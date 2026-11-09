Kalendarz wędkarski na 9–15 listopada 2026 r.: specyfika połowów późną jesienią

W połowie listopada sezon wędkarski na Ukrainie w pełni wkracza w fazę późnej jesieni. Woda w zbiornikach staje się zimna i przejrzysta, ryby spokojne skupiają się niemal całkowicie w zimowiskach, ograniczając do minimum przemieszczanie się. Jednocześnie ryby drapieżne nadal wykazują wysoką aktywność, co daje szansę na udane połowy przy odpowiednim doborze sprzętu i przynęt.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 9 do 15 listopada charakteryzuje się stałym spadkiem temperatury wody, częstymi porannymi mgłami i możliwymi przymrozkami. Duża przejrzystość zbiorników wodnych wymaga stosowania najcieńszych żyłek i dyskretnych zestawów.

Główne zasady i porady na ten tydzień

Wybieraj odpowiednią porę, ponieważ aktywność ryb spokojnych i drapieżnych przesuwa się na połowę dnia, kiedy woda nieco się ogrzewa w jesiennym słońcu.

Stosujcie drobne przynęty zwierzęce, w szczególności ochotki i larwy, całkowicie wykluczając ciężkie przynęty roślinne.

Podczas łowienia spinningiem stosujcie bardzo powolne prowadzenie przynęty z długimi przerwami, ponieważ ryba, która w zimnej wodzie jest pasywna, nie reaguje na gwałtowne i szybkie ruchy przynęty.

Co i gdzie łowić od 9 do 15 listopada

Ryby drapieżne (szczupak, okoń, sandacz). Spinning pozostaje głównym sprzętem tygodnia. Szczupak przebywa w pobliżu głębokich skarp i osłoniętych od wiatru zatok, gdzie łowi się go na duże przynęty silikonowe z minimalnym obciążeniem. Okoń ostatecznie gromadzi się w gęste ławice na odcinkach korytowych i dobrze reaguje na mikrojig oraz przynęty gumowe. Sandacz skupia się wyłącznie w najgłębszych odcinkach rzek i kamieniołomów.

Ryby spokojne (płocie, leszcze). Szanse na połów ryb spokojnych utrzymują się w głębokowodnych odcinkach rzek o powolnym nurcie. Aby zapewnić udany połów na feeder, stosuje się drobnoziarniste dokarmianie bez aromatów, dodając motylek jako pokarm, a także stosuje się delikatne haczyki i cienkie fluorocarbonowe przyponki.

Kalendarz wędkarski według dni tygodnia

9 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, wysoka przejrzystość wody: sprawdzanie głębokich brzegów i zatok w poszukiwaniu szczupaka na spinning.

10 listopada (wtorek) — Poranna mgła: skupienie się na łowieniu okonia metodą mikrojigową w przybrzeżnych zagłębieniach i w pobliżu obiektów hydrotechnicznych.

11 listopada (środa) — Pochmurna pogoda: punktowe łowienie leszcza i płoci na feeder z wykorzystaniem motyla w odcinkach korytowych.

12 listopada (czwartek) — Chłodny wiatr: polowanie na sandacza w głębokich zagłębieniach koryta rzeki z wykorzystaniem przynęt silikonowych.

13 listopada (piątek) — Spadek temperatury: powolne, pasywne prowadzenie przynęt na szczupaka w miejscach z zaroślami.

14 listopada (sobota) — Dzień wolny, popołudniowe ocieplenie: sprzyjający czas na wędkowanie z brzegu i poszukiwanie ławic okoni.

15 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie późnojesiennych połowów i ostatnie wyprawy nad akweny przed nadejściem trwałych mrozów.

Przypomnienie o bezpieczeństwie: Jesienny sezon wędkarski wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie. Śliskie od przymrozków brzegi i niska temperatura wody stanowią zwiększone zagrożenie, dlatego należy korzystać ze środków ratunkowych i wybierać odpowiedni, ciepły sprzęt.

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