Ostatnia dekada października to złoty okres dla miłośników spinningu i głębokowodnego łowienia na feeder. Woda w akwenach znacznie się ochładza, przez co drobne ryby ostatecznie opuszczają płytkie wody i przemieszczają się do głębokich miejsc w korycie rzeki. W ślad za rybami białymi podążają również drapieżniki, dla których ten okres stanowi szczyt jesiennego żerowania.

Kalendarz księżycowy i prognoza brań według dni

W tygodniu od 19 do 25 października przypada końcowa faza księżyca w fazie przybywającej, która płynnie przechodzi w okres poprzedzający pełnię (26 października). Aktywność ryb w ciągu tygodnia będzie się znacznie zmieniać.

19–20 października (poniedziałek – wtorek). Okres stosunkowo stabilnych i dobrych brań. Wschodzący Księżyc stwarza sprzyjające warunki do połowu szczupaka i okonia. W tych dniach warto zwrócić uwagę na obszary w pobliżu brzegów, różnic głębokości i zalanych zarośli.

21–22 października (środa – czwartek). Przewiduje się tymczasowy spadek aktywności ryb (słabe brania). Wpływ fazy Księżyca sprawia, że zachowanie drapieżników i ryb spokojnych staje się ospałe. Brania mogą być sporadyczne i ostrożne, dlatego konieczna będzie maksymalna delikatność przy podawaniu przynęty oraz spowolnienie prowadzenia.

23–25 października (piątek – niedziela). Dni poprzedzające pełnię księżyca są uważane za najmniej sprzyjające według kalendarza księżycowego. Brania mogą stać się wyjątkowo niestabilne. Jednak o świcie i o zmierzchu nadal istnieje szansa na krótkotrwałe pojawienie się sandacza i dużego okonia na odcinkach rzeki w korycie.

Specyfika połowów poszczególnych gatunków ryb

Szczupak: Pod koniec października szczupak preferuje duże przynęty. W tym okresie świetnie sprawdzają się wahadłówki, ciężkie silikony na główkach jigowych oraz woblery typu „minnow” o zanurzeniu od 2,5 do 4 metrów. Prowadzenie przynęty powinno być jak najwolniejsze, z długimi przerwami.

Sandacz: Główny obiekt połowów na głębokich krawędziach koryta i w zagłębieniach. Podstawową metodą pozostaje klasyczny jig. Należy stosować wąskie przynęty silikonowe (slagi, twistery i wibroogony) w ciemnych lub naturalnych kolorach.

Okoń: Ten prążkowany drapieżnik gromadzi się w duże ławice w pobliżu zwałów i zatopionych drzew. Skuteczne będą zestawienia z rozstawionymi przynętami — linka odciągowa lub karolina, a także zestaw jigowy z niewielkimi przynętami imitującymi skorupiaki.

Leszcz i ryby białe: Miłośnicy wędkarstwa feederowego powinni szukać spokojnych ryb wyłącznie w dołach korytowych i głębokich odcinkach rzek. Karmienie powinno opierać się na drobnoziarnistych przynętach, o niewielkiej objętości i bez ostrych aromatów. Jako przynęty najlepiej sprawdzają się motylek i larwy.

Główne wskazówki dotyczące udanej wyprawy nad wodę

Zwracaj uwagę na ciśnienie: Jesienią gwałtowne wahania ciśnienia atmosferycznego wpływają na ryby znacznie silniej niż fazy Księżyca. Najlepszym czasem na wyprawę są dni z długotrwałym i stabilnym ciśnieniem atmosferycznym.

Nie zatrzymujcie się w jednym miejscu: jeśli w ciągu 30–40 minut w obiecującym miejscu nie ma żadnego brania, aktywniej zmieniajcie lokalizację lub poziom prowadzenia przynęty.

Tempo prowadzenia przynęty: Wraz ze spadkiem temperatury wody ryby oszczędzają energię, dlatego zbyt szybkie i agresywne ruchy przynęty zmniejszają liczbę skutecznych brań.

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