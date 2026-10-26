Kalendarz grzybiarza na okres od 26 października do 1 listopada 2026 r.: gdzie i jakie grzyby szukać

Pod koniec października jesienny sezon grzybowy na Ukrainie wkracza w swoją końcową, ale niezwykle interesującą fazę. Pierwsze nocne przymrozki i chłodne mgły zmieniają skład gatunkowy leśnych znalezisk, jednak dla doświadczonych miłośników „cichego polowania” jest to najlepszy czas na zbieranie najwytrzymalszych i najsmaczniejszych późnojesiennych grzybów.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 26 października do 1 listopada charakteryzuje się wysoką wilgotnością gleby i stopniowym spadkiem średniej dziennej temperatury. Wilgoć sprzyja aktywnemu wzrostowi późnych gatunków, które doskonale znoszą jesienne ochłodzenie.

Główne zasady bezpieczeństwa i sukcesu w tym tygodniu:

Zbierajcie grzyby w ciągu dnia: ze względu na krótki dzień i poranne mgły warto wyruszyć do lasu wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słońca.

Uważnie sprawdzajcie stan grzybów: w okresie przymrozków mogą one zamarzać. Nie należy zbierać owocników, które kilkakrotnie zamarzały i rozmrażały się, ponieważ przyspiesza to procesy rozkładu.

Szukajcie w odpowiednich miejscach: szukajcie grzybów pod opadłymi liśćmi, na pniach i przy korzeniach drzew, gdzie utrzymuje się mikroklimatyczne ciepło.

Czego szukać w lesie od 26 października do 1 listopada

1. Opieńki jesienne i zimowe (flamulina)

Pieczarki pozostają głównymi faworytami pod koniec października. Na zwalonych drzewach, pniach i starych drzewach liściastych (zwłaszcza dębach, brzozach i olchach) nadal masowo występują pieczarki jesienne. Ponadto pod koniec tygodnia w wielu regionach zaczynają pojawiać się pierwsze grzyby jesienne (flamuliny), które nie boją się nawet ujemnych temperatur.

2. Boczki (boczki pieczarkowe)

Spadek temperatury to idealny czynnik pobudzający aktywny wzrost boczniaka pospolitego. Grzyb ten rośnie w dużych „gronach” na pniach pochylonych lub suchych drzew liściastych. Szynki charakteryzują się wysokimi walorami kulinarnymi i doskonale nadają się do smażenia, marynowania oraz do zup.

3. Grzyby z rodzaju Rowsonia (fioletowe, szare, szaro-różowe)

Późne rzędowce — prawdziwi panowie jesiennego lasu pod koniec października. W lasach iglastych i mieszanych na glebach piaszczystych można znaleźć duże kolonie („kręgi czarownic”) borowików fioletowych i szarych (w języku ludowym — „myszy”). Mają gęsty miąższ i przyjemny zapach, ale wymagają obowiązkowego wstępnego gotowania.

4. Grzyby polskie i maślaki

W młodych lasach iglastych oraz wśród mchu w lasach sosnowych wciąż można natknąć się na jędrne polskie grzyby i późne maślaki. Dzięki chłodnej pogodzie grzyby te prawie nigdy nie są robaczywe, co czyni je pożądaną zdobyczą dla grzybiarzy.

Kalendarz grzybowy według dni tygodnia na okres od 26 października do 1 listopada:

26 października (poniedziałek) — Początek tygodnia, wysoka wilgotność: przeszukaj lasy liściaste w poszukiwaniu późnych opieniaków i boczniaków.

27 października (wtorek) — Sprzyjające warunki temperaturowe: wycieczka do lasów iglastych w poszukiwaniu grzybów polskich i maślanków.

28 października (środa) — Jesienne mgły: zbieranie fioletowej i szarej rzędówki w nasadzeniach sosnowych.

29 października (czwartek) — Wilgotne i chłodne powietrze: poszukiwanie opienek na starych pniach i leżącym drewnie w lasach liściastych.

30 października (piątek) — Spadek temperatur w nocy: skupiamy się na zbieraniu zimowych opieniaków i późnych borowików.

31 października (sobota) — Dzień wolny, aktywne poszukiwania: zbieranie borowików i boczniaków, dokładne przeglądanie znalezisk pod kątem braku zamarzniętych okazów.

1 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie sezonu jesiennego, zbieranie późnych grzybów na zapasy na zimę.

Przypomnienie o bezpieczeństwie

Ważne: Jesienne zbieranie grzybów wymaga szczególnej ostrożności. Wiele grzybów trujących (na przykład blada muchomorka lub trujące gatunki z rodziny pajęczykowatych) utrzymuje się do późnej jesieni. Zbierajcie tylko te grzyby, co do których jadalności macie całkowitą pewność!

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