Kalendarz wędkarski na listopad 2026 roku: cechy charakterystyczne i najlepsze dni na połowy

Listopad 2026 roku charakteryzuje się spadkiem temperatury wody, pierwszymi przymrozkami oraz zmianą faz księżyca, co wpływa na aktywność podwodnych mieszkańców. Jesienne ochłodzenie zmusza drobne ryby do schronienia się w głębokich zimowiskach, a za nimi podążają drapieżniki.

Okres księżyca ubywającego i wysokiej aktywności drapieżników (1–9 listopada 2026 r.)

Pierwsza dekada charakteryzuje się stopniowym ochładzaniem wody oraz długotrwałym przedzimowym żerowaniem szczupaków i sandaczy.

1–4 listopada : Sprzyjający okres na połów szczupaków i dużych okoni na spinning. Najlepiej szukać ryb na krawędziach koryta, na zmianach głębokości oraz w pobliżu resztek roślinności wodnej, używając przynęt silikonowych, wahadłówek lub żywej przynęty.

: Sprzyjający okres na połów szczupaków i dużych okoni na spinning. Najlepiej szukać ryb na krawędziach koryta, na zmianach głębokości oraz w pobliżu resztek roślinności wodnej, używając przynęt silikonowych, wahadłówek lub żywej przynęty. 5–9 listopada: Dni poprzedzające nowiu, kiedy aktywność ryb spokojnych jest minimalna, jednak sandacz aktywnie wypływa na głębokowodne piaszczyste łachy wieczorem i w nocy. Skuteczne są przynęty typu jig oraz ciężkie błystki.

Okres nowiu i przejścia w tryb zimowy (10–16 listopada 2026 r.)

Nów przypada na 10 listopada. W tym czasie podwodni mieszkańcy zmniejszają aktywność z powodu zmiany ciśnienia i oświetlenia.

10–12 listopada : Dni nowiu. Brania są sporadyczne. Najlepiej poświęcić ten czas na połów okonia, który ożywia się właśnie w chłodną, pochmurną pogodę na przynęty denne z przynętą z robaków lub kawałków ryby.

: Dni nowiu. Brania są sporadyczne. Najlepiej poświęcić ten czas na połów okonia, który ożywia się właśnie w chłodną, pochmurną pogodę na przynęty denne z przynętą z robaków lub kawałków ryby. 13–16 listopada: Początek fazy przybywającego Księżyca. Stopniowe wznowienie intensywnych połowów leszcza i płotki na feeder w głębokich zagłębieniach z obowiązkowym dodaniem do zanęty motyli i ochotki.

Okres przybywającego Księżyca i szczytu jesiennego żerowania (17–30 listopada 2026 r.)

Księżyc w fazie przybywania (pełnia 24 listopada) przynosi dni z ociepleniem, co wywołuje gwałtowny wzrost aktywności zarówno ryb drapieżnych, jak i spokojnych na głębokości.

17–23 listopada : Najbardziej owocny okres miesiąca dla wędkarzy spinningowych i feederowych. Sandacz, szczupak i duży okoń aktywnie reagują na głębokowodny jig, a leszcz i płoć gromadzą się w gęste ławice w zimowych zagłębieniach.

: Najbardziej owocny okres miesiąca dla wędkarzy spinningowych i feederowych. Sandacz, szczupak i duży okoń aktywnie reagują na głębokowodny jig, a leszcz i płoć gromadzą się w gęste ławice w zimowych zagłębieniach. 24–30 listopada: Dni po pełni księżyca i pod koniec miesiąca. W miarę stopniowego zamarzania płytkich wód warto skupić się na nocnym łowieniu okonia i trofealnego sandacza w korytowych odcinkach dużych rzek.

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