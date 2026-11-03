Iryna Soponaru po raz pierwszy opowiedziała, dlaczego zdecydowała się opuścić „Kwartał 95”
Ukraińska aktorka Iryna Soponaru opowiedziała o prawdziwych powodach swojej decyzji o odejściu z projektu „Kwartał 95”. Opisała również, jak przeżywała ten trudny krok, na który zdecydowała się prawie rok temu.
Dlaczego Soponaru odeszła z „Kwartalu”
Według aktorki, wtedy zdała sobie sprawę, że musi iść dalej.
„W ogóle nie żałuję swoich decyzji. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o czymś… Nie da się dwukrotnie wejść do tej samej rzeki – czy to w związkach, czy w jakichś życiowych sytuacjach. W ogóle nie rozumiem, o czym tu mówić. Minął rok! Cały rok! Nie rozumiem, po co tyle o tym mówić. Nic złego się nie stało, nikt nikogo nie obraził, mam nadzieję. Nadszedł odpowiedni moment i tyle. Podjęłam taką decyzję, nie tylko ja, więc myślę, że to normalne” – mówi Iryna.
Aktorka była częścią „Kwartału” przez osiem lat. Ogólnie rzecz biorąc, podobało jej się tam i była zadowolona z zespołu. Dlatego decyzja o odejściu nie przyszła Irynie łatwo.
Osiem lat w „Kwartału”
„Pracowałam tam osiem lat, o ile się nie mylę. To były wspaniałe lata, niczego nie żałuję, wszystko mi się podobało, a zespół był świetny. Świetnie spędzałam tam czas, robiłam to, co kocham. Ale to już koniec! Doszłam do wniosku, że chyba już nadszedł mój czas” – wyznała gwiazda.
Co więcej, Iryna mówi, że takie chwile odczuwa się tak, jakby wychodziła z związku.
„Trochę mi szkoda, ale nie widzę już siebie w tym miejscu” — mówi Soponaru.
Według aktorki nikt nie namawiał jej do pozostania, a wszyscy spokojnie przyjęli jej decyzję.
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