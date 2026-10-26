Kalendarz wędkarski na okres od 26 października do 1 listopada 2026 r.: porady dla wędkarzy
Pod koniec października sezon wędkarski na Ukrainie wkracza w fazę późnej jesieni. W tym czasie woda gwałtownie się ochładza, a ryby nie drapieżne stopniowo migrują do zimowych zagłębień i zmniejszają swoją aktywność. Z kolei drapieżniki rozpoczynają tak zwany jesienny żar, próbując zgromadzić zapasy tłuszczu przed zimą.
Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia
Okres od 26 października do 1 listopada charakteryzuje się porannymi mgłami, niskimi temperaturami w nocy oraz stałym ochładzaniem się akwenów. Poziom wody jest w większości stabilny, a przejrzystość wzrasta, co wymaga od wędkarzy stosowania bardziej delikatnych zestawów.
Główne zasady i porady na ten tydzień:
Wybierz odpowiednią porę: ryby spokojne najlepiej biorą w porze obiadowej, kiedy woda nieco się ogrzewa w słabym słońcu, podczas gdy drapieżniki można z powodzeniem łowić od samego rana aż do wieczora.
Używajcie przynęt pochodzenia zwierzęcego: w przypadku ryb spokojnych kluczowe znaczenie mają teraz mączniki, larwy i robaki.
Eksperymentujcie z prowadzeniem przynęty: podczas łowienia drapieżników na spinning róbcie dłuższe przerwy, ponieważ z powodu zimnej wody ryby są mniej aktywne i nie gonią za szybką zdobyczą.
Co i gdzie łowić od 26 października do 1 listopada
1. Ryby drapieżne (szczupak, okoń, sandacz)
To najlepszy czas dla wędkarzy spinningowych. Szczupak aktywnie poluje na płytkich wodach w pobliżu trzcin i na krawędziach łach, przygotowując się do zimowego tarła. Do jego połowu stosuje się duże przynęty silikonowe, błystki i woblery o powolnej grze. Okoń gromadzi się w ławicach na głębszych odcinkach, gdzie z powodzeniem łowi się go na mikrojig i przypon odciągowy. Sandacz staje się bardziej ostrożny, ale trafia się na głębokowodnych krawędziach i w zagłębieniach korytowych.
2. Ryby spokojne (płotka, leszcz, karas)
Ryby
spokojne znacznie zmniejszają swoją aktywność, jednak na wędkę feederową i spławikową nadal można złowić niezłego leszcza, płotkę lub karmazynkę. Głównym warunkiem sukcesu jest minimalna ilość dokarmiania, aby nie przesycić ryb w zimnej wodzie, oraz stosowanie delikatnych haczyków i cienkich żyłek.
Kalendarz wędkarski według dni tygodnia
- 26 października (poniedziałek) — Początek tygodnia, stabilne ciśnienie: sprzyjający dzień na połów szczupaka i okonia na spinning z łodzi lub brzegu.
- 27 października (wtorek) — Poranna mgła i chłód: aktywność drapieżników w głębszych partiach akwenów, skuteczne poszukiwanie sandacza na krawędziach.
- 28 października (środa) — Pochmurna pogoda z umiarkowanym wiatrem: dobry dzień na połów ryb spokojnych (płoci i podleszczyka) na feeder z wykorzystaniem motyla.
- 29 października (czwartek) — Spadek temperatury powietrza: dobry czas na polowanie na dużego szczupaka w zarośniętych miejscach i przy ściankach trzcinowisk.
- 30 października (piątek) — Przed weekendem, stabilny wiatr: aktywne brania okonia na mikrodżig w zatokach i na odcinkach rzeki o słabym nurcie.
- 31 października (sobota) — Dzień wolny, słoneczne przejaśnienia w ciągu dnia: doskonałe warunki do spinningowania z brzegu i wyprawy na spokojne ryby w porze obiadowej.
- 1 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie miesiąca, zakończenie aktywnego sezonu jesiennego na otwartych wodach ulubionych rzek i jezior.
Ważne: Jesienny sezon wędkarski na otwartych wodach wymaga zwiększonej ostrożności. Z powodu porannych przymrozków pomosty i brzegi mogą być śliskie, a temperatura wody jest już niebezpieczna do kąpieli, dlatego zawsze miejcie przy sobie środki bezpieczeństwa i ubierajcie się cieplej.
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