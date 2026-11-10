Katolickie imieniny 10 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

10 listopada Kościół katolicki czci pamięć papieża Leona Wielkiego, świętego Andrzeja z Avellino oraz innych świętych. Z tym dniem wiążą się imiona męskie: Lew, Andrzej, Demetriusz, Tyberiusz, Tryfon i Just, a także imiona żeńskie: Nimfa, Tryfena, Tryfosa i Teoktysta. W różnych krajach do kalendarzy imienin dodaje się również lokalne formy imion, więc lista ta może być znacznie dłuższa.

W tradycji katolickiej imieniny wiąże się z dniem pamięci świętego, na cześć którego nazwano daną osobę. 10 listopada w kalendarzu kościelnym wspomina się kilku świętych, których imiona z czasem stały się częścią europejskich kalendarzy imieninowych. Wśród nich znajdują się zarówno imiona dobrze znane Ukraińcom, jak i rzadkie warianty, które mają starożytne korzenie greckie, łacińskie i celtyckie.

Imiona żeńskie na 10 listopada

Nimfa — imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane ze słowem nymphe, które oznacza „narzeczoną”, „młodą kobietę”. W starożytnej mitologii greckiej tak nazywano żeńskie duchy natury, które uosabiały piękno i siłę życiową.

Tryfena — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem tryphē, które oznacza „luksus”, „wyrafinowanie” lub „delikatność”. W tradycji chrześcijańskiej wspomina się o świętej Tryfenie.

Imię Trifosa również ma starożytne greckie korzenie. Znaczenie tego imienia wiąże się z pojęciami delikatności, wdzięku i luksusu. Trifosa pojawia się w tradycji chrześcijańskiej wraz ze świętą Trifeną.

Teoktista — imię pochodzenia greckiego. Składa się z słów oznaczających „Bóg” i „stworzona”, dlatego tłumaczy się je jako „stworzona przez Boga” lub „Boże stworzenie”. W kalendarzu katolickim 10 listopada wspomina się świętą Teoktystę z Lesbos.

Lena — to skrócona forma imienia Elena, popularna w wielu krajach europejskich. Imię Elena ma starożytne greckie pochodzenie. Tradycyjnie kojarzy się z znaczeniami „jasna”, „błyszcząca” lub „pochodnia”.

Nelli – imię, które w różnych krajach jest używane jako samodzielna forma lub skrót od Eleonory, Oleny czy Kornelii. Ze względu na różne pochodzenie jego znaczenie zależy od pełnej formy. Jeśli pochodzi od imienia Olena, kojarzy się ze światłem i blaskiem.

Martina — żeńska forma łacińskiego imienia Martin. Pochodzi od imienia rodowego Martinus, związanego z rzymskim bogiem Marsem. Dlatego znaczenie tego imienia często tłumaczy się jako „poświęcona Marsowi” lub „wojownicza”.

Imiona męskie 10 listopada

Lew — imię pochodzenia łacińskiego i greckiego. Dosłownie oznacza „lew” i kojarzy się z siłą, odwagą i godnością. 10 listopada Kościół katolicki czci papieża Leona Wielkiego, jednego z najsłynniejszych działaczy kościelnych V wieku.

Andrzej — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Pochodzi od słowa andreios, które oznacza „męski”, „odważny”. Tego dnia wspomina się świętego Andrzeja z Avellino — kapłana z zakonu teatynów.

Demetriusz — imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane z imieniem bogini Demeter i oznacza „poświęcony Demeter” lub „ten, który należy do Demeter”. W kalendarzach kościelnych 10 listopada wspomina się świętego Demetriusza.

Tyberiusz — imię starożytnorzymskie, wywodzące się od nazwy rzeki Tybru we Włoszech. Jego znaczenie można oddać jako „ten, który pochodzi z Tybru” lub „związany z Tybrem”. Tego dnia czci się świętego Tyberiusza.

Tryfon — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z wyrazem tryphē — „przepych”, „wyrafinowanie” lub „rozkosz”. W kalendarzu katolickim 10 listopada wspomina się świętego Tryfona.

Just — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa iustus, oznaczającego „sprawiedliwy”, „prawy”. Tego dnia wspomina się świętego Justa z Canterbury.

Bavdolin — rzadkie imię, którego włoska forma brzmi Baudolino. Jest ono związane ze świętym Bavdolinem, którego czci się 10 listopada we Włoszech. Dokładne pochodzenie i znaczenie tego imienia nie mają powszechnie przyjętego wyjaśnienia.

Eleat — imię pochodzenia celtyckiego, związane ze świętym Eleatem, czczonym w Welsie. Jego historia sięga wczesnego średniowiecza, a dokładne znaczenie imienia nie zostało jednoznacznie ustalone.

Aed — starożytne imię irlandzkie. Kojarzy się z celtyckim słowem oznaczającym „ogień”. 10 listopada wspomina się świętego Aeda Mac-Brika, biskupa z Irlandii.

Gerembald — starożytne imię germańskie. Jego składniki wiąże się ze słowami oznaczającymi „włócznię” oraz „odważny” lub „mężny”. W katolickich wykazach świętych tego dnia wspomina się świętego Gerembalda.

Monitor — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem monitor, które oznacza „ten, który przypomina”, „doradca” lub „nauczyciel”. W kalendarzu świętych 10 listopada wspomina się świętego Monitora, biskupa Orleanu.

Baudolin — to kolejna forma imienia Bawdolin, którą można spotkać w europejskich kalendarzach. Jest ono związane ze świętym patronem włoskiego miasta Alessandria.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień imienin to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W tradycji katolickiej święty uważany jest za niebiańskiego patrona, do którego można zwracać się z modlitwą i prośbą o wsparcie. Zazwyczaj tego dnia wierni odwiedzają kościół, uczestniczą w nabożeństwie, modlą się i dziękują swojemu niebiańskiemu patronowi. Imieniny można również spędzić w gronie rodzinnym lub spotkać się z przyjaciółmi. Najważniejsze jest, aby poświęcić tej osobie uwagę i przypomnieć jej o znaczeniu tego dnia.

Gratulując jubilatowi, można życzyć mu zdrowia, pokoju, miłości, siły ducha i Bożego błogosławieństwa. A także — wsparcia bliskich, spełnienia zamierzeń i jak najwięcej powodów do radości.

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