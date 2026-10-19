Kalendarz ogrodnika na 19–25 października 2026: zakończenie sezonu i przygotowania do zimy

Ostatnia dekada października to kluczowy okres dla zakończenia jesiennych prac w ogrodzie i na grządkach. W tym czasie właściciele skupiają się przede wszystkim na zachowaniu żyzności gleby, ochronie roślin wieloletnich przed nadchodzącymi mrozami, a także na przedzimowym siewie warzyw.

Optymalny harmonogram prac według dni

19–20 października. Sprzyjający czas na zbiór resztek późnych warzyw, takich jak kapusta, kalarepa i warzywa korzeniowe. W tych dniach warto również zająć się sanitarnym przycinaniem suchych i chorych gałęzi w ogrodzie oraz usuwaniem opadłych liści spod drzew.

21–22 października. W tym okresie zaleca się orkę lub głębokie przekopywanie zwolnionych działek ogrodu bez rozbijania grudek ziemi, co pomoże wymrozić szkodniki i larwy w glebie. Dni te nadają się również do wprowadzania nawozów organicznych oraz fosforowo-potasowych podczas przekopywania.

23–25 października. Najlepszy okres na przedzimowy siew roślin odpornych na zimę oraz sadzenie kwiatów cebulowych. Wieczorem lub w suchych porach dnia warto poświęcić uwagę na pokrycie pni drzew wapnem w celu ochrony przed oparzeniami słonecznymi i pęknięciami mrozowymi.

Najważniejsze prace w ogrodzie

Sadzenie drzew i krzewów. W tym czasie trwa sadzenie sadzonek jabłoni, grusz, krzewów jagodowych oraz roślin ozdobnych z otwartym systemem korzeniowym. Głównym warunkiem jest zakończenie sadzenia na 2–3 tygodnie przed nadejściem stałych mrozów.

Jesienne nawadnianie na zapas. W przypadku braku obfitych opadów deszczu należy przeprowadzić głębokie nawadnianie drzew owocowych i krzewów. Nawilżenie gleby na głębokość do jednego metra chroni system korzeniowy przed zamarznięciem w suchej ziemi.

Bielenie i ochrona przed gryzoniami. Pnie i podstawy gałęzi szkieletowych pokrywa się specjalną farbą ogrodową lub zaprawą wapienną z dodatkiem siarczanu miedzi. Aby chronić przed myszami i zającami, pnie młodych drzew owija się gałęziami jodły lub specjalną siatką.

Zadania w ogrodzie

Wysiew przedzimowy. W uprzednio przygotowanych bruzdach wysiewa się nasiona marchwi, buraków, pietruszki, kopru, szpinaku i sałaty. Jesienią zwiększa się dawkę wysiewu o 20–30 procent, a nasiona przykrywa się suchą ziemią lub torfem.

Sadzenie czosnku ozimego i cebuli. Sadzenie czosnku i drobnej cebuli przed zimą kończy się właśnie w drugiej połowie października. Ząbki i cebulki powinny się zakorzenić przed zamarznięciem gleby, ale nie powinny wypuścić zielonych pędów.

Ściółkowanie i ochrona grządek. Grządki z uprawami ozimymi, a także działki z warzywami wieloletnimi (szczaw, rabarbar, rzodkiew wieloletnia) przykrywa się warstwą humusu, torfu lub suchych liści w celu ochrony przed przemarznięciem.

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