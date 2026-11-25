Rząd przedłużył do 4 czerwca 2027 r. włącznie okres przejściowy dla przedsiębiorstw w zakresie spełniania wymogów dotyczących ochrony pracowników i gości podczas żółtego poziomu zagrożenia powietrznego – poinformowało Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

W tym czasie przedsiębiorstwa, które nie zapewniły jeszcze dostępu do schronów, będą mogły kontynuować działalność w porozumieniu z pracownikami i pod warunkiem przestrzegania organizacyjnych środków bezpieczeństwa, chociaż rząd wzywa przedsiębiorców do budowania obiektów ochronnych tam, gdzie jest to możliwe i celowe.

Od 5 czerwca 2027 r. zostanie wprowadzone zróżnicowane podejście w zależności od maksymalnej liczby pracowników i gości, którzy mogą jednocześnie przebywać na terenie obiektu: w przypadku obiektów przyjmujących do 20 osób schronienie nie będzie obowiązkowe, pod warunkiem powiadomienia, poinformowania o najbliższych schronach, uzgodnienia z personelem oraz przestrzegania środków bezpieczeństwa; w przypadku obiektów na 21–99 osób konieczny będzie dostęp do schronu, bezpiecznej przestrzeni lub najlepiej zabezpieczonego pomieszczenia wewnętrznego; natomiast w przypadku obiektów na 100 i więcej osób dostęp do gotowego schronu o wystarczającej pojemności stanie się obowiązkowy. Jednocześnie pewne wyjątki będą obowiązywały w przypadku przedsiębiorstw, które obiektywnie nie są w stanie zorganizować schronu, a także w przypadku dostawców towarów i usług pierwszej potrzeby, pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

Wcześniej w Radzie Najwyższej zaproponowano zmianę decyzji Rady Ministrów, która zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego w przypadku braku schronów. Odpowiednie zalecenie zostało przedstawione w komisji parlamentarnej, a następnie przegłosowane na sali obrad.

Czytaj nas na