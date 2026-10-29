Prawnik i działacz społeczny Jewgienij Pronin oskarżył posłankę Anastazję Radinę o manipulacje w związku z jej filmem dotyczącym konkursu na zarządcę zajętych aktywów spółki IDS Ukraine, której należy marka „Morshynska”.

Pronin stwierdził, że przedstawione przez posłankę argumenty dotyczące zdolności firmy „Prioritas” do zarządzania aktywami nie są wystarczające.

W szczególności podkreślił, że niewielka liczba pracowników i kapitał zakładowy same w sobie nie dowodzą niezdolności firmy do wywiązywania się ze zobowiązań. Prawnik twierdzi również, że dokumenty dotyczące wpłaty 7,4 mln hrywien znajdują się w materiałach przetargowych.

Przedstawiciel „Prioritas”, Siergiej German, ze swojej strony wezwał do zbadania ewentualnego konfliktu interesów w działaniach Radiny. Uważa on, że krytyka konkursu może utrudnić przekazanie aktywów pod zarząd i działać na korzyść rosyjskiego oligarchy Michaiła Fridmana.

German wezwał NAZK, NABU i SBU do zbadania okoliczności, a komisję regulaminową Rady Najwyższej – do oceny działań posłanki. Zarzuty Pronina i Germana stanowią ich stanowisko, a nie ustalone fakty.

Źródło: Jewgienij Pronin (Telegram)

ARMA wybrała zarządcę dla IDS Ukraine: aktywami „Morshynska” będzie zarządzać kancelaria prawna.

Wcześniej ARMA odrzuciła zwycięzcę przetargu na zarządzanie spółką „Morshynska”.

29 września Okręgowy Sąd Administracyjny w Dniepropietrowsku tymczasowo zakazał Agencji ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami zawarcia umowy o zarządzanie aktywami spółki IDS Ukraine, która jest producentem wody „Morshynska”, z spółką „Biuro Prawnicze Priorytas” LLC.

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