Rada Ministrów mianowała nowego wiceministra obrony i ponownie wybrała szefową Narodowej Służby Zdrowia

Rada Ministrów Ukrainy podjęła dwie decyzje kadrowe. Oleksandra Plachinta został mianowany wiceministrem obrony, a Natalię Gusak ponownie zatwierdzono na stanowisku przewodniczącej Narodowej Służby Zdrowia Ukrainy (NSZU).

„Mianowano: Oleksandra Olegowicza Plachyntę na stanowisko wiceministra obrony Ukrainy; Natalię Borysównę Gusak na stanowisko przewodniczącej Narodowej Służby Zdrowia Ukrainy (ponownie)”, – podano w komunikacie.

Ponadto rząd zwolnił Wasyla Szkurakowa ze stanowiska wiceministra obrony Ukrainy, Dmytro Zawgorodniego – ze stanowiska wiceministra edukacji i nauki ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji, a Arsen Makarchuk – ze stanowiska przewodniczącego Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy.

Tymczasowe pełnienie obowiązków przewodniczącego Państwowego Urzędu Statystycznego powierzono Artemowi Rudkowi.

Również Rada Ministrów uznała za nieważne zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2026 r. nr 908 „O tymczasowym powierzeniu obowiązków przewodniczącego Państwowej Służby Transportu Morskiego i Śródlądowego oraz Żeglugi Ukrainy S.O. Maksymowowi”.

Informację tę przekazał w czwartek na kanale Telegramie przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej Taras Melniczuk.

Rada Ministrów mianowała nową sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony.

25 września prezydent Wołodymyr Zełenski mianował Wiktora Kytsiuka sędzią Sądu Rejonowego Pechersk w Kijowie. Wcześniej Kytsiuk pracował już w tym sądzie, ale jego pięcioletnia kadencja zakończyła się w maju 2014 roku. Następnie jego nominacja była przez kilka lat rozpatrywana przez Najwyższą Radę Wymiaru Sprawiedliwości oraz sądy.

Czytaj nas na