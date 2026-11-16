Kalendarz wędkarski na 16–22 listopada 2026 r.: przedzimowe wędkowanie w zimnej wodzie

W drugiej połowie listopada wędkarstwo na Ukrainie wkracza w fazę przedzimową, kiedy akweny ostatecznie się ochładzają, a rano na płytkich wodach może pojawić się pierwsza warstwa lodu. Większość ryb spokojnego żerowania przebywa już w zimowiskach i żeruje niezwykle ostrożnie, natomiast drapieżniki nadal aktywnie polują na głębokościach, gromadząc zapasy na zimę.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

W okresie od 16 do 22 listopada obserwuje się stabilny spadek temperatury powietrza i wody, regularne nocne przymrozki oraz wysoką przejrzystość zbiorników wodnych. W takich warunkach ryba staje się maksymalnie ostrożna i mało ruchliwa, dlatego kluczowymi czynnikami sukcesu stają się precyzyjne wyszukiwanie głębokich stanowisk, delikatne zestawy oraz powolne podawanie przynęty.

Główne zasady i porady na ten tydzień

Planujcie wyprawy w ciągu dnia, ze szczególnym uwzględnieniem godzin przedpołudniowych i popołudniowych, kiedy aktywność ryb wyraźnie wzrasta w porównaniu z chłodnym porankiem.

Używajcie jak najcieńszych fluorocarbonowych przyponów, miniaturowych haczyków oraz ciemnych, niejasnych mieszanek do dokarmiania z dodatkiem motyli, aby nie odstraszyć ryb w przejrzystej wodzie.

Zmniejszaj prędkość prowadzenia przynęty i wydłużaj czas przerw na dnie, preferując pasywne przynęty silikonowe, mandule oraz głębokowodne woblery typu suspender.

Co i gdzie łowić od 16 do 22 listopada

Ryby drapieżne (szczupak, sandacz, okoń). Łowienie koncentruje się głównie na krawędziach koryta, wyjściach z głębokich dołów oraz obszarach z prądem wstecznym. Szczupak trzyma się w pobliżu skupisk ryb białych na głębokości i dobrze reaguje na duże przynęty silikonowe lub powolne szarpanie woblerami. Sandacz skupia się na twardych anomaliach dna, korczach i zmianach głębokości, gdzie łowi się go klasycznym jigiem lub mandulą. Okoń trzyma się gęstymi ławicami przy dnie i najlepiej reaguje na mikrojig oraz linkę odciągową.

Ryby spokojne (płotka, leszcz, gastera). Skuteczne połowy są możliwe głównie na rzekach o umiarkowanym nurcie przy wyjściach z zimowisk. Do wędkarstwa feederowego i spławikowego stosuje się najbardziej czułe wędki typu quiver, lekkie koszyczki i wyłącznie przynęty pochodzenia zwierzęcego — jednego lub dwóch motyli lub drobnego larwy muchy.

Kalendarz wędkarski według dni tygodnia na okres od 16 do 22 listopada

16 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, chłodny poranek: poszukiwanie okazałego szczupaka na głębokich odcinkach w pobliżu skupisk narybku.

17 listopada (wtorek) — Wysoka wilgotność i mgła: łowienie sandacza metodą jigową na krawędziach koryta i dnovych uskokach.

18 listopada (środa) — Utrzymująca się chłód: polowanie na okonie w ławicach przy użyciu mikrojigów i linki odciągowej.

19 listopada (czwartek) — Wietrzny dzień: łowienie w osłoniętych od wiatru głębokich zatokach i starorzeczach.

20 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: delikatne łowienie na feeder płotki i gastera na motyle w porze obiadowej.

21 listopada (sobota) — Dzień wolny nad wodą: łowienie drapieżników metodą spinningową z naciskiem na powolne prowadzenie przy dnie.

22 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowująca przedzimowa wyprawa i sprawdzenie sprzętu przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa: pod koniec listopada brzegi akwenów i pokłady łodzi pokrywają się szronem i stają się wyjątkowo śliskie, a przebywanie w lodowatej wodzie jest śmiertelnie niebezpieczne. Koniecznie należy nosić kamizelkę ratunkową oraz ciepłą, nieprzepuszczającą wiatru odzież i nie wchodzić na cienki, świeżo powstały lód w zatokach.

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