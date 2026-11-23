W ostatnim tygodniu listopada wędkarstwo na Ukrainie wkracza w końcową fazę sezonu jesiennego, tuż przed nadejściem kalendarzowej zimy. Woda w rzekach i zbiornikach wodnych osiąga minimalne temperatury, a w spokojnych zatokach i na płytkich wodach coraz częściej pojawiają się lodowe brzegi, dlatego główna aktywność skupia się na głębokich odcinkach akwenów, gdzie przebywają drapieżniki i ławice ryb zimowych.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 23 do 29 listopada charakteryzuje się niestabilną przedzimową pogodą z nocnymi przymrozkami, zimną mżawką, mokrym śniegiem i okresowymi porywami wiatru. Z powodu niskiej temperatury wody metabolizm ryb znacznie spowalnia, dlatego skuteczny połów wymaga dokładnej znajomości ukształtowania dna, niezwykle delikatnych zestawów oraz maksymalnie powolnej animacji przynęt.

Główne zasady i porady na ten tydzień

Wybierzcie się nad wodę bliżej południa i pozostańcie tam do zmierzchu, kiedy drapieżnik wykazuje największą aktywność żerową.

Stosujcie cienkie fluorocarbonowe przyponki, minimalne obciążenie dostosowane do konkretnego prądu oraz drobne przynęty zwierzęce, ponieważ w zimnej, przejrzystej wodzie ryba podchodzi z nieufnością do grubych zestawów.

Róbcie długie przerwy podczas prowadzenia przy dnie, używając pasywnych przynęt silikonowych, rybek z pianki, manduli oraz głębokowodnych woblerów o neutralnej pływalności.

Co i gdzie łowić od 23 do 29 listopada

Ryby drapieżne (szczupak, sandacz, okoń, miń). Najlepsze perspektywy na ten tydzień wiążą się z połowem ryb drapieżnych na krawędziach koryta, przy wejściach i wyjściach z zimowisk, a także w pobliżu zalanych zarośli. Szczupak towarzyszy ławicom ryb białych na głębokości i bierze głównie na powolne prowadzenie przy dnie. Sandacz trzyma się na twardych odcinkach dna ze zmianami głębokości, gdzie skutecznie sprawdzają się jig i mandula. Okoń gromadzi się w gęste ławice przy dnie i najlepiej reaguje na mikrodżig lub linkę odciągową, a w ciemności na kamienistych odcinkach rzek aktywizuje się miń.

Ryby spokojne (płotka, leszcz, gastera). Brania ryb spokojnych stają się lokalne i występują głównie w rzekach o umiarkowanym nurcie, na dolnych granicach zboczy koryta. Do połowu stosuje się cienkie wędki feederowe z czułymi szczytówkami, niskokaloryczną ciemną zanętę oraz jednego lub dwóch motyli na miniaturowym haczyku.

Kalendarz wędkarski według dni tygodnia na okres od 23 do 29 listopada

23 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, wilgotna i chłodna pogoda: poszukiwanie szczupaków na głębokich krawędziach w pobliżu skupisk ryb paszowych.

24 listopada (wtorek) — Pochmurno, popołudniowe ocieplenie: łowienie sandaczy metodą jigową na zboczach koryta rzeki, w zagłębieniach i na twardych anomaliach dna.

25 listopada (środa) — Świeży wiatr i spadek temperatury: łowienie ryb w osłoniętych od wiatru głębokich zatokach oraz na odcinkach z prądem wstecznym.

26 listopada (czwartek) — Umiarkowany chłód bez silnych mrozów: łowienie na obszarach przydennych metodą mikrojigową i na linkę odciągową w poszukiwaniu stad okoni.

27 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: delikatne łowienie na feeder płotki i gastera na motyle w porze obiadowej.

28 listopada (sobota) — Dzień wolny nad wodą: pełnowartościowa wyprawa spinningowa z naciskiem na powolne prowadzenie przy dnie oraz wieczorne wyjście drapieżników.

29 listopada (niedziela) — Zakończenie sezonu jesiennego: ostatnie wędkowanie na otwartych wodach przed zimą oraz przygotowanie sprzętu zimowego.

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa: pod koniec listopada na płytkich wodach i w zatokach może pojawić się pierwszy cienki lód, który nie wytrzyma ciężaru człowieka. Nie wychodźcie na lód, zachowajcie ostrożność na pokrytych szronem brzegach i płytach, koniecznie zakładajcie kamizelkę ratunkową podczas wychodzenia na wodę z łodzi i wybierajcie ciepłą odzież chroniącą przed wiatrem.

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