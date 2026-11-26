Prezenterka telewizyjna Kateryna Osadcza opowiedziała, czy zamierza wywieźć swoich młodszych synów z Kijowa z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów. Na razie nie planuje opuszczać stolicy wraz z dziećmi, przyznaje jednak, że nie jest pewna, czy taka decyzja jest słuszna.

Według słów gwiazdy synowie boją się wybuchów, potrafią już rozróżniać odgłosy wrogich dronów i pytają, czy rakieta może trafić w ich dom.

Osadcza wyjaśniła, że rodzina pozostanie na Ukrainie, dopóki w Kijowie będą panowały warunki umożliwiające dzieciom normalne życie.

W szczególności dopóki będą działały szkoły i przedszkola, będzie prąd, woda i paliwo do generatorów. Dodała, że placówka edukacyjna, do której uczęszcza jej syn Iwan, posiada schron, podobnie jak przedszkole, do którego chodzi jej młodszy syn, Danyło.

„Zostaniemy tutaj tak długo, jak to tylko możliwe. Dopóki działają szkoły i przedszkola, jest woda, prąd, benzyna – jest czym zasilić generator. Oczywiście z małymi dziećmi jest trudniej. Ale dopóki w szkole, do której chodzi Iwan, dzieci spędzają większość czasu w schronie, a w przedszkolu, do którego chodzi Danila, również jest schron. To znaczy dopóki jest to możliwe, dopóki przedszkola i szkoły działają. Nie wiemy też, czy zimą w Kijowie będą odpowiednie warunki dla dzieci” – powiedziała prezenterka.

Jednocześnie przyznała, że bezpieczeństwo synów jest dla niej najważniejsze, a decyzja o pozostaniu w stolicy nie jest łatwa. Według Osadczej starszy syn Iwan czasami budzi się w nocy z powodu wybuchów, a ona sama nie może pozbyć się myśli o dzieciach, które wyciąga się spod gruzów po rosyjskich atakach.

„Uważam, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Nasz Iwan się boi. Czasami zdarza się, że w nocy przerażają go wybuchy. Obecnie największym dylematem jest to, jak pracować, pozostać w Kijowie i jednocześnie zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Absolutnie nie wiem, jak to zrobić. Rozumiem wszystkich rodziców, którzy ewakuują dzieci. Rozumiem to, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze” – powiedziała gwiazda.

Dodała, że szczególnie trudno jest obserwować skutki rosyjskich ostrzałów, ponieważ widziane obrazy nie dają jej spokoju. Dlatego Osadcza nie ośmiela się twierdzić, że jej decyzja o pozostawieniu synów w Kijowie jest słuszna.

„Kiedy widzę, jak dzieci wyciąga się spod gruzów, obrazy te nieustannie pojawiają się przed moimi oczami. I nie wiem, czy postępuję słusznie, zostawiając dzieci w Kijowie. Nie wiem. Dlatego rozumiem wszystkie mamy, które przebywają za granicą” – wyznała prezenterka.

Osadcza przyznała, że nie chce, aby jej synowie dorastali w takich warunkach. Jednocześnie jednak zastanawia się, co stanie się z krajem, jeśli wszyscy Ukraińcy wyjadą za granicę. Właśnie dlatego kwestia ewakuacji pozostaje dla niej dylematem.

„Oni powinni prowadzić swoje dziecięce, szczęśliwe życie, ale ty musisz pracować i być tutaj” – podsumowała Osadcza.

Podczas rozmowy prezenterka wyjaśniła również, co pomaga jej wytrzymać ciągły stres. Według gwiazdy należy ona do osób, które w trudnych okolicznościach nie zamierają, a wręcz przeciwnie – mobilizują się i zaczynają działać jeszcze aktywniej.

Osadcza zaznaczyła, że nie uważa tego za wynik specjalnych praktyk psychologicznych. Jest przekonana, że w pewnym stopniu taka reakcja jest zakorzeniona w jej charakterze.

„W momencie silnego stresu występują trzy reakcje: uciekaj, zamarznij, walcz. Ja wybieram »uciekaj«. Im trudniejsze i bardziej skomplikowane są okoliczności, tym bardziej się mobilizuję. Tym bardziej mnie to pobudza i rozumiem, że muszę biec jeszcze szybciej, walczyć jeszcze bardziej i robić jeszcze więcej” – wyjaśniła prezenterka.

Dodała, że w ciągu ostatnich pięciu lat ciągły stres stał się w rzeczywistości częścią jej życia. Jednocześnie w utrzymaniu równowagi pomagają jej praca, projekty charytatywne oraz świadomość własnego celu.

Kolejnym źródłem wewnętrznego wsparcia stały się dla niej książki o odporności psychicznej oraz filozofia austriackiego psychiatry Viktora Frankla, który pisał o poszukiwaniu sensu życia nawet w najtrudniejszych okolicznościach.

„Ten sens nie musi być koniecznie globalny. Może on tkwić w dzieciach. Zawsze myślę o tym, że chcę zobaczyć, jak mój młodszy syn ukończy szkołę” – powiedziała Kateryna.

O tym 43-letnia prezenterka opowiedziała w

blogerce Annie Haustowej.

">wywiadzie udzielonym

Kateryna Osadcza opowiedziała, jak znalazła się w pobliżu miejsca rosyjskiego ataku w Kijowie.

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