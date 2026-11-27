Na dzień 27 listopada rząd przeznaczył 495,8 mln hrywien na zakup mobilnych konstrukcji ochronnych dla przejść granicznych. Mają one zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i pracownikom infrastruktury granicznej podczas rosyjskich ataków.

„Rosja systematycznie atakuje infrastrukturę graniczną, przez którą codziennie przemieszczają się ludzie i transport. Ważne jest, aby w razie ataku mogli schronić się zarówno osoby przekraczające granicę, jak i pracownicy” – zaznaczył Serhij Korecki.

Zakupy mobilnych schronów realizują regionalne służby odbudowy w pięciu regionach:

w obwodzie odeskim;

w obwodzie winnickim;

w obwodzie czerniowickim;

w obwodzie zakarpackim;

w obwodzie wołyńskim.

Źródło: Serhij Korecki

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