jakichś życiowych sytuacjach. W ogóle nie rozumiem, o czym tu mówić. Minął rok! Cały rok! Nie rozumiem, po co tyle o tym mówić. Nic złego się nie stało, nikt nikogo nie obraził, mam nadzieję. Nadszedł odpowiedni moment i tyle. Podjęłam taką decyzję, nie tylko ja, więc myślę, że to normalne” – mówi Iryna.

Aktorka była częścią „Kwartału” przez osiem lat. Ogólnie rzecz biorąc, podobało jej się tam i była zadowolona z zespołu. Dlatego decyzja o odejściu nie przyszła Irynie łatwo.

Osiem lat w „Kwartału”

„Pracowałam tam osiem lat, o ile się nie mylę. To były wspaniałe lata, niczego nie żałuję, wszystko mi się podobało, a zespół był świetny. Świetnie spędzałam tam czas, robiłam to, co kocham. Ale to już koniec! Doszłam do wniosku, że chyba już nadszedł mój czas” – wyznała gwiazda.

Co więcej, Iryna mówi, że takie chwile odczuwa się tak, jakby wychodziła z związku.

„Trochę mi szkoda, ale nie widzę już siebie w tym miejscu” — mówi Soponaru.

Według aktorki nikt nie namawiał jej do pozostania, a wszyscy spokojnie przyjęli jej decyzję.

Komik w programie „Sam na sam z Glamourem” powiedziała, że ogólnie nie żałuje swojej decyzji, a między byłymi współpracownikami nie doszło do żadnych nieporozumień.

Iryna Soponaru opuściła Kijów wraz z mężem z powodu ostrzałów i przerw w dostawach prądu.

Iryna Soponaru w zabawny sposób świętowała swoje 40. urodziny i rozbawiła internautów.

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