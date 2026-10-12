Kalendarz wędkarski na 12–18 października 2026: prognoza brania i porady na poszczególne dni

W okresie od 12 do 18 października 2026 roku przewiduje się jeden z najbardziej sprzyjających i owocnych tygodni dla jesiennych połowów, ponieważ Księżyc znajduje się w fazie aktywnego przyrostu.

12 października, w poniedziałek, brania ocenia się jako dobre, ponieważ stabilne ciśnienie atmosferyczne sprzyja przewidywalnemu zachowaniu ryb. Tego dnia na akwenach należy spodziewać się aktywności leszcza, karpia, okonia i szczupaka, zwłaszcza w godzinach porannych.

13 października, we wtorek, rozpoczyna się główny jesienny szczyt aktywności. Wschodzący Księżyc stwarza doskonałe warunki zarówno dla wędkarzy spinningowych, jak i miłośników wędkarstwa feederowego. Sandacza warto szukać na głębokości, szczupaka przy zaroślach, a ryby spokojne — w obszarach koryta rzeki.

14 października, w środę, nadal obserwuje się aktywne brania, choć poranne chłody mogą nieco przesunąć czas aktywnego żerowania na godziny dzienne, kiedy woda się ogrzeje. Obiecujące pozostają odcinki z różnicami głębokości oraz miejsca w pobliżu skupisk narybku.

15 października, w czwartek, utrzymuje się wysoka skuteczność połowów. Dzięki stabilnym warunkom i umiarkowanemu jesiennemu ochłodzeniu wody ryby drapieżne wykazują doskonały apetyt, co sprawia, że ten dzień jest idealny do wędkowania spinningowego.

16 października, w piątek, przed pierwszą kwadrą Księżyca odnotowuje się bardzo dobre brania. Umiarkowany wiatr zachodni stwarza sprzyjające warunki do połowu szczupaka, sandacza, okonia i boleni.

17 października, w sobotę, stabilne ciśnienie i przyjemnie chłodna woda wydłużają czas żerowania ryb. Przez cały dzień skuteczne będzie łowienie ryb spokojnych na feeder oraz drapieżników na sztuczne przynęty.

18 października, w niedzielę, w dniu pierwszej kwadry Księżyca, prognozowane są stabilne brania różnych gatunków. To wspaniały dzień weekendowy na połów karpia, szczupaka, sandacza i leszcza, pod warunkiem stabilnego ciśnienia atmosferycznego.

Przeczytaj również:

Kalendarz ogrodnika na październik 2026 r.: najważniejsze prace na działce i przygotowania do zimy

Kalendarz księżycowy na październik 2026 r.: dni niekorzystne i sprzyjające

Kalendarz wędkarza na październik 2026 r.: gdzie, jak i na co łowić ryby jesienią

Kalendarz grzybiarza na październik 2026 r.: specyfika jesiennych zbiorów

Kalendarz winiarza na październik 2026 r.: co i kiedy robić oraz z jakich owoców przygotowywać wino

Kalendarz kościelny na październik 2026 r.: pełna lista świąt i postów

Czytaj nas na