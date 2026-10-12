Kalendarz ogrodnika na 12–18 października 2026 r.: najważniejsze prace według dni

W okresie od 12 do 18 października 2026 roku na ogrodników i hodowców czeka intensywny i niezwykle owocny tydzień, ponieważ wschodzący Księżyc sprzyja pomyślnemu zakończeniu jesiennych sadzeń, wzmocnieniu systemu korzeniowego roślin oraz przygotowaniu działki do zimy.

12 października, w poniedziałek, to sprzyjający czas na zebranie resztek późnych warzyw korzeniowych i dokładne oczyszczenie grządek, a także na sanitarne przycinanie drzew owocowych i krzewów jagodowych w ogrodzie.

13 października, we wtorek, energia Księżyca w fazie przyrostu pomaga roślinom w adaptacji, dlatego ten dzień idealnie nadaje się do sadzenia czosnku ozimego, cebuli oraz ozimych zasiewów zieleniny i marchwi.

14 października, w środę, warto poświęcić uwagę pracom ziemnym na grządkach: głębokiemu przekopywaniu grządek przed zimą, wprowadzaniu nawozów organicznych oraz nawozów fosforowo-potasowych dla roślin wieloletnich.

15 października, w czwartek, trwają intensywne prace ogrodnicze, w szczególności sadzenie sadzonek drzew owocowych i krzewów z zamkniętym systemem korzeniowym, które dzięki sprzyjającej pogodzie zdążą się dobrze zakorzenić.

16 października, w piątek, w przeddzień pierwszej kwadry Księżyca, skuteczne będą profilaktyczne zabiegi w ogrodzie przeciwko chorobom i szkodnikom, a także przygotowywanie wysokiej jakości kompostu z opadłych liści i resztek roślinnych.

17 października, w sobotę, to wspaniały dzień na wyjazd na działkę i pracę na świeżym powietrzu: można zająć się sadzeniem odpornych na zimę krzewów ozdobnych, kwiatów cebulowych oraz ściółkowaniem kręgów wokół pni na zimę.

18 października, w niedzielę, w dniu pierwszej kwadry Księżyca, kończą się główne jesienne prace, przeprowadza się obfite nawadnianie bylin oraz ostateczne sprzątanie terenu w celu zabezpieczenia ogrodu przed nadchodzącymi mrozami.

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