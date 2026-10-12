Kalendarz burz magnetycznych na 12–18 października 2026 r.: kiedy należy zachować ostrożność

W okresie od 12 do 18 października 2026 roku na Ziemi będzie obserwowana umiarkowana aktywność geomagnetyczna, ze szczytowymi wahaniami w połowie tygodnia. Według ekspertów w tym okresie nie przewiduje się silnych burz geomagnetycznych, jednak osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać niewielki wpływ pola geomagnetycznego w dniach zwiększonej aktywności.

Najbardziej odczuwalne wahania geomagnetyczne wystąpią 14 i 15 października, kiedy indeks Kp wzrośnie do 4 punktów, co odpowiada aktywnemu polu geomagnetycznemu. W tych dniach możliwe jest nieznaczne pogorszenie samopoczucia u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz o podwyższonej wrażliwości na zmiany pogody kosmicznej.

Począwszy od 16 października sytuacja geomagnetyczna będzie się stopniowo stabilizować. Dni 12 i 13 października będą charakteryzowały się jedynie słabymi zaburzeniami, a 16 i 17 października spodziewane jest całkowicie spokojne tło geomagnetyczne. Pod koniec tygodnia, 18 października, możliwe są sporadyczne, nieznaczne wahania, które nie będą stanowić zagrożenia dla ogólnego samopoczucia.

Czym jest burza magnetyczna

Burze magnetyczne to zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, powstające w wyniku oddziaływania planety z strumieniami wiatru słonecznego. Kiedy na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków, w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest ogromna ilość naładowanych cząstek, które docierają do atmosfery w ciągu 1–3 dni. Wzajemne oddziaływanie plazmy słonecznej z powłoką magnetyczną Ziemi wywołuje wahania, których czas trwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni z rzędu, i jest oceniana w skali od 0 do 9 punktów wskaźnika K (K-index) — jest to międzynarodowy wskaźnik mierzący poziom aktywności geomagnetycznej oraz siłę burz magnetycznych na Ziemi.

Wartości od 0 do 2 punktów odpowiadają całkowicie spokojnemu stanowi pola geomagnetycznego. Wartości 3 i 4 punktów wskazują na niewielkie lub umiarkowane zaburzenia, które zazwyczaj pozostają niezauważalne dla większości ludzi i urządzeń.

Począwszy od 5 punktów, odnotowuje się burzę geomagnetyczną (poziom czerwony). Wartości od 5 do 6 punktów wskazują na umiarkowaną burzę słoneczną, a poziomy od 7 do 9 punktów oznaczają silną, bardzo silną i ekstremalną burzę magnetyczną.

Zalecenia podczas burz magnetycznych

Podczas burz magnetycznych warto kontrolować ciśnienie krwi, mając pod ręką niezbędne leki w przypadku nadciśnienia lub chorób sercowo-naczyniowych. Należy również zmniejszyć obciążenie organizmu, unikając w dni szczytowej aktywności ciężkiej pracy fizycznej i stresu. Należy dbać o równowagę wodną, pić więcej wody oraz ograniczać spożycie kawy, napojów energetycznych i alkoholu. Ponadto warto przebywać na świeżym powietrzu, ponieważ wieczorne spacery pomogą nasycić krew tlenem i ułatwią zasypianie.

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej USA (NOAA SWPC).

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