Rada Ministrów Ukrainy rozszerzyła program rekompensat za straty poniesione przez przedsiębiorstwa w wyniku rosyjskich ataków. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać częściowe odszkodowanie za sprzęt budowlany uszkodzony lub zniszczony w wyniku ostrzałów.

Minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznyk wyjaśnił, że po rosyjskich atakach ekipy budowlane usuwają gruz, naprawiają mosty i przywracają ruch na drogach. Prace te muszą być wykonywane pod groźbą ponownych ostrzałów, a utrata nawet jednej koparki lub ładowarki może wstrzymać odbudowę obiektu.

„Właśnie dlatego włączyliśmy sprzęt budowlany do programu odszkodowań. Pomoże to przedsiębiorstwom pokryć część strat i kontynuować prace, na które czeka społeczność” – zaznaczył Kałasznik.

W ministerstwie przypomniano, że wcześniej program odszkodowań obejmował budynki produkcyjne, magazyny, sprzęt i inne mienie przedsiębiorstw.

Teraz lista została rozszerzona. O odszkodowanie będą mogły ubiegać się koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, rozściełacze asfaltu, pompy do betonu oraz inny specjalistyczny sprzęt budowlany.

Program przewiduje dwa kierunki wsparcia dla przedsiębiorstw:

Do 30 mln UAH za uszkodzony lub zniszczony majątek. Ten kierunek wsparcia obowiązuje na określonych w programie obszarach podwyższonego ryzyka. Wysokość wypłaty będzie zależała od kwoty potwierdzonych strat bezpośrednich. Limit w wysokości 30 mln UAH ustalono dla jednego przedsiębiorstwa na cały okres obowiązywania programu.

Do 5 mln UAH rocznie na ubezpieczenie od ryzyk wojennych. Częściową rekompensatę kosztów ubezpieczenia można uzyskać na całym terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Roczny limit obejmuje wszystkie umowy ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa w ramach programu.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy.

Przypomnijmy, że rząd nie planuje zwiększać kwot odszkodowań mieszkaniowych dla weteranów w 2027 roku ze względu na deficyt budżetu państwa.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało państwa członkowskie i kraje obserwatorów do podjęcia działań mających na celu przeznaczenie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy i ukraińskich ofiar.

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