Kalendarz grzybiarza na 19–25 października 2026: gdzie szukać późnych grzybów i zasady jesiennego zbierania

Druga połowa października to ostatni etap aktywnego sezonu grzybowego w większości regionów, kiedy las obdarowuje nas ostatnimi cennymi znaleziskami przed nadejściem chłodów. Chociaż różnorodność gatunków stopniowo maleje z powodu spadku temperatur w nocy, doświadczeni grzybiarze wiedzą, że właśnie w tym okresie można zebrać najlepszy plon na zimowe zapasy, zwłaszcza w lasach iglastych i mieszanych.

Prognoza aktywności grzybów na tydzień

W okresie od 19 do 25 października wpływ będą miały wilgotność gleby oraz poranne przymrozki, które są już typowe dla końca października.

19–20 października. Dni po ewentualnych weekendowych opadach i mgłach sprzyjają przeszukiwaniu lasów liściastych i mieszanych. W tym czasie pod warstwą opadłych liści i igieł nadal aktywnie rosną późne gatunki płytkowe i grzyby z rodziny pleurotaceae.

21–22 października. Spadek temperatur w ciągu dnia oraz wietrzna pogoda mogą spowodować szybkie wysychanie ściółki leśnej na otwartych polanach. Poszukiwania warto przenieść do zacisznych wąwozów, gęstych zarośli i młodych nasadzeń iglastych, gdzie wilgoć utrzymuje się dłużej.

23–25 października. Koniec tygodnia charakteryzuje się stabilną jesienną pogodą. Nawet przy lekkich nocnych przymrozkach grzybnia niektórych gatunków grzybów daje ostatnią potężną falę owocowania, zwłaszcza po ogrzaniu lasu promieniami słońca w godzinach popołudniowych.

Co zbierać w lesie w tym okresie

Pieczarki zimowe i jesienne resztki. W tym czasie na pniach, powalonych drzewach i żywych drzewach (głównie topolach, wierzbach i osikach) masowo pojawiają się pieczarki zimowe, które wytrzymują nawet niewielkie przymrozki. Charakteryzują się miodowo-żółtym lub pomarańczowym kapeluszem oraz aksamitną nóżką. Czasami zdarzają się również późne formy jesiennych opienek.

Białe grzyby i maślaki. W lasach sosnowych i mieszanych z przewagą sosny wciąż można znaleźć solidne, późne borowiki, które wyróżniają się ciemniejszymi kapeluszami i gęstszym miąższem w porównaniu z letnimi odpowiednikami. W lasach sosnowych spotyka się również borowiki ziarniste i późne.

Zielonki i zielonki podziemne. Grzyby te zawdzięczają swoją nazwę charakterystycznemu żółto-zielonemu kolorowi, który zachowuje się nawet po ugotowaniu. Rosną w suchych lasach sosnowych na piaszczystych glebach i często są częściowo zanurzone w mchu lub piasku, dlatego podczas zbierania wymagają dokładnego oczyszczenia z piasku.

Boczniaki i rydze. Na pniach drzew liściastych można znaleźć świeże kolonie boczniaków pospolitych. Ponadto na skrajach lasów występują odporne na zimno gatunki rydzów o gęstych, mięsistych kapeluszach.

Główne zasady bezpiecznego i udanego zbierania

Unikaj starych i przemarzniętych grzybów: Grzyby, które ucierpiały już w wyniku silnych nocnych przymrozków i stały się miękkie lub wodniste, lepiej nie zbierać, ponieważ w ich wnętrzu rozpoczynają się procesy rozkładu białek.

Dokładnie sprawdzaj nieznane gatunki: Jesienią w lesie pojawia się coraz więcej późnych grzybów, które z wyglądu mogą przypominać jadalne, ale są niebezpieczne. W razie najmniejszych wątpliwości zostaw znalezisko w lesie.

Ubierajcie się cieplej i wygodnie: Jesienny las wymaga wielowarstwowej odzieży, nieprzemakalnego obuwia oraz środków ochrony przed wilgocią, ponieważ poranna rosa i mgły utrzymują się w tym okresie bardzo długo.

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