Rada Ministrów przeznaczyła prawie 496 mln hrywien na mobilne schronienia dla punktów granicznych
Na dzień 27 listopada rząd przeznaczył 495,8 mln hrywien na zakup mobilnych konstrukcji ochronnych dla przejść granicznych. Mają one zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i pracownikom infrastruktury granicznej podczas rosyjskich ataków.
„Rosja systematycznie atakuje infrastrukturę graniczną, przez którą codziennie przemieszczają się ludzie i transport. Ważne jest, aby w razie ataku mogli schronić się zarówno osoby przekraczające granicę, jak i pracownicy” – zaznaczył Serhij Korecki.
Zakupy mobilnych schronów realizują regionalne służby odbudowy w pięciu regionach:
- w obwodzie odeskim;
- w obwodzie winnickim;
- w obwodzie czerniowickim;
- w obwodzie zakarpackim;
- w obwodzie wołyńskim.
Źródło: Serhij Korecki
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