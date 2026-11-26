Rada Ministrów, w uchwale z dnia 25 listopada 2026 r., zleciła przeprowadzenie weryfikacji danych dotyczących obywateli Ukrainy płci męskiej w wieku od 17 do 60 lat na podstawie danych pochodzących z resortowego systemu informatycznego Państwowej Służby Migracyjnej, Jednolitego Państwowego Rejestru Demograficznego oraz Jednolitego Państwowego Rejestru Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej i Rezerwistów.

Państwowa Służba Migracyjna przekaże Ministerstwu Obrony numer rejestracyjny karty podatnika, dane paszportu obywatela Ukrainy oraz paszportu zagranicznego, unikalny numer wpisu w rejestrze demograficznym, nazwisko, imię, drugie imię, datę i miejsce urodzenia, płeć, adres zadeklarowanego lub zarejestrowanego miejsca zamieszkania lub pobytu, informacje o obywatelstwie, cyfrowy obraz twarzy, a także dane dotyczące sporządzenia dokumentów w celu wyjazdu na stałe za granicę, pozostanie na stałe za granicą lub powrót na Ukrainę.

Ministerstwo Obrony ma zapewnić przeprowadzenie weryfikacji na podstawie danych otrzymanych od Służby Migracyjnej oraz zaktualizować wpisy w Jednolitym Państwowym Rejestrze Poborowych, osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oraz rezerwistów w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany w ciągu 120 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji.

Źródło: uchwała Rady Ministrów Ukrainy nr 1466 z dnia 25 listopada 2026 r.

Zgodnie z uchwałą nr 981 z dnia 29 lipca 2026 r. Państwowa Służba Podatkowa miała w ciągu 90 dni przekazać Ministerstwu Obrony dane z Państwowego Rejestru Osób Fizycznych dotyczące obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat.

Rada Ministrów zatwierdziła nowy porządek prowadzenia Jednolitego Państwowego Rejestru Poborowych, Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej i Rezerwistów „Oberig”. Dokument określa mechanizm wprowadzania, aktualizacji, weryfikacji i poprawiania danych.

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